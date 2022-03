Farmaceuci Ukrainie. Webinary dla farmaceutów, techników i studentów PROGRAM

Rusza akcja "Farmaceuci Ukrainie" - inicjatywa charytatywna w formie cyklu wykładów edukacyjnych - webinarów szkoleniowych oraz live'ów na Instagramie

Pierwszy webinar odbędzie się 23 marca 2022 roku o godzinie 19:00

Wydarzeniom tym towarzyszy zbiórka wspierająca farmaceuci.org na tworzenie i działalność punktów pomocy farmaceutycznej dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy

Do projektu dołączyło wielu znanych i cenionych farmaceutów

Do Polski ze wschodu codziennie trafiają tysiące Ukraińców – w większości są to matki z małymi dziećmi oraz seniorzy. Przybywają wyczerpani, często z ograniczonym do minimum bagażem, w którym nie zawsze znalazło się miejsce dla leków lub nie było czasu ich spakować.

Potrzebują fachowego wsparcia w drobnych dolegliwościach, które pojawiły się w czasie trudnej podróży czy przyjęcia doraźnie leku z apteczki, ale również informacji, jak dalej leczyć choroby przewlekłe czy gdzie zgłosić się po receptę.

W tym wszystkim mogą pomóc wiedzą i umiejętnościami farmaceuci, dlatego ich obecność w punktach recepcyjnych jest tak potrzebna.

Do projektu „Farmaceuci Ukrainie” dołączyło wielu znanych i cenionych farmaceutów, którzy podzielą się swoją wiedzą na szczególnie bliskie im zawodowo tematy.

Zaproszenie na wykłady kierowane jest do farmaceutów (do zdobycia są punkty edukacyjne), techników farmaceutycznych oraz studentów farmacji.

Inicjatorkami i organizatorkami całej akcji Farmaceuci Ukrainie są dwie farmaceutki: Agnieszka Stankiewicz i Olga Sierpniowska.

Program webinarów

23 marca 2022

Paulina Dmochowska “Świadoma zgoda pacjenta w badaniach klinicznych - dokument i proces”

Natalia Wrzosek “Prawo pacjenta do poszanowania godności i intymności w aptece”

Paulina Front "Szczepienia w aptekach od A do Z"

24 marca 2022

Anna Wyrwas live "O migrenie". Live na Instagramie @mlodyfarmaceuta

28 marca 2022

Katarzyna Kopacz-Zakrzewska "Farmaceuta w dziale regulatory affairs"

Daniel Ziental "Antybiotykooporność i nowe perspektywy leczenia zakażeń powierzchniowych"

Marcin Korczyk "Czy odporności można zaszkodzić? Można!"

30 marca 2022

Ana Krysiewicz live na Instagramie "Nebulizator, inhalator, tuba, aspirator, termometr - co warto wiedzieć o pediatrycznych sprzętach medycznych?"



4 kwietnia 2022

Karolina Wotlińska-Pełka “Rola limfocytów w infekcjach wirusowych, COVID-19, interwencje farmakologiczne nastawione na gospodarza”

Marcin Snoch "Kiedy liczenie owiec nie wystarcza. Bezsenność - Czy umiemy sobie z nią poradzić"

Magdalena Stolarczyk “Suplementacja w czasie ciąży”

11 kwietnia 2022

Łukasz Pietrzak "Analiza zgonów odnotowanych w Polsce oraz omówienie wybranych wskaźników epidemiologicznych"

Małgorzata Bekier "Pacjent z cukrzycą w aptece"

Artur Rakowski "Obiekcje pacjenta - czyli co odpowiedzieć na pytanie "Dlaczego tak drogo? Jak ujawniać i uchylać obiekcje pacjentów"

12 kwietnia 2022

Marcin Piątek live na Instagramie "Co farmaceuta może zrobić dla Twojego zdrowia – live Q&A" - godzina 20:00

19 kwietnia 2022

Marcin Piątek live na Instagramie "Recepta farmaceutyczna: realia i perspektywy – live Q&A" - godzina 20:00

25 kwietnia 2022

Szymon Jaworski "Pacjent geriatryczny - podstawy przeglądu lekowego część 1"

Olga Sierpniowska: "Antykoncepcja hormonalna. Wątpliwości pacjentek, pułapki, metody"

Rafał Sochacki "Komunikacja marketingowa na rynku leków Rx".

27 kwietnia 2022

Ana Krysiewicz live na Instagramie "Jak bezpiecznie korzystać ze słońca w mieście i na wakacjach z dziećmi. Jaki krem z filtrem UV wybrać?"

9 maj 2022

Natalia Miękus-Purwin “Biologia systemów - inderdyscyplinarne podejście do zdrowia i choroby"

Agnieszka Stankiewicz "Najlepsze i najgorsze diety 2022"

Paulina Front "Receptura apteczna - praktyczne wskazówki"

16 maj 2022