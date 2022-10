Farmakoekonomika w priorytetowych dziedzinach klinicznych. XX Konferencja PTFe

W dniach 24-25 listopada 2022 odbędzie się XX Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego

Farmakoekonomika w priorytetowych dziedzinach

W dniach 24-25 listopada 2022 odbędzie się XX Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego. Motywem przewodnim tegorocznego spotkania jest farmakoekonomika w różnych obszarach terapeutycznych: "Trendy i priorytety… and the Oscar goes to..."

Organizatorzy szczególnie gorąco zapraszają wszystkich uczestników na sesję plenarną, podczas której będziemy starać się zestawić ze sobą priorytety systemu ochrony zdrowia w różnych specjalnościach medycznych oraz główne trendy farmakoekonomiczne.

"Chcielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, jak widzą te trendy przedstawiciele priorytetowych dziedzin klinicznych takich jak onkologia, kardiologia, neurologia, psychiatria, diabetologia czy laryngologia. Z drugiej strony największe i najważniejsze wyzwania tych dziedzin przedyskutujemy patrząc przez pryzmat globalnych i polskich priorytetów towarzystwa farmakoekonomicznego w latach 2022 i 2023" - zapowiadają.

Eksperci odpowiedzą też na pytania, jak dane z realnej praktyki klinicznej (Real World Evidence), w tym elektroniczna dokumentacja medyczna, mogą stymulować rozwój różnych dziedzin medycyny.

"Poruszymy niezwykle trudne kwestie pomiaru wartości technologii medycznych oraz właściwego poziomu finansowania, wyceny świadczeń. W tym kontekście nie uciekniemy od ważnych kwestii ustalania cen i zastosowania instrumentów dzielenia ryzyka" - wymieniają.

Na desce kreślarskiej znajdą się kwestie oceny technologii medycznych, również tych, których efekt jest odroczony w czasie, a więc szczepień. Stąd już tylko krok do zdrowia publicznego i profilaktyki.

"Nie wypełnialibyśmy właściwie swojej misji gdybyśmy nie przedyskutowali kwestii nierówności w zdrowiu i roli pacjentów we współczesnych procesach decyzyjnych. Myśląc o przyszłości nie sposób pominąć zastosowań sztucznej inteligencji w medycynie i ekonomice zdrowia" - zachęcają do udziału.

Propozycja programowa

24 listopada 2022

10:45-11:45 Sesja I: e-medycyna

12:00 – 14:00 Sesja plenarna: Priorytety systemu ochrony zdrowia a główne trendy farmakoekonomiczne. Jak widzą to przedstawiciele różnych dziedzin?

14:30-16:00 Sesja III: Onkologia

16:15-17:15 Sesja IV: Hematoonkologia

25 listopada 2022

9:00-10:30 Sesja VI: Kardiologia

11:00-12:30 Sesja VII: Neurologia

13:00-14:30 Sesja VIII: Choroby rzadkie

14:45-15:30 Sesja IX: Laryngologia

15:45 – 17:00 Sesja X: Sesja prac studenckich

