Farmaceuci szpitalni zarobią więcej niż lekarze stażyści. Pensje mocno w górę

1 lipca 2022 roku nastąpi zmiana w wynagrodzeniu minimalnym pracowników ochrony zdrowia

Po tych zmianach magister farmacji powinien mieć minimalną pensję w wysokości 4 tys. zł na rękę, a ze specjalizacją - około 5 tys. zł

Nowa lista płac od 1 lipca 2022 roku

Według porozumienia zawartego przez Ministerstwo Zdrowia z Zespołem Trójstronnym ds. ochrony zdrowia w sprawie najniższych wynagrodzeń zasadniczych, wyższe płace minimalne wejdą w życie od 1 lipca 2022 roku.

Według tych założeń lista płac od 1 lipca 2022 roku w ochronie zdrowia będzie wyglądała następująco (dane szacunkowe, kwoty brutto):

lekarz, lekarz dentysta ze specjalizacją - wskaźnik 1,45, co daje podwyżkę o ok. 1 844 zł, do poziomu ok. 8 045 zł;

farmaceuta , fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający tytułu magistra i specjalizacji , pielęgniarka z tytułem magistra i specjalizacją - wskaźnik 1,29, co daje podwyżkę o ok. 1 679 zł, do poziomu 7 157 zł;

, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny , pielęgniarka z tytułem magistra i specjalizacją - wskaźnik 1,29, co daje podwyżkę o ok. 1 679 zł, do poziomu 7 157 zł; lekarz bez specjalizacji - wskaźnik 1,19, co daje podwyżkę o ok. 554 zł, do poziomu 6602 zł;

lekarz stażysta - wskaźnik 0,95, co daje podwyżkę o ok. 1 074 zł, do poziomu 5260 zł;

farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiologii, inny pracownik wymagający zawód medyczny inny niż w pkt. 1-4 wymagający tytułu magistra, pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji albo ze średnim wykształceniem i specjalizacją - wskaźnik 1,02, co daje podwyżkę o ok. 1 029 zł, do poziomu 5631 zł

O ile wzrosną zarobki?

Co te zmiany oznaczają dla farmaceutów szpitalnych? Warto spojrzeć na zarobki tej grupy zawodowej na przestrzeni lat.

Według danych Naczelnej Izby Aptekarskiej, w przedziale czasowym od 2017 do lipca 2022 roku (kwoty brutto):

- farmaceuta ze specjalizacją zarobi o ponad 2,1 tys. zł więcej, co oznacza wzrost z 5016 zł do ok. 7157 zł. Nastąpiła zmiana współczynnika: w 2017 roku startowano ze współczynnikiem 1,05 do 1,29 w lipcu 2022

- farmaceuta bez specjalizacji – tu wzrost o ok. 2 tys. zł brutto – z 3590 zł brutto do 5631 zł brutto. I tu nastąpił wzrost współczynnika – z 0,73 w 2017 do 1,02 w połowie 2022 roku.

Minimum 5 tys. zł na rękę dla farmaceuty ze specjalizacją

Warto też te dane odnieść w porównaniu do jednej z grupy lekarzy – stażystów. Naczelna Rada Aptekarska podkreśla, że po zmianach w wynagrodzeniach, farmaceuci zarobią więcej niż lekarze stażyści.

Od 1 lipca 2022 roku farmaceuta szpitalny ze specjalizacją zarobi o ponad 1900 zł więcej niże lekarz stażysta. Farmaceuta bez specjalizacji – o ok. 390 zł więcej niż lekarz stażysta.

- Wynagrodzenia farmaceutów szpitalnych od lipca idą w górę i to znacznie

w górę. Proszę spojrzeć, jak wygląda porozumienie zawarte w sprawie

wynagrodzeń z Ministrem zdrowia? Po tych zmianach magister farmacji powinien mieć minimalną pensję w wysokości 4 tys. zł na rękę, a ze specjalizacją - około 5 tys. zł - wylicza Marek Tomków, wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

- To sytuacja bez porównania z tym, co było. Do tej pory nawet lekarz wchodzący do zawodu miał znacznie wyższe wynagrodzenie niż farmaceuci szpitalni po wielu latach. Decyzja o negocjacjach bezpośrednich okazała się słuszna, co nie oznacza, że praca Izby się w tym temacie zakończyła – dodaje.

