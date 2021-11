Fluenz Tetra: apteka nie ma możliwości zwrotu niesprzedanych szczepionek

W tym tygodniu d aptek mają trafić jeszcze szczepionki przeciwko grypie: Vaxigrip Tetra i Fluenz Tetra

Dostawa szczepionki Fluarix Tetra do aptek planowana jest na II połowę listopada br. Nie jest refundowana

Influvac Tetra dostępna jest w punktach szczepień dla osób objętych rządowym programem bezpłatnych szczepień przeciw grypie

Serwis GdziePoLek przedstawił aktualne informacje na temat szczepionek przeciwko grypie na podstawie danych z aptek współpracujących z serwisem i informacji od podmiotów odpowiedzialnych.

Vaxigrip Tetra

Preparat przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia, jest bezpłatny dla kobiet w ciąży i seniorów powyżej 75. r.ż.

Zgodnie z zapewnieniami producenta, w ubiegłym tygodniu do aptek trafiła kolejna partia szczepionki.

Nowa, niewielka partia preparatów trafi do aptek jeszcze w tym tygodniu.

Influvac Tetra

Jak informuje serwis, szczepionki zaczyna brakować w aptekach. Obecnie dostępność deklaruje ok. 10 proc. aptek, jednak znaczna większość dawek jest już zarezerwowana przez pacjentów. Na ten rok nie przewiduje się już odstaw szczepionki Influvac Tetra do aptek.

Dostępna jest w punktach szczepień dla osób objętych rządowym programem bezpłatnych szczepień przeciw grypie (m.in. dla lekarzy, farmaceutów, służb mundurowych, nauczycieli). Osoby takie nie potrzebują recepty, ani skierowania, wystarczy zapisać się telefonicznie w wybranej placówce.

Fluenz Tetra

Szczepionka ma postać aerozolu do nosa i może być podawana dzieciom i młodzieży w wieku od 2 do poniżej 18 lat. Nie jest to produkt przeznaczony dla osób dorosłych. Preparat ten jest stosunkowo nowy na polskim rynku. Po raz pierwszy trafił do aptek w sezonie grypowym 2019/2020.

Szczepionkę podaje się do nosa (po 0,1 ml do każdego nozdrza), w dwóch dawkach dla dzieci wcześniej nieszczepionych na grypę lub w jednej dawce w przypadku, gdy dziecko przyjmowało szczepionkę przeciw grypie w latach ubiegłych.

Tak jak zapowiadał producent, w tym tygodniu (najprawdopodobniej od piątku 5 listopada br.) apteki będą mogły jeszcze zamawiać szczepionkę donosową Fluenz Tetra. Będzie to ostatnia dostawa tego produktu na rynek polski.

Producent przestrzega, iż nie przewiduje możliwości zwrotu z aptek niesprzedanych szczepionek. Z tego względu, w obawie przed stratami finansowymi, apteki mogą nie decydować się na magazynowanie tego produktu, a jedynie zamawianie szczepionki pod konkretną receptę.

Fluarix Tetra

Dostawa nierefundowanej szczepionki Fluarix Tetra do aptek planowana jest na II połowę listopada br.

Będzie to alternatywa dla osób, które chcą się zaszczepić na grypę, jednak nie udało im się skorzystać z dotychczas dostępnych - refundowanych szczepionek.

