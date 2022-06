Fundusz Medyczny. Największym sukcesem jest 19 nowych etatów w MZ do jego obsługi?

Senacka Komisja Zdrowia wysłuchała informacji na temat realizacji świadczeń w zakresie Funduszu Medycznego

Nowelizacja ustawy o Funduszu Medycznym planowana jest w tym roku. Być może trafi do Sejmu jeszcze przed wakacjami

Do obsługi Funduszu Medycznego zostało dodatkowo zatrudnionych 19 osób

19 etatów do obsługi Funduszu Medycznego

27 czerwca br. senacka Komisja Zdrowia wysłuchała informacji Ministra Zdrowia na temat realizacji ustawy o Funduszu Medycznym oraz Narodowej Strategii Onkologicznej.

Wiceminister zdrowia Marcin Martyniak odniósł się do kwestii dotychczasowego wydatkowania środków w ramach Funduszu Medycznego. Poruszył także kwestię planów w tym zakresie na najbliższe miesiące i lata, z podziałem na poszczególne subfundusze.

Część dyskusji skoncentrowała się na subfunduszu terapeutyczno-Innowacyjnym. W jego ramach finansowane jest m.in. leczenie za granicą, w ramach RDTL, a także leków w ramach list TLI (technologie lekowe o wysokim poziomie innowacyjności) i TLK (technologie lekowe o wysokiej wartości klinicznej).

- Po półtora roku Fundusz Medyczny nie spełnił oczekiwań, które z nim wiązano - oceniła przewodnicząca komisji, Beata Małecka-Libera. Przypomniała też, że większość pieniędzy leży nadal na koncie, że to nie są dodatkowe środki, ale przesunięte jedynie na działania celowane.

- Na dziś to bubel prawny. I trzeba go nowelizować - uznała.

Akurat to może być najłatwiejsze. Jak zapowiedział wiceminister Martyniuk, a powtórzył prof. Piotr Czauderna, przewodniczący Sekcji Ochrony Zdrowia Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, nowelizacja będzie wkrótce.

Senator pytała o to, kto zajmuje się obsługą Funduszu Medycznego. Jak się okazało, przesunięcie środków do finansowania z Funduszu Medycznego pociągnęło za sobą zatrudnienie dodatkowych osób. Padło pytanie, ile dodatkowych osób trzeba było w to zaangażować?

- Fundusz Medyczny obsługują pracownicy Ministerstwa Zdrowia. Są na to dodatkowe etaty. Sumarycznie miało być ich 32, ale finalnie zostało zatrudnionych 19 osób do obsługi Funduszu Medycznego. Do obsługi tych 4 komponentów - przyznał wiceminister Martyniak.

- Z 32 etatów 19 jest wypełnionych. Dlatego, że blisko połowa rekrutacji się nie udała, bo albo nie było chętnych albo nie mieli dostatecznych kwalifikacji. Albo nie odpowiadały im oferowane płace - uzupełnił prof. Czauderna.

Nowelizacja jeszcze przed wakacjami?

Profesor przypomniał, że mechanizmy podobne jak Fundusz Medyczny funkcjonują w wielu krajach Zachodniej Europy, m.in. we Francji i w Wielkiej Brytanii: - Jest wiele mechanizmów stosowania nowych leków, które dopiero wchodzą na rynki i nie są jeszcze dostatecznie zwalidowane. Między innymi taka idea przyświecała Funduszowi Medycznemu.

- Oczywiście Fundusz cierpi na wszystkie choroby dziecięctwa i to nie jest tak, że uważamy, że wszystko jest wspaniale. Bo gdyby tak było, to nie myślelibyśmy o nowelizacji. Dlatego planujemy nowelizację i mam nadzieję, że ona trafi do Sejmu przed wakacjami - dodał prof. Czauderna.

Przyznał, że twórcy zapisów o Funduszu Medycznym nie byli w stanie przewidzieć pewnych rzeczy. - Podobnie tak jak tego, że zagraniczne ośrodki nie będą chciały przyjmować polskich dzieci na leczenie z powodu pandemii, że amerykańskie szpitale będą odkładały terminy operacji. Nie byliśmy też w stanie przewidzieć, że niektóre firmy farmaceutyczne nie złożą początkowo ofert w konkursach TLI czy TLK. Bo były to małe firmy, które wynalazły innowacyjne produkty lecznicze i nie miały swoich przedstawicielstw w Polsce. Musiały je dopiero ustanowić - mówił specjalista.

Przypomniał, że na to potrzeba czasu. - Podobnie jak tworzenie nowego programu lekowego. Decyzja ministra zdrowia nie jest równoznaczna z przyjęciem leku do refundacji – dodał.

Chcielibyśmy wprowadzić szczepienia przeciw HPV, a także finansowanie diagnostyki genetycznej w chorobach rzadkich i nowotworowych u dzieci.

Podsumował też, co udało się dotąd zrobić: - Ideą Funduszu było nadrobienie pewnych zaległości. Stąd lista produktów o wysokiej wartości klinicznej i na tej liście pojawiły się i zostały wprowadzone do refundacji systemowej dwa bardzo ważne leki.

- Pierwsze to terapie CAR-T cells pozwalające na leczenie chłoniaków. Te terapie to koszt ponad 1 mln zł za jednego pacjenta. A druga grupa chorych to pacjenci z mukowiscydozą. I to jest bardzo duża pacjentów. Bo o ile w pierwszym przypadku mowa o skali 50-60 mln zł w skali roku, to leczenie pacjentów z mukowiscydozą to koszty rzędu 600-800 mln zł - mówił prof. Czauderna.

