Farmaceuta wykonujący zawód musi przynależeć do samorządu aptekarskiego. Komunikat Izby

Naczelna Izba Aptekarska przekazała komunikat, z którego wynika, że do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej NRA docierają informacje, iż są w Polsce farmaceuci, którzy wykonują zawód bez przynależności do samorządu.

Rzecznik przypomniał, że zgodnie z art. 26 ustawy o zawodzie farmaceuty, "osoby wykonujące zawód farmaceuty są zrzeszone w samorządzie zawodu farmaceuty. Przynależność do samorządu zawodu farmaceuty jest obowiązkowa dla farmaceutów wykonujących zawód farmaceuty".

- Z powyższego jednoznacznie wynika, że jednym z niezbędnych warunków wykonywania zawodu farmaceuty jest przynależność do samorządu zawodu farmaceuty. Osobą bowiem uprawnioną do wykonywania zawodu farmaceuty nie jest jedynie osoba, która posiada Prawo Wykonywania Zawodu, ale osoba, która jest wpisana do rejestru farmaceutów jako osoba przynależąca do samorządu zawodu farmaceutów - informuje Dominik Lakota, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej NRA.