Gdzie jest medyczna marihuana sprowadzana do Polski? GIF: surowiec nie trafia do pacjentów

Z danych Centrum e-Zdrowia wynika, że na przestrzeni lat wzrosła liczba pacjentów, dla których wystawiono recepty na medyczną marihuanę, liczba wystawionych recept oraz ich realizacji

Obecnie w aptekach są problemy z dostępnością do medycznej marihuany

W 2023 roku podmioty nie zrealizowały swoich deklaracji przywozowych w odniesieniu do surowca w ilości ok. 1 800 000 g - informuje GIF

Ponadto zauważa, że znaczne ilości surowca sprowadzonego do kraju nie są wydawane pacjentom

Podmioty nie realizują deklaracji przywozowych

Kilka tygodni temu money.pl alarmował o problemie braku medycznej marihuany w aptekach. Nie mogą jej kupić na przykład pacjenci onkologiczni. Również serwis GdziePoLek.pl odnotował braki tego produktu.

Problemy mogą wynikać z obecnych przepisów, praktyki stosowanej przez przedsiębiorców sprowadzających marihuanę do Polski oraz pewnych nieprawidłowości na etapie dystrybucji. Dodatkowo łatwość, z jaką można uzyskać e-receptę na marihuanę, może powodować jej stosowanie w celach niemedycznych.

W Polsce możliwość przepisywania recept na medyczną marihuanę i legalnego dostępu dla pacjentów do niej pojawiła się w 2019 roku. Od tego czasu zainteresowanie stopniowo rosło, ale w ostatnim czasie mamy duży skok. W porównaniu do 2019 roku, w 2022 roku liczba wystawionych recept wzrosła 20 krotnie, o 1000 procent.

Liczba wystawionych recept

Obecnie jeszcze nie mamy wprowadzonej do obrotu marihuany wytworzonej w Polsce. Pracuje nad tym poznański Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut Badawczy, który uzyskał już zgodę GIF m.in. na przetwarzanie, przerabianie oraz dystrybucję ziela konopi innych niż włókniste.

Ale póki co surowiec jest importowany. Procedura zaczyna się od wniosku firmy do Głównego Inspektora Farmaceutycznego o pozwolenie na przywóz.

- W latach poprzednich ok. 10 firm wnioskowało do GIF o przywóz cannabis, natomiast w 2023 roku zarejestrowaliśmy 15 różnych podmiotów składających wnioski importowe. W przypadku wniosków o wydanie pozwolenia przywozowego na surowiec farmaceutyczny wytwarzany z ziela konopi innych niż włókniste ilości wskazywane przez podmioty wahają się od kilku do nawet ok. dwustu kilogramów - informuje Inspekcja.

Jednak ilość, na jaką opiewa zgoda, nie oznacza, że taka ilość trafia na rynek. Często przedsiębiorcy składają wnioski, a potem nie realizują dostaw w pełni.

GIF zauważa szczególnie w tym roku duży rozdźwięk między deklaracjami przywozowymi a rzeczywistą ilością surowca, który trafił na rynek: - Ogólny poziom realizacji pozwoleń przywozowych dla surowców farmaceutycznych wytwarzanych z ziela konopi innych niż włókniste w 2023 roku wynosi 46,47 procent. Jest on zatem dużo niższy niż zakładany na podstawie danych z lat ubiegłych, tj. na poziomie ok. 80 procent. W 2023 roku podmioty nie zrealizowały swoich deklaracji przywozowych w odniesieniu do surowca w ilości ok. 1 800 000 g (czyli 1 800 kg).

Inspekcja dodaje, że poziomy realizacji różnią się znacząco, jeżeli są one analizowane na poziomie poszczególnych surowców albo przedsiębiorców: - W przypadku niektórych surowców poziom realizacji pozwoleń to kilkanaście procent, dla innych ponad 95 procent.

Czy urząd może być bardziej elastyczny w zakresie wydawanych zezwoleń, by spowodować płynność dostaw, na przykład wydawać zezwolenia na mniejsze dostawy, by uniemożliwić blokowanie jednych podmiotów przez inne?

