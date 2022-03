"Farmacja jest na absolutnej fali wznoszącej. Bądźmy jak farmaceuci"

- Dokonanie przeglądu z pacjentem to trudna rzecz - mówiła prof. Agnieszka Mastalerz-Migas, konsultant krajowa w dziedzinie medycyny rodzinnej, podczas przedstawiania informacji o uruchomieniu pilotażu przeglądu lekowego w aptekach.

Jak dodała, farmaceuta będzie miał do czynienia z pacjentem, który bierze bardzo różne leki, zalecane przez lekarzy i sam dokłada sobie w procesie poprawy zdrowia suplementy i leki dostępne bez recepty. - W którymś momencie robi się z tego koktajl, niebezpieczny dla zdrowia pacjenta. Współpraca między lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzem rodzinnym a farmaceutą jest niezbędna. Cieszę się, że ruszył taki program, bo pozwala budować współpracę lokalnie - mówiła konsultant.

- Moja obserwacja z ostatnich miesięcy pandemii i z tego ostatniego czasu jest taka: farmacja jest na absolutnej fali wznoszącej. Chciałabym tego pogratulować Państwu, bo często moi kolegom powtarzam: "bądźmy jak farmaceuci". Bierzmy pewne zadania. Nie mówmy, że się nie da, że to jest za trudne i że nie chcemy. Bo to przekłada się na postrzeganie środowiska. A środowisko zapracowało na to, że to postrzeganie jest bardzo dobrze - podkreślała.