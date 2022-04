FENG. Firmy mogą dostać wsparcie adekwatnie do swoich potrzeb i strategii

Jesteśmy na końcowym etapie prac i negocjacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) - zapowiada Małgorzata Szczepańska z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

4,3 mld euro trafi na wsparcie przedsiębiorców, którzy będą chcieli realizować projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne projekty

Firmy - adekwatnie do swoich potrzeb i strategii - będą mogły wybierać zakres wsparcia z pakietu siedmiu komponentów

4,3 mld euro na wsparcie projektów badawczo-rozwojowych

- Jesteśmy na końcowym etapie prac i negocjacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), który w pewnym zakresie będzie kontynuacją programu "Inteligentny rozwój" - zapowiada Małgorzata Szczepańska, dyrektor Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Podczas sesji „Przemysł farmaceutyczny” w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego dyrektor przedstawiła m.in. różnice między FENG a programem "Inteligentny rozwój", a także plany resortu w zakresie podziału środków, ze wskazaniem, na jakie główne obszary wsparcia będą kierowane oraz na jakiego rodzaju projekty firmy farmaceutyczne będą mogły uzyskać dofinansowanie w programie FENG.

Do podziału jest niebagatelna kwota 8 mld euro, z czego ponad połowa - 4,3 mld euro, trafi na wsparcie przedsiębiorców, którzy będą chcieli realizować projekty badawczo-rozwojowe i innowacyjne projekty.

- Bardzo nam zależy, żeby te środki zostały dobrze zaprogramowane, a potem dobrze zainwestowane. Jeśli chodzi o nasze cele długoterminowe, to one się nie zmieniają w stosunku do tego, co było planowane w poprzednim programie i są związane z podniesieniem wysokości nakładów na działalność badawczo-rozwojową i aktywizacją firm, które jeszcze nie podjęły takiej działalności.

Zależy nam na tym, żeby grono beneficjentów było coraz szersze. Z badań, którymi dysponujemy, tylko około trzydzieści procent polskich firm w ogóle wykazuje aktywność innowacyjną, już nie mówiąc już o prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej - mówiła dyrektor.

- Jeśli mówimy o celach makro, to na pewno celami, które sobie stawiamy, jest dalsze wspieranie firm w podejmowaniu działalności badawczo-rozwojowej i w inwestowaniu w nowe technologie. Niewątpliwie obszarem, który z naszego punktu widzenia ciągle jeszcze wymaga poprawy, jest współpraca między nauką z biznesem. Ważnym naszym celem będzie z jednej strony stworzenie instrumentów zachęcających do tej współpracy, ale też wsparcie, stworzenie i pokazanie dobrych wzorców współpracy między sektorem nauki a sektorem biznesu - dodała.

7 modułów wsparcia do wyboru

Pierwsza zasadnicza zmiana w stosunku do obecnego programu "Inteligentny rozwój", polega na tym, że firmy, które zdecydują się na skorzystanie ze środków programu "Nowoczesna gospodarka" będą mogły w jednym projekcie sfinansować zarówno prace badawczo-rozwojowe, jak również wdrożenie innowacji. To z różnych powodów do tej pory nie było możliwe. Teraz firmy dostaną taką możliwość.

Jak mówiła dyrektor, firmy - adekwatnie do swoich potrzeb i strategii - będą mogły wybierać zakres wsparcia z pakietu siedmiu komponentów. Przede wszystkim są to moduły, które wiążą się z działalnością badawczo-rozwojową oraz z wdrożeniem innowacji.

Bardzo ważny jest też moduł związany z możliwością podnoszenia kompetencji pracowników. Są też nowe dwa obszary, które w dotychczasowym programie "Inteligentny rozwój" nie były tak mocno eksponowane, czyli wsparcie na wdrożenie wszystkich technologii, które odpowiadają na wyzwania zielonego ładu oraz cyfryzacja.

- Nazywamy to wsparciem na "zazielenienie przedsiębiorstw". Chodzi o to, żeby firmy mogły uzyskać wsparcie na zmianę w swoich usługach czy procesach technologicznych, tak żeby przestawiły się na bardziej zieloną formę prowadzenia działalności gospodarczej. Kolejny bardzo ważny aspekt to cyfryzacja - w ramach jednego z modułów firmy będą mogły uzyskać wsparcie na ucyfrowienie swojej działalności. Jest jeszcze obszar umiędzynarodowienia, czyli wychodzenia na rynki zagraniczne - wymieniała.

Podkreślała, że to co jest ważne z punktu widzenia branży farmaceutycznej, to fakt, że jednym z modułów obligatoryjnych będzie moduł związany albo z możliwością uzyskania wsparcia na działalność badawczo-rozwojową albo z wdrożeniami innowacji.

- Zakładamy, że w całym programie będziemy korzystać z definicji innowacji która jest określona w Oslo Manual", co oznacza wspieracie zarówno dla nowych rozwiązań technologicznych, związanych z nowym produktem, ale też z nowym procesem. Myślę, że jest to bardzo ważny aspekt wart podkreślenia, że będziemy kierować środki nie tylko na innowację produktową, ale również na innowację procesową - dodała dyrektor.

Wsparcie na współpracę sektora nauki z biznesem

Ale to nie wszystko. - Zakładamy również bardzo szeroki wachlarz instrumentów w drugiej osi, które będą wspierały sektor nauki z biznesem, również nowe technologiczne start-upy i projekty rozwojowe. Trzecia oś to są instrumenty dłużne finansowe, w ramach których będziemy wspierali transformację firm w kierunku technologii bardziej energooszczędnych czy też związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym - zapowiada.

Nowością ma być dłuższy termin odpowiedzi firm na ogłoszone konkursy tak, żeby "firmy miały większą swobodę startowania w nich".

- Chcemy, żeby miały poczucie, że te środki są dostępne i to dla wszystkich chętnych firm. Mamy też cały obszar instrumentów, za pośrednictwem których będziemy doradzali firmom, co należy zrobić i gdzie się zwrócić. Jeden z nich to projekt "step", dzięki któremu może sprawdzić eksperymentalny projekt.

Każda firma, która będzie chciała ubiegać się o środki programu "Nowoczesna gospodarka" będzie mogła bardzo krótko przedstawić swoją propozycję i otrzymać szybko informację zwrotną co jest dobre, a co trzeba poprawić.

Dyrektor Szczepańska zapowiada też wsparcie przemysłu farmaceutycznego, ponieważ jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji jest obszar zdrowego społeczeństwa, w ramach którego firmy z branży farmaceutycznej będą mogły ubiegać się o dofinansowanie, czy to na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych i prac rozwojowych czy na wdrożenie nowych technologii i nowych rozwiązań.

- Nie wykluczamy też organizacji konkursów tematycznych, które będą stricte skierowane do danej branży. Zakładamy, że we współpracy instytucji organizującej konkurs z branżą i partnerami społecznymi oraz gospodarczymi, zostanie określony zakres tematyczny takiego konkursu, który pozwoli zawęzić obszary technologiczne - dodaje.

Kiedy to wszystko ruszy? - O ile uda nam się zamknąć proces negocjacji w pierwszej połowie tego roku, mamy ambicje, żeby pierwsze konkursy dla firm zostały zorganizowane w czwartym kwartale 2022 roku - zapowiada dyrektor Małgorzata Szczepańska.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.