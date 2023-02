Firma Janssen reaguje za zarzuty ministra ws. braku zgody na zmiany w programie lekowym

Przedstawiając projekt marcowego obwieszczenia refundacyjnego minister zdrowia poinformował, że niepowodzeniem zakończyła się zmiana programu lekowego B.56. leczenia chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego.

- Pomimo przygotowania przez Ministerstwo Zdrowia kompleksowej zmiany programu lekowego wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom pacjentów oraz klinicystów, zmiany nie zostaną wprowadzone na marcowe obwieszczenie z powodu braku zgód firm Astellas - podmiotu odpowiedzialnego dla leku Xtandi (enzalutamid) oraz Janssen - Cilag – podmiotu odpowiedzialnego dla leku Erleada (apalutamid). Pozyskanie zgód wszystkich stron posiadających decyzje refundacyjne w tym programie jest niezbędnym etapem w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez ministra zdrowia - poinformowano w komunikacie.

Jedna z firm wydała oświadczenie w tej sprawie.

- Janssen jest w trakcie procesu refundacyjnego zmierzającego do objęcia leku Erleada (apalutamid) finansowaniem dla chorych z hormonowrażliwym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami. W ostatnim tygodniu Janssen Polska, podobnie jak inne firmy farmaceutyczne, których produkty dostępne są, lub miały zostać objęte refundacją w ramach programu lekowego B.56, otrzymał – zgodnie z zapisami ustawy refundacyjnej – nową wersję programu do akceptacji - czytamy w oświadczeniu.

"Jeden z nowych zapisów programu dotyczącym leku Erleada w nowym wskazaniu znacząco różnił się od wnioskowanego w procesie refundacyjnym i w praktyce oznaczał ryzyko wykluczenia znakomitej większości pacjentów z dostępu do tej terapii" - dodano.

Jak informuje firma, w ramach dyskusji z Ministerstwem Zdrowia dwukrotnie zaproponowano alternatywne zapisy kwalifikacji pacjentów do programu.

- Nasze propozycje zmian były ukierunkowane na umożliwienie praktycznego, realnego dostępu terapii lekiem Erleada chorym z hormonowrażliwym nowotworem gruczołu krokowego z przerzutami. Uwagi konsultowaliśmy ze środowiskiem ekspertów klinicznych, którzy potwierdzili ich zasadność. Opinie te udostępniliśmy także Ministerstwu Zdrowia - oświadcza Janssen.

Dalej czytamy: - Nie zgłosiliśmy uwag do innych modyfikacji w programie lekowym. Potwierdzamy, że program zawiera wiele pozytywnych dla pacjentów zmian dostosowujących zapisy do wytycznych klinicznych, jak i poszerzanie go o nowe innowacyjne terapie. Dodatkowo informujemy, że wyraziliśmy także zgodę na przeniesienie leku Zytiga (octan abirateronu) do katalogu chemioterapii, co znacząco zwiększy dostęp pacjentów do tego leczenia.