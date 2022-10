Fundusz Medyczny w Sejmie. Rozstrzygnięcia Komisji Zdrowia ws. badań genetycznych i RDTL

Posłowie w trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia 26 października zarekomendowali przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym

Przewiduje podwyższenie limitu wydatków na technologie lekowe z 5 proc. do 10 procent, a w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych z 3 proc. do 4 procent

Posłowie komisji wykluczają obecnie możliwość rozszerzenia finansowania diagnostyki genetycznej w ramach Funduszu o populację powyżej 18. roku życia

Więcej pieniędzy na nowe leki w ramach Funduszu Medycznego

26 października 2022 roku posłowie sejmowej Komisji Zdrowia opowiedzieli się za przyjęciem prezydenckiej nowelizacji ustawy o Funduszu Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

W październiku prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt nowelizacji ustawy. Dokument wprowadza kilka ważnych zmian.

Zawiera przepisy, które umożliwiają sfinansowanie przez ministra zdrowia zakupu szczepionek do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych w ramach Programu Szczepień Ochronnych. Aktualnie obowiązujący przepis art. 18 ust. 5 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi umożliwia zakup szczepionek przez ministra zdrowia wyłącznie na potrzeby szczepień obowiązkowych.

Projekt przewiduje też dodanie nowej kategorii świadczeń finansowanych ze środków pochodzących z Funduszu Medycznego dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia – świadczeń gwarantowanych związanych z diagnostyką genetyczną z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub leczenia szpitalnego (zwłaszcza wielkoskalowych badań genomowych i innych badań genetycznych u dzieci i młodzieży realizowanych w szczególności w związku z leczeniem chorób onkologicznych i chorób rzadkich).

Ponadto przewiduje podwyższenie limitu wydatków na technologie lekowe z 5 proc. do 10 procent, a w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych z 3 proc. do 4 procent.

Zaproponowano także zmiany, mające na celu objęcie finansowaniem w ramach subfunduszu terapeutyczno-innowacyjnego istniejących wyrobów medycznych oraz sprzętu medycznego wraz z oprogramowaniem, wykorzystującego technologie informacyjno-komunikacyjne oraz pozwalające na usprawnienie procesu diagnostyki i leczenia pacjenta.

Nowela dotycząca Funduszu Medycznego wprowadza też możliwość finansowania innowacyjnej technologii lekowej przez okres dwóch kolejnych lat, czyli łącznie przez 4 lata w przypadku, w którym dotychczasowe dane kliniczne zebrane z procesów leczenia uniemożliwiały prezesowi Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydanie opinii, dotyczącej skuteczności leczenia tym lekiem.

W trakcie pierwszego czytania projektu, najwięcej pytań dotyczyło możliwości rozszerzenia programu diagnostyki genetycznej o populację powyżej 18 roku życia, kwestii szczepień przeciwko HPV oraz Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych.

Z Funduszu Medycznego diagnostyka genetyczna do 18 r.ż.

Jeśli chodzi o możliwość rozszerzenia finansowania diagnostyki genetycznej w ramach Funduszu o populację powyżej 18 roku życia, to na dziś Kancelaria Prezydenta RP jest na "nie".

- Na dziśp ropozycja prezydenta dotyczy dzieci do lat 18. Eksperci podkreślają, że większość chorób rzadkich dotyczy jednak dzieci. Po drugie, dorośli dziś mają dostęp do tych badań w postaci na przykład badań naukowych. Jak wskazują, nie ma uzasadnienia do tego, aby z góry zakładać zasadność badań w obrębie całej populacji, czyli prawie 200 tys. chorych - mówiła sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka.

Nie wykluczyła jednak dalszych dyskusji w tym zakresie w ramach prezydenckiej Rady ds. Ochrony Zdrowia. Potwierdził to przewodniczący Rady, prof. Piotr Czauderna:

- U dorosłych chodzi o zawężenie wskazań jako grupy docelowej, która by wymagała tego typu badań. W tym kierunku pójdą nasze prace Rady. To nie jest ostatnia nowelizacja. W przypadku dzieci mówimy jednak o innej grupie pacjentów. To 1300 nowych zachorowań, a nie 180 tysięcy wśród dorosłych. Na dodatek to są przypadki, gdzie bez diagnostyki molekularnej często nie można postawić właściwego rozpoznania i wdrożyć leczenia - wyliczył.

Podobnie negatywnie na temat poszerzenia diagnostyki genetycznej wypowiedział się wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Podkreślał, że przesunięcie kolejnej grupy osób do diagnostyki w ramach Funduszu Medycznego uszczupli zasoby tego źródła finansowania:

- Środki w Funduszu Medycznym są dokładnie dookreślone. Środki z NFZ mają tę przewagę, że wzrastają wraz ze wzrostem gospodarki i zamożności. A tu są nominalnie przeznaczone w tym zakresie. Poza tym będzie ulepszany zakres świadczeń gwarantowanych w genetyce w zakresie populacji 18 plus - wyjaśniał Maciej Miłkowski.

HPV: finansowanie szczepień dwóch roczników dzieci

Jeśli chodzi o szczepienia HPV w ramach Funduszu, na początku planowane jest finansowanie szczepień dwóch roczników dzieci.

- Leki będą kupowane w ramach postępowania przetargowego. Nie została jeszcze dookreślona wartość przetargu. Będzie odczytywana przy otwarciu ofert - wyjaśnił Maciej Miłkowski.

Poseł Rajmund Miller proponował zmianę wysokości środków przeznaczonych na RDTL. Obecnie jest to 3 procent. Propozycja prezydencka zakłada wzrost o 1 punkt procentowy, zaś poselska poprawka - 5 procent. Nie znalazła ona jednak wsparcia innych posłów.

Jak uzasadniał wiceminister zdrowia, nie przewiduje przekroczenia 4 procent budżetu na refundację w ramach RDTL w przyszłym roku. Wspomniał, że na wykazy refundacyjne we wrześniu weszły, a w listopadzie i w styczniu 2023 roku wejdą - w ramach standardowej refundacji - kolejne leki, które były dotąd finansowane w ramach RDTL.

Prof. Czauderna zaś zapowiedział, że Rada pochyli się jeszcze w kolejnych nowelizacjach nad mechanizmem działania RDTL i zaproponuje zmiany.

