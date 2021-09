Farmaceuci szpitalni dołączają do protestu. Wchodzą do Komitetu Strajkowego

Farmaceuci szpitalni chcą być włączeni do Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia

Chcą zrównania współczynników pracy farmaceutów z współczynnikami pracy lekarzy

Michał Steczko wspólne działania są jedyną słuszną drogą

Michał Steczko, prezes Polskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych i Klinicznych, w imieniu zarządu głównego organizacji zaapelował do Krystyny Ptok i Artura Drobniaka o włączenie farmaceutów w skład Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia.

Szpitalni farmaceuci - jakie są ich postulaty

"Całkowicie popieramy działania oraz postulaty Komitetu" - napisał prezes Michał Steczko, wymieniając je:

znacznie szybszy niż planowany wzrost nakładów na system opieki zdrowotnej w wysokości nie7, a 8 proc. PKB

zwiększenie wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia do poziomów średnich w OECD i UE względem średniej krajowej, celem zahamowania emigracji zewnętrznej (zagranicznej) i wewnętrznej (do sektora prywatnego)

zwiększenie liczby finansowanych świadczeń dla pacjentów oraz poprawa dostępności pacjenta do świadczeń

podwyższenie jakości świadczeń dla pacjentów,

zwiększenie liczby pracowników w systemie ochrony zdrowia do poziomu średnich w krajach OECD i UE, szczególnie w sytuacji starzenia się społeczeństwa i zwiększania się zapotrzebowania na usługi zdrowotne.

Szef Stowarzyszenia dodał, że stowarzyszenie dodatkowo postuluje w imieniu farmaceutów:

o to, aby specjalizacje zawodowe farmaceutów były finansowane w analogiczny sposób jak specjalizacje lekarskie. Obecnie każdy farmaceuta chcący podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, sami finansują specjalizację

o zrównanie współczynników pracy farmaceutów z współczynnikami pracy lekarzy

o zmianę przepisów charakteryzujących farmaceutów jako "pracownika wykonującego zawód medyczny wymagający wykształcenia wyższego, odpowiednio ze specjalizacją lub bez specjalizacji".

Steczko: "Wspólne działania jedyną słuszną drogą"

- Powyższy zapis jest naszym zdaniem wielce nieprecyzyjny, a co więcej sprzeczny z obecnymi standardami kształcenia - zauważył w piśmie, odnosząc się do charakterystyki farmaceutów.

"Zdecydowanie chcielibyśmy podkreślić: tak jak wspólne działanie wszystkich zawodów medycznych w codziennej praktyce klinicznej może przynieść wymierne korzyści w leczeniu pacjentów, tak samo wspólne działania wszystkich zawodów medycznych na rzecz poprawy sytuacji w służbie zdrowia są jedyną słuszną drogą" - stwierdził prezes Steczko.

- Zawsze uważaliśmy, że środowisko farmaceutów pracujących w szpitalu i w ogóle zawody medyczne, które pracują w szpitalu, powinny pracować razem. To są lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, diagności, farmaceuci. Pracujemy razem, we wspólnych zespołach i dążymy do tego samego - mówił w wywiadzie dla Rynku Zdrowia.

"My od tego strajku nie odłączamy"

- Wyrażamy 100 procentowe poparcie dla protestu i dla działań, które prowadzi komitet strajkowy - dodał.

Podkreślał też, że "wbrew temu, co napisała w jednym z komunikatów Naczelna Izba Aptekarska, że my od tego strajku się odłączamy".

Wejście farmaceutów szpitalnych do Komitetu potwierdził Wojciech Szaraniec, szef Porozumienia Rezydentów.

