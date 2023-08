Farmaceuta będzie mógł skrytykować decyzje lekarza. Powstaje nowa wersja kodeksu etyki

Obecnie obowiązujący Kodeks Etyki Aptekarza RP po ponad dekadzie od uchwalenia wymaga aktualizacji

Najbardziej zauważalną zmianą będzie jego nowa nazwa - Kodeks Etyki Aptekarza RP ma bowiem stać się Kodeksem Etyki Farmaceuty RP

Kodeks będzie obowiązywał także farmaceutów zatrudnionych w innych miejscach niż apteki, punkty apteczne czy hurtownie

Wśród licznych zmian zostanie wprowadzony m.in. zapis mówiący, że zakazane jest reklamowanie przez farmaceutę produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety, a także żywności specjalnego przeznaczenia

Ważne zmiany dla wszystkich farmaceutów

Pod koniec stycznia przyszłego roku odbędzie się Krajowy Zjazd Aptekarzy RP. W jego trakcie wybrane zostaną nowe władze i organy Naczelnej Izby Aptekarskiej. Farmaceuci zdecydują też o nowym kształcie swojego Kodeksu Etyki. Niedawno NIA opublikowała projekt zmian, zachęcając farmaceutów z całej Polski do przesyłania swoich uwag i propozycji. Czas na to mają do końca lipca.

Obecnie obowiązujący Kodeks Etyki Aptekarza RP uchwalono w 2012 roku. Po ponad dekadzie wymaga on aktualizacji przez wzgląd na zmieniającą się rolę farmaceutów w systemie ochrony zdrowia. Od niedawna mogą oni szczepić pacjentów, ale też świadczyć usługi opieki farmaceutycznej - także poza aptekami. W ostatnich latach zmieniły się też przepisy prawa, regulujące zasady wykonywania tego zawodu. Najważniejszą z nich było uchwalenie Ustawy o Zawodzie Farmaceuty.

W rezultacie już w ubiegłym roku przy Naczelnej Radzie Aptekarskiej powołano zespół farmaceutów, który miał przygotować projekt zmian w Kodeksie. To właśnie on został opublikowany na początku lipca, z apelem do wszystkich farmaceutów, o zgłaszanie własnych uwag i propozycji zmian.

Nie aptekarz, a farmaceuta

Niewątpliwie najbardziej zauważalną zmianą, dotyczącą Kodeksu, będzie jego nowa nazwa. Kodeks Etyki Aptekarza RP ma bowiem stać się Kodeksem Etyki Farmaceuty RP. Jest to zmiana o charakterze redakcyjno-legislacyjnym i to bardzo istotna. Oznacza bowiem, że Kodeks będzie obowiązywał także farmaceutów zatrudnionych w innych miejscach niż apteki, punkty apteczne czy hurtownie (czyli aptekarzy).

- Po zmianie nie będzie wątpliwości, że Kodeks Etyki obejmuje swoimi regulacjami każdego farmaceutę wykonującego zawód w jakiejkolwiek formie - czytamy w uzasadnieniu zmiany.

Objęcie wszystkich farmaceutów postanowieniami Kodeksu Etyki związane jest głównie ze zmianami, jakie zaszły w wykonywaniu zawodu farmaceuty na przestrzeni ostatnich 10 lat.

- Dotyczą one przede wszystkim doprecyzowania sposobu i form wykonywania zawodu farmaceuty, a tym samym wymagają rozszerzenia pieczy organów samorządu zawodu farmaceuty na wszystkie rodzaje aktywności zawodowej farmaceutów - czytamy dalej w uzasadnieniu.

Wzmocnienie niezależności farmaceutów

Jedna z obszerniejszych zmian, które znalazły się w projekcie zmiany Kodeksu Etyki Aptekarza RP, dotyczy problematyki niezależności i swobody wykonywania zawodu farmaceuty. Są to zmiany, które mają tę niezależność wzmocnić. Dotyczy to szczególnie wpływów i nacisków, jakie mogą być na farmaceutów wywierane w kwestiach merytorycznych i biznesowych. To również odpowiedź na coraz częstsze przypadki firmanctwa, stwierdzane wśród farmaceutów.

Dodane normy przewidują wykonywanie zawodu jedynie pod własnym imieniem i nazwiskiem. Farmaceuci mają mieć zakaz zawierania umów i zaciągania innych zobowiązań mogących ograniczać niezależność zawodową. W projekcie znalazł się też zakaz umożliwiania w jakikolwiek sposób innej osobie lub podmiotowi wykonywania pracy pod imieniem i nazwiskiem farmaceuty, a także zakaz kontrolowania farmaceuty lub prowadzonej przez niego działalności w sposób naruszający obowiązujące przepisy, zasady etyki i deontologii zawodowej lub uchwały Krajowego Zjazdu Aptekarzy.

- Z uwagi na priorytetowe znaczenie niezależności zawodowej, farmaceuta zobowiązany będzie do informowania swojego samorządu o każdej próbie ograniczania swobody lub niezależności zawodu - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Celem tych zmian jest zagwarantowanie niezależności zawodu farmaceuty, wyeliminowanie jakichkolwiek wpływów, w tym tych mogących oddziaływać na jakość i bezpieczeństwo pracy na rzecz pacjentów.

Krytyka postępowania lekarzy i leków

W projekcie zmian w Kodeksie Etyki Aptekarza RP znalazły się również rozwiązania, które paradoksalnie mogą wywołać większe poruszenie, niż zakładają ich autorzy. Jedną z nich jest niewątpliwie uchylenie art. 11 Kodeksu, który mówi: Aptekarz nie może wobec pacjenta wypowiadać opinii dyskredytujących terapeutyczne postępowania lekarza, podrywających zaufanie do apteki jako instytucji, a także krytycznych uwag dotyczących produktów leczniczych.

Zapis ten stanowi obecnie swoistą cenzurę, która niejako reguluje relacje między farmaceutami, pacjentami i lekarzami. Jego usunięcie można odebrać jak swoiste przyzwolenie dla farmaceutów, na krytykę (uzasadnioną i merytoryczną) postępowania terapeutycznego lekarza. Farmaceuta powinien bowiem mieć prawo przekazać pacjentowi swoją opinię o decyzjach lekarza, jeśli uzna to za istotne i stosowne.

- Norma art. 11 Kodeksu Etyki nie wnosiła nic szczególnego do zasad wykonywania zawodu farmaceuty. W ponad trzydziestoletniej działalności samorządu nigdy nie zdarzyło się, aby farmaceuta dopuszczał się jakichkolwiek przewinień na tym tle. Ponadto, zważywszy na wynikającą z Konstytucji RP wolność wyrażania swoich poglądów, dotychczasowe brzmienie art. 11 Kodeksu Etyki podlegało uchyleniu - czytamy w uzasadnieniu.

Uchylenie tego zapisu z Kodeksu Etyki warto też rozpatrzyć przez pryzmat nowych usług świadczonych przez farmaceutów. Mowa tutaj szczególnie o przeglądach lekowych, których istotą jest analiza farmakoterapii pacjenta, identyfikowanie problemów i zgłaszanie ich do lekarza. Ci niestety często traktują to jako krytykę ich postępowania terapeutycznego, co w przyszłości mogłoby prowadzić do skarg z tytułu art. 11 Kodeksu.

Czego farmaceucie nie wolno reklamować?

Projekt zmian w Kodeksie Etyki Aptekarza RP zawiera też istotne nowości dotyczące udziału farmaceutów w reklamach. Aktualny Kodeks w art. 19 wskazuje jedynie, że "aptekarz nie reklamuje siebie oraz swoich usług. Nie uczestniczy w reklamie usług farmaceutycznych, jak i ich promocji niezgodnej z prawem lub dobrymi obyczajami".

Tę bardzo ogólną zasadę w projekcie doprecyzowano. Wskazano w nim, że reklamą nie jest adres wykonywania zawodu, rodzaj i zakres wykonywanej działalności, ale też informacja o tytułach zawodowych i naukowych posiadanych przez farmaceutę.

Jednocześnie w Kodeksie ma pojawić się zapis mówiący, że zakazane jest reklamowanie przez farmaceutę produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety, a także żywności specjalnego przeznaczenia. Farmaceuci nie będą mogli też uczestniczyć w każdej innej reklamie, która mogłaby naruszać godność zawodu farmaceuty lub podważać zaufanie do tego zawodu.

Warto wspomnieć, że już teraz w odrębnych ustawach znajdują się zakazy uczestniczenia przez farmaceutów w reklamach leków i wyrobów medycznych.

Jeszcze do końca lipca farmaceuci mogą przesyłać swoje propozycje zmian w Kodeksie Etyki Aptekarza RP. O tym, jakie zmiany znajdą się w nowym Kodeksie Etyki Farmaceuty RP, zadecyduje Krajowy Zjazd Aptekarzy.

