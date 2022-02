Farmaceuci szpitalni chcą wystawiać recepty. Jest petycja

W ocenie części farmaceutów, obecne przepisy dyskryminują farmaceutów niezatrudnionych w aptekach w zakresie ich prawa do wystawiania recept farmaceutycznych

Przykładowo farmaceuta zatrudniony w aptece szpitalnej może wystawić receptę tylko dla członków najbliższej rodziny

Ponadto recepta farmaceutyczna nie może zostać zrealizowana w aptece innej niż ta, w której została wystawiona

Cel: zniesienia dyskryminacji części farmaceutów

Część farmaceutów za pośrednictwem mediów społecznościowych rozpowszechnia treść petycji, zachęcając do jej podpisania i wysłania do ministra zdrowia.

Petycja dotyczy "zapewnienia zgodnej z obowiązującym prawem procedury wystawiania i realizacji recept farmaceutycznych oraz harmonizacja aktów prawnych celem zniesienia dyskryminacji farmaceutów niezatrudnionych w aptekach w zakresie ich prawa do wystawiania recept farmaceutycznych".

W ocenie zwolenników zmiany, chodzi o zrównanie uprawnień farmaceutów w tym zakresie.

Postulaty to:

zagwarantowanie możliwości wystawiania recept farmaceutycznych dla osób niebędących członkami najbliższej rodziny przez wszystkie uprawnione do tego w obecnym stanie prawnym osoby, tj. farmaceutów zatrudnionych w aptekach ogólnodostępnych, aptekach zakładowych, aptekach szpitalnych oraz punktach aptecznych, bez względu na miejsce ich przebywania w chwili wystawiania recepty, a więc także poza lokalem apteki;

zagwarantowanie możliwości realizacji tak wystawionych recept w dowolnej aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;

podjęcie działań mających na celu harmonizację obowiązujących aktów prawnych, by wyeliminować dyskryminację farmaceutów niebędących pracownikami aptek i punktów aptecznych w zakresie ich prawa do wystawiania recept farmaceutycznych dla osób niebędących członkami najbliższej rodziny.

Jak argumentują, obecnie możliwe jest wystawienie recepty farmaceutycznej dla osób niebędących członkami najbliższej rodziny wyłącznie w lokalu apteki ogólnodostępnej.

Recepta farmaceutyczna może zostać wystawiona w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta i tylko przez farmaceutę pracującego w aptece lub punkcie aptecznym. Receptę tę wystawia się jedynie na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp. Ponadto jest ona realizowana za odpłatnością 100 proc., a jej wystawienie następuje w sytuacji wydania leku w aptece lub punkcie aptecznym.

Ponadto, jak zauważają autorzy petycji, recepta taka nie może zostać zrealizowana w aptece innej niż ta, w której została wystawiona. Farmaceuci pracujący w aptekach szpitalnych, często legitymujący się specjalizacją z farmacji klinicznej, w ogóle nie mogą skorzystać z tego uprawnienia.

Podpowiadają, jak to łatwo zrobić. "Racjonalnym i stosunkowo łatwym do wykonania rozwiązaniem wydaje się umożliwienie wszystkim uprawnionym obecnie farmaceutom wystawiania recept w Aplikacji gabinet.gov.pl, podobnie, jak ma to miejsce w przypadku recept pro auctore i pro familiae".

Farmaceuta z działu farmacji szpitalnej recepty nie wystawi

Informacji towarzyszy opinia prawna (Kancelaria Radców Prawnych PPWZ Pawłowski, Piątkowski, Wolski, Zelent), w której autorzy odpowiadają na pytania:

czy farmaceuta będący członkiem okręgowej izby aptekarskiej, wykonujący zawód w innym miejscu niż apteka ogólnodostępna, ma prawo wystawić receptę farmaceutyczną?

czy farmaceuta będący członkiem okręgowej izby aptekarskiej, wykonujący zawód w aptece ogólnodostępnej może wystawić receptę farmaceutyczną dla osób niebędących członkami najbliższej rodziny, przebywając poza apteką ogólnodostępną lub punktem aptecznym?

czy apteka ogólnodostępna ma obowiązek realizacji recepty wystawionej w powyższych obu warunkach?

czy farmaceuta będący członkiem okręgowej izby aptekarskiej, wykonujący zawód w dziale farmacji szpitalnej może wystawić receptę farmaceutyczną?

W dalszej części udzielają odpowiedzi:

Uprawnienia do wystawienia recepty farmaceutycznej mają tylko farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu, wykonujący zawód w aptece (ogólnodostępnej, szpitalnej, zakładowej) lub punkcie aptecznym.

Nie ma przeszkód, aby recepta farmaceutyczna została wystawiona przez farmaceutę posiadającego prawo zawodu, wykonującego zawód w aptece lub punkcie aptecznym, przebywając poza apteką ogólnodostępną lub punktem aptecznym.

Co do zasady apteka ogólnodostępna ma obowiązek realizacji recepty wystawionej przez farmaceutę (członka OIA) wykonującego zawód w aptece lub punkcie aptecