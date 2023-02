FDA zatwierdziła pierwszy lek na anemię spowodowaną chorobą nerek

Agencja ds. Żywności i Leków zatwierdziła tabletki Jesduvroq (daprodustat) jako pierwszy środek do doustnego przyjmowania w celu leczenia anemii

Mowa jest o anemii spowodowanej przewlekłą chorobą nerek u dorosłych, którzy byli dializowani przez co najmniej cztery miesiące

FDA podkreśla, że Jesduvroq nie jest zatwierdzony do stosowania u pacjentów, którzy nie są dializowani

Inne zatwierdzone przez FDA metody leczenia anemii opierają się na iniekcjach do krwiobiegu lub pod skórę

Doustnie stosowany lek poszerzy możliwości terapii anemii

- Lek do doustnego przyjmowania poszerza możliwości leczenia niedokrwistości - powiedziała Ann Farrell, dyrektor Wydziału Niezłośliwych Chorób Hematologicznych w Centrum Oceny i Badań Leków FDA. - Pokazuje to, jak zaangażowana jest FDA w pomoc w zapewnieniu szeregu opcji terapeutycznych pacjentom z chorobami przewlekłymi. Lekarze pomogą pacjentom wybrać opcję, która będzie dla nich najbardziej odpowiednia.

U osób z przewlekłą chorobą nerek dializowane nerki nie mogą wytwarzać wystarczającej ilości erytropoetyny, co prowadzi do zmniejszenia liczby czerwonych krwinek. Jesduvroq zwiększa stężenie erytropoetyny: skuteczność leku ustalono w randomizowanym badaniu z udziałem 2 964 dializowanych dorosłych. Otrzymywali drogą doustną Jesduvroq lub wstrzykiwaną rekombinowaną ludzką erytropoetynę, co stanowi obecnie standardową metodę leczenia pacjentów z niedokrwistością spowodowaną przewlekłą chorobą nerek. Jesduvroq zwiększał i utrzymywał poziom hemoglobiny w docelowym zakresie 10-11 gramów na decylitr, podobnie jak w przypadku rekombinowanej ludzkiej erytropoetyny.

Jesduvroq jednak może zwiększać ryzyko zakrzepów i ich powikłań, w tym zgonu, zawału serca, udaru mózgu i powstawania zakrzepów krwi w płucach, nogach lub miejscu dostępu do dializy. FDA podała także, że przy przyjmowaniu leku istnieje ryzyko hospitalizacji z powodu niewydolności serca, pogorszenia wzrostu ciśnienia krwi oraz nadżerek żołądka i krwawienia z przewodu pokarmowego.

Kto nie może stosować leku?

Lek Jesduvroq nie jest zatwierdzony do stosowania u pacjentów z niedokrwistością spowodowaną przewlekłą chorobą nerek, którzy nie są dializowani, ponieważ nie określono bezpieczeństwa stosowania leku w tej populacji.

Najczęstsze działania niepożądane leku Jesduvroq to podwyższone ciśnienie krwi, zakrzepowe zdarzenia naczyniowe, bóle brzucha, zawroty głowy i reakcje alergiczne.

Nie powinno się stosować leku Jesduvroq w przypadku przyjmowania niektórych leków powodujących zwiększenie stężenia leku Jesduvroq lub jeśli pacjent ma nieleczone nadciśnienie.