Okazuje się, że nie za bardzo. - GIF "rozlicza" wykorzystanie limitu przywozowego w oparciu o dane dotyczące faktycznego przywozu, nie deklaracji przedsiębiorców odzwierciedlonych w pozwoleniach wydawanych na ich wniosek. W sytuacji, w której pozwolenie przywozowe zostało już wydane, ale GIF nie otrzymał informacji o tym, w jakim zakresie zostało ono zrealizowane, musimy założyć, że zostanie ono zrealizowane w całości - odpowiada Inspektor.

- Dopiero w momencie wpłynięcia informacji o niepełnej realizacji pozwolenia możemy uwzględnić taką okoliczność w kontekście poziomu wykorzystania limitu. Problemem jest tutaj czas, który mija między wydaniem pozwolenia a wpłynięciem informacji o poziomie jego realizacji. Pozwolenie może być zrealizowane w przeciągu 3 miesięcy, informację o jego realizacji przekazuje się w terminie 2 tygodni od jego realizacji. Uwzględniając czas na korespondencję, mamy zatem prawie 4 miesięczne opóźnienie. Dodatkowo należy wskazać, że niektóre informacje od przedsiębiorców są przesyłane bez zachowania terminów ustanowionych w przepisach - wyjaśnia.

Co do możliwości wskazywania ilości surowca na konkretnym pozwoleniu – w obecnym stanie prawnym GIF jest związany wnioskiem strony i może wydać pozwolenie na całą deklarowaną ilość albo odmówić wydania pozwolenia w ogóle.

Gdzie jest sprowadzona do Polski marihuana?

Z danych CeZ wynika, że na przestrzeni lat wzrosła liczba pacjentów, dla których wystawiono recepty, liczba wystawionych recept oraz ich realizacji.

Liczba pacjentów

Zdaniem GIF, jeżeli na poziomie aptek pojawiają się problemy z dostępnością, to "przyczyną nie jest dystrybucja do Polski - wymagająca pozwolenia i ograniczona limitem - ale dystrybucja surowca już przywiezionego na terenie kraju".

- Zasadniczym problemem jest dysproporcja między ilościami przywiezionymi a ilościami wydanymi pacjentom w korespondujących okresach czasu. Dysproporcje te występują i utrzymują się od początku roku – pomimo niskiego poziomu realizacji pozwoleń przywozowych. Utrzymywanie się takiego trendu oznacza zatem, że znaczne ilości surowca sprowadzonego do kraju nie są wydawane pacjentom – pomimo informacji o rzekomych brakach surowca na rynku - informuje.

Gdzie zatem jest ta marihuana? - Prowadzimy obecnie działania wyjaśniające w kierunku ustalenia dokładnych przepływów surowca na dalszych etapach dystrybucji, ale z uwagi na problem z systemowym dostępem do danych innych niż dotyczące pierwszego i ostatniego podmiotu uczestniczącego w dystrybucji, działania te są czasochłonne - dodaje.

Liczba zrealizowanych recept

O komentarz, co wynika z danych rynkowych, jeśli chodzi o problemy z dostępnością do marihuany, zapytaliśmy firmę analityczną PEX PharmaSequence.

- Możemy wysnuć pewne wnioski na podstawie naszych danych. Widać, że stale wzrastają zarówno zakupy, jak i sprzedaże produktów z tej kategorii. Na pewno w istotny sposób wzrasta zainteresowanie sprzedażowe tą grupa produktów - pytanie o to, czy to głównie użycie terapeutyczne czy raczej "w celach niezbyt terapeutycznych"? – mówi Jarosław Frąckowiak, prezes PEX PharmaSequence.

Wątek niemedycznego wykorzystania marihuany faktycznie staje się coraz bardziej powszechny. Dziś funkcjonuje wiele podmiotów, które oferują odpłatnie e-konsultację lekarską wraz z możliwością otrzymania e-recepty na odległość, potem nawet potrafią skierować tam, gdzie jest dostępna.

Przeglądając fora, znajdujemy takie komentarze:

"Generalnie możecie napisać do ... (tu pada nazwa strony internetowej podmiotu), oni mi pomogli z dostępnością leku (nie wiem skąd, ale mają jakąś bazę, gdzie co jest obecnie). Przy okazji uzyskać receptę można".

