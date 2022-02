"Gazeta Wyborcza": W aptekach brakuje leków. Niektórzy zaczynają robić zapasy

Polacy coraz częściej decydują się na robienie zapasów z niektórych leków – stosowanych przy COVID-19 oraz przy innych znanych schorzeniach

Zaczyna się wydłużać lista leków deficytowych, farmaceuci sporządzili aktualną listę leków, których zaczyna brakować. Obecnie jest na niej aż 35 pozycji – wskazuje "Gazeta Wyborcza" za blogiem Gdziepolek.pl

Na wykazie znajduje się wiele środków zawierających budezonid, czyli lek wziewny będący rekomendowany w terapii wspomagającej leczenie koronawirusa – wyjaśnia "GW"

Polacy zaniepokojeni możliwą kolejną falą

Mimo zniesienia większości obostrzeń już od 1 marca, minister zdrowia przypomniał, że nikt nie wie, co przyniesie jesień, dlatego niewykluczona jest kolejna fala pandemii. Ta informacja spowodowała lawinowe działanie części Polaków. Zaczęli robić zapasy lekarstw na wszelki wypadek, a efekty widoczne są w aptekach.

Jak podaje "Gazeta Wyborcza" w nawiązaniu do bloga Gdziepolek.pl, w wielu aptekach zaczyna po prostu brakować pewnych leków. Farmaceuci opublikowali listę środków, które są niedostępne – wykaz liczy aż 35 pozycji.

- Jest to istotna zwyżka w porównaniu z poprzednim raportem i drugi najwyższy odczyt w ciągu ostatnich lat – alarmują farmaceuci. W analizie brane są pod uwagę tylko leki na receptę – relacjonuje "GW".

Z wyjaśnienia podanego przez "GW" wynika, że na liście deficytowych leków znajdują się leki zawierające budezonid. To lek w formie wziewnej, który jest w rekomendacjach terapii wspomagającej leczenie koronawirusa. Najczęściej korzystają z tego środka chorzy na astmę, a to rodzi kolejny problem – jak wskazuje "GW" – pacjenci bowiem dzwonią do aptek, pożyczają leki po znajomych oraz robią odpowiednie zapasy.

Niepokojąca lista brakujących leków

To nie jedyne leki, jakich brakuje w aptekach. Farmaceuci obserwują, że równie problematyczny jest dostęp m.in. Nebbudu, który stosowany jest przy astmie oraz przy zaostrzonej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) – podaje "GW".

Niedostępne są także heparyny drobnocząsteczkowe, czyli leki ratujące życie.

- Są to leki przeciwzakrzepowe, szeroko stosowane w COVID-19 w celu zapobiegania powikłaniom naczyniowym, jakie mogą się rozwinąć w przebiegu tej choroby – "GW" zacytowała blog.

Pacjenci narzekają także na problemy z dostaniem zamienników droższych leków. O połowę spadła także dostępność amantadyny. Farmaceuci są zaniepokojeni zawirowaniami na rynku antybiotyków, a także deficytami środków stosowanych także w infekcjach dróg oddechowych.

Deficytowe leki (na podstawie portalu Gdziepolek.pl):

Baladex,

BDS N,

Benodil,

Budezonid Lek-Am,

Butapirazol (czopki),

Ceclor,

Clexane,

Depo-Provera,

Divascan,

Dyracef,

Fraxiparine,

FSME-IMMUN,

Gentamicin WZF,

Hidrasec,

Infanrix – IPV+Hib,

Klabax,

Klacid,

Laticort,

Miflonide Breezhaler,

Nebbud,

Octeangin,

Pravator,

Prolutex,

Rimantin,

System Conti,

Tardyferon,

Tussipect,

Ulgastran,

Versatis,

Viregyt-K,

Zinnat.

Gdziepolek.pl przeanalizowało dane z ponad 1 920 aptek – stan na 1 lutego.

