Farmaceutka jedzie do Londynu. Wygrała grant naukowy

Zofia Łapińska to laureatka pierwszej edycji konkursu organizowanego przez Porozumienie Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT) i AstraZeneca. Odbędzie staż badawczy w the Institute of Cancer Research w Londynie.