"Prawda taka, że zjarusy zorientowały się, że w aptekach jest pierwszorzędne zioło, a lekarze wystawiają za 100 zł recepty każdemu. Więc większość suszu wykupują zwykli narkomani oraz weekendowi palacze, a ludziom chorym na raka zostaje recepta".

Ministerstwo Zdrowia przygotowało przepisy, które mają ograniczyć możliwość wystawiania recept na odległość na leki psychotropowe. Recepty będą mogły być wystawiane tylko w formie elektronicznej, po osobistym zbadaniu pacjenta. Zdalnie - tylko, jeśli od ostatniej stacjonarnej wizyty, nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy.

Marihuana marihuanie nie równa

Co jeszcze może powodować zauważane problemy na rynku marihuany medycznej? - Innym elementem, który należy wziąć pod uwagę przy analizie tego rynku, może być fakt pakowania danego produktu w dużym opakowaniu. Wtedy istnieje prawdopodobieństwo, że opakowanie jest dzielone. Zaś przy częściowej realizacji recepty każda realizacja recepty generuje wysłanie DRR (dokument realizacji recepty) - wyjaśnia ekspert z PEX.

Zwraca też uwagę na dostępność: - Nie wiemy, jaka część pacjentów z receptą odchodzi z apteki z "kwitkiem". Nie wiemy, czy popyt nie przeważa nad podażą. Najczęściej sprzedawane SKU (konkretna prezentacja produktu) aktualnie sprzedawane jest przez 11 procent aptek (w tych aptekach w ciągu miesiąca sprzedano przynajmniej jedno opakowanie omawianego produktu. To oczywiście oznacza, że jest dostępny, jednak w ograniczonej liczbie aptek. Pacjent prawdopodobnie musi się "nachodzić", zanim znajdzie produkt albo musi wiedzieć, gdzie pójść. Warto jednak dodać, że nie wszystkie produkty muszą być dostępne we wszystkich aptekach – to niemożliwe i nieracjonalne, stopień zatowarowania aptek wynika z popytu i dostępności produktów.

- Na pewno problemem jest też dostępność produktów o określonym stężeniu THC i CBD. Poszczególne produkty różnią się między sobą, a dystrybucja pozostałych SKU jest na zdecydowanie niższym poziomie (ok. 1 procent) – dodaje.

Ten element zróżnicowania produktów, które trafiają na polski rynek, jest też często podnoszony jako zarzut pod adresem GIF, że wydając pozwolenia na przywóz określonej ilości marihuany, nie analizuje problemu pod kątem jakościowym. Tymczasem jeden surowiec ma działanie przeciwbólowe, inny nasenne. Inspekcja wyjaśnia, że taki sposób działania jest efektem przepisów prawa.

- Jeśli chodzi o właściwości poszczególnych rodzajów surowca i uwzględniania ich przy wydawaniu pozwoleń należy ponownie wskazać, że obowiązujące obecnie przepisy nie przyznają takiego uprawnienia Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu. Surowce farmaceutyczne nie mają zarejestrowanych wskazań do stosowania (w przeciwieństwie do gotowych produktów leczniczych).

Co więcej, pozwolenia GIF wydawane są na konkretne surowce farmaceutyczne, wprowadzane do obrotu na podstawie konkretnego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Zgodnie z wytycznymi stanowiącymi podstawę rejestracji surowców farmaceutycznych z ziela konopi innych niż włókniste – dokumentacja rejestracyjna dotycząca surowca nie obejmuje wskazania danych szczegółowych co do odmian ziela konopi innych niż włókniste oraz profilów terpenowych, a jedynie procentowej zawartości THC i CBD.

- Oznacza to, że w ramach jednej rejestracji do obrotu wprowadzony może zostać surowiec pochodzący z dowolnej odmiany rośliny oraz o dowolnym profilu terpenowym – pod warunkiem zachowania postaci i proporcji zawartości CBD i THC - wyjaśnia Inspekcja.

GIF nie ma zatem uprawnienia do wydawania pozwoleń przywozowych wyłącznie na konkretne rejestracje surowca farmaceutycznego, a nawet gdyby takie uprawnienie otrzymał, to wskazanie konkretnej rejestracji nie gwarantuje, że przywieziony surowiec będzie wytworzony z konkretnej odmiany rośliny albo będzie posiadał określony profil terpenowy.

