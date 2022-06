Farmaceutom zdarza się wielokrotnie wycofywać to samo opakowanie leku z systemu. Jak tego uniknąć?

Farmaceutom zdarza się wielokrotnie wycofywać to samo opakowanie leku. To uruchamia alert

Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków KOWAL radzi: należy kierować się jedną, istotną zasadą: nie odkładaj zeskanowanego, wycofanego z systemu leku na półkę, przed przywróceniem jego statusu na "aktywny"

Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy dane opakowanie zostało wcześniej wycofane, warto sprawdzić to w PLMVS - dodaje

Prawidłowo wycofanego leku nie da się powtórnie wycofać

Wielokrotne wycofywanie tego samego opakowania leku z PLMVS zdarza się wielu osobom, które operują systemem. Statystycznie ten błąd pojawia się najczęściej. Jak go uniknąć? - radzi Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków KOWAL.

Taka sytuacja ma miejsce, kiedy farmaceuta, wydając lek pacjentowi, wycofuje jego niepowtarzalny identyfikator w postaci kodu 2D, zmieniając status leku z "aktywnego" na "nieaktywny – wydany pacjentowi", a następnie w pewnym odstępie czasu (godzin lub dni) próbuje ponownie wycofać to samo opakowanie.

Jak stwierdza KOWAL, prawidłowo wycofanego leku nie da się powtórnie wycofać.

- Przy takiej próbie system PLMVS wyświetli alert o treści "Opakowanie jest już nieaktywne" lub "Atrybut został już ustawiony na opakowaniu". Każda kolejna próba wycofania takiego produktu oznaczać będzie kolejny alert dla danego opakowania - informuje.

Żeby uniknąć tego typu alertów, należy kierować się jedną, istotną zasadą: nie odkładaj zeskanowanego, wycofanego z systemu leku na półkę, przed przywróceniem jego statusu na "aktywny".

Dlaczego?

- Jeżeli pacjent zrezygnuje z zakupu opakowania lub opakowań, które farmaceuta właśnie wycofał z systemu, ich statusy muszą zostać niezwłocznie przywrócone na "aktywne", zanim zostaną odłożone na półkę. Unikniemy wówczas sytuacji, w której inny farmaceuta sięgnie po dany produkt i sprzedając lek następnemu pacjentowi, ponownie wycofa opakowanie z systemu. Spowoduje to alert. By mieć pewność, że lek został prawidłowo przywrócony jako "aktywny", można zweryfikować jego status - wyjaśnia organizacja.

Innym zagadnieniem jest sytuacja dotycząca wycofania opakowania leków z dzielonych opakowań.

Czy wobec tego można sprzedawać leki na "listki", czy należy sprzedawać całe opakowanie?

- Jeśli chodzi o wydawanie pacjentom leków z opakowań zbiorczych, np. na ampułki czy pojedyncze listki, jest to jak najbardziej dozwolone. Należy jednak pamiętać, by i w tym przypadku opakowanie wycofać z PLMVS tylko jeden raz. Prawidłowe postępowanie polega na zweryfikowaniu danego leku i wycofaniu go tylko przy pierwszym otwarciu pudełka. Sięgając po kolejne ampułki czy listki z opakowania, nie wycofujemy go ponownie - wyjaśnia organizacja.

Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy dane opakowanie zostało wcześniej wycofane, warto sprawdzić to w PLMVS. System pozwala nam na wielokrotne weryfikowanie opakowań. Jeżeli farmaceuta ma wątpliwości co do tego, czy lek z opakowania dzielonego został wcześniej wydany, należy wybrać opcję weryfikowania zamiast wydania leku. Wówczas sytuacja będzie jasna, opakowanie nie zostanie wydane ponownie i nie wygenerujemy alertu.

Organizacja zapowiada pewne zmiany w zakresie zarządzania alertami.

- KOWAL aktualnie bierze udział w pilotażu projektu Alert Management System (AMS). Jest to narzędzie ułatwiające wyjaśnianie alertów. Jedną z jego funkcjonalności będzie możliwość bieżącej, anonimowej komunikacji podczas wyjaśniania i zamykania poszczególnych alertów. AMS usprawni proces zarządzania alertami przede wszystkim użytkownikom końcowym, ale również podmiotom odpowiedzialnym - dodaje organizacja.