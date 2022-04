Gadomski: ABM stawia na przemysł farmaceutyczny. "Lokacja na poziomie 250-400 milionów"

Do 31 maja będzie rozpisany konkurs ABM dotyczący obszaru leków generycznych i biologicznych równoważnych

- Jesteśmy po serii warsztatów z branżą, więc wydaje mi się, że ten termin jest niezagrożony i chcielibyśmy się go dość mocno trzymać - mówił podczas XIV EEC wiceprezes ABM Sławomir Gadomski

Z pierwszymi projektami rusza także Warsaw Health Innovation Hub, czyli platforma uruchomiona z inicjatywy Agencji Badań Medycznych

Sukcesy ABM są już zauważalne

- Agencja [Badań Medycznych] funkcjonuje od 2019 roku, z czego część działalności zdominował COVID, również Agencja była zaangażowana w pewne projekty covidowe, ale mimo tego udało się do dzisiaj już sfinansować 158 projektów na prawie 2 miliardy złotych zakontraktowanych środków - poinformował Sławomir Gadomski. Dodał, że do tej pory głównie były to niekomercyjne badania kliniczne.

- Szerokie wsparcie i tworzenie Polskiej Sieci Badań Klinicznych to działanie, które, mam nadzieję, wychodzi bezpośrednio również do sektora farmaceutycznego - kontynuował.

- Sieć budujemy mając na myśli przede wszystkim niekomercyjne badania kliniczne, ale pośrednio ta sieć, te kadry, pewna standaryzacja procedur, wymogi, które są związane z zawieraniem umów na badania kliniczne, to też jest działanie, z którego, mam nadzieję, sektor farmaceutyczny będzie aktywnie korzystał i miał z tego profity - takie, które my mamy na uwadze przy niekomercyjnych badaniach klinicznych - zaznaczył.

Wiele środków na konkursy związane z lekami

W ocenie Gadomskiego dla ABM rok 2022 jest "w pewnym sensie rokiem przełomowym". - W sposób systemowy, a nie covidowy, chcemy wspierać nie tylko obszar niekomercyjnych badań klinicznych, ale chcemy skierować duże środki, dosyć dużo konkursów do przedsiębiorców, w tym sektora farmaceutycznego - uściślił, dodając, że w tym roku spośród 7 konkursów 5 skierowanych jest bezpośrednio do przedsiębiorców, a z tego 3 bezpośrednio do sektora farmaceutycznego.

Środki, które ABM chce wydatkować w tym roku w ramach konkursów, w większości przeznaczy na konkursy związane z lekami, produktami leczniczymi. - Jeden to konkurs dotyczący generyków, tak naprawdę innowacyjnych generyków - zauważył Gadomski.

- Już od dłuższego czasu prowadzona była dyskusja, czy generyki mogą być innowacyjne, czy można wspierać je, wspierając innowacyjność. My jako Agencja Badań Medycznych uważamy, że absolutnie można i trzeba - i tak tę definicję dość szeroko rozumiemy - podkreślił.

Dodał, że konkurs "skierowany jest na pewne innowacje w zakresie leków generycznych i leków biopochodnych".

- Wsparcie finansowe ma być skierowane przede wszystkim na prace badawczo-rozwojowe nad nowymi postaciami farmaceutyków: to mogą być nowe postacie leków o modyfikowanym uwalnianiu, to mogą być nowe produkty lecznicze złożone, to mogą być pewne nowe postacie produktów farmaceutycznych - wymieniał Gadomski.

- Katalog jest dość szeroki, ale rzeczywiście te 150 mln zł, które planujemy wydać, to właśnie w pewnym sensie innowacyjne generyki i nowe produkty biopodobne. To jeden z trzech konkursów, o których wspomniałem i rzeczywiście być może jeden z pierwszych, w których pokazujemy dość mocno jako Agencja, że wpisujemy się w pewne zapewnienie bezpieczeństwa lekowego w Polsce - kontynuował wiceprezes ABM.

Rozwojowe kierunki i otwarte możliwości

Nie jest to jednak jedyny konkurs. - Mamy jeszcze dwa bardzo ciekawe konkursy, związane przede wszystkim z rozwojem produktów leczniczych w medycynie personalizowanej - oznajmił.

Zdaniem Gadomskiego jest to "kierunek ekstremalnie rozwojowy". - Wzrost tego rynku szacowany w najbliższych 8-10 latach jest 2,5-, a nawet trzykrotny. Ogromne wsparcie grantowe na świecie i generalnie działania B+R w obszarze medycyny personalizowanej rozwijają się: to przede wszystkim terapie dla onkologii, chorób rzadkich, chorób immunologicznych, medycyna regeneracyjna - wymieniał Gadomski i dodał, że w tym zakresie te konkursy będą preferowane.

Jednak zaznaczył, że ABM zostawia "otwarte możliwości aplikowania".

- Główne cele to wykorzystanie terapii komórkowych, wykorzystanie produktów białkowych, wykorzystanie produktów opartych na kwasach nukleinowych - uściślił i dodał, że "będą to oddzielne dwa postępowania konkursowe na drugą połowę tego roku".

Budżet tych konkursów jest wstępnie ustalony, ale w ramach warsztatów i konsultacji sektorowych padły różne propozycje. Dlatego też ABM "jescze się zastanawia". - Ta lokacja będzie pewnie na poziomie 250 do 400 milionów - poinformował Gadomski. - Decyzje nie są jeszcze ostatecznie podjęte - zaznaczył.

To nadal nie wszystkie działania, które ABM chce realizować w zakresie wsparcia sektora farmaceutycznego. Sławomir Gadomski zwrócił uwagę na rządowy plan rozwoju sektora biotechnologicznego, czyli dokument, który w ubiegły piątek został przyjęty przez stały Komitet Rady Ministrów.

- Głęboko wierzę, że trafi pod obrady Rady Ministrów - chyba już przed majówką nie trafi, bo ten czas się kurczy, ale mam nadzieję, że już dosłownie na dniach - mówił wiceprezes ABM.

W ocenie Gadomskiego plan jest z jednej strony kompleksowy, jednak wiceprezes ABM i były wiceminister zdrowia "jest święcie przekonany, że ten plan będzie musiał być ewaluowany za jakiś czas". Wskazał "całkiem niedługi" okres dwóch, trzech lat, kiedy plan rzeczywiście będzie mógł stać się kompleksowym. - Ale od czegoś trzeba zacząć - podkreślił.

- Ten plan to z jednej strony 2 miliardy złotych z dwóch źródeł finansowania: i ze środków krajowych, i ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Mam nadzieję, że już niedługo rozpoczniemy jego wdrażanie - kontynuował.

- Wiele obszarów wsparcia, dosyć duży akcent położony na startupy, duży akcent położony na B+R u przedsiębiorców różnych - nie tylko związanych z sektorem farmaceutycznym. Myślę, że sporo tych konkursów w najbliższym czasie się pojawi. Chcielibyśmy rozpocząć wdrażanie planu w III, IV kwartale tego roku - poinformował.

Warsaw Health Innovation Hub rusza z pierwszymi projektami

Gadomski zwrócił również uwagę na jeszcze jeden aspekt niekonkursowych działań, które nie wiążą się bezpośrednio ze środkami, ale - w ocenie byłego wiceministra - są "bardzo dobrą platformą i współpracy i pewnych projektów o charakterze partnerstwa publiczno-prywatnego".

- Po kilku miesiącach funkcjonowania platformy uruchomionej z inicjatywy Agencji Badań Medycznych, czyli Warsaw Health Innovation Hub, ruszamy z pierwszymi projektami - ogłosił.

- Mam nadzieję, że już niedługo tych projektów będzie coraz więcej: projektów, które realizujemy z partnerami prywatnymi. Dzisiaj w Hubie - 23 podmioty, z czego 15 to firmy sektora farmaceutycznego, więc rzeczywiście atencja z jednej strony, ale i aktywność tych podmiotów jest dosyć duża - przyznał.

Wyraził nadzieję, że w ciągu nie dłużej niż 6 miesięcy uruchomione zostaną pewne projekty "bardzo istotne z punktu widzenia sektora, ale przede wszystkim pacjenta, czyli projekty związane z compliancem lekowym, z zapewnieniem odpowiedniego przyjmowania leków przez pacjentów".

- To takie projekty efektywnościowe, które pewnie my jako Warsaw Health Innovation Hub będziemy realizować pilotażowo, a później przedstawiać rekomendacje ministrowi zdrowia, co do wdrożenia tych rozwiązań. Wierzę, że bardzo ciekawe projekty systemowe jeszcze w tym roku uda nam się zrealizować - podsumował Gadomski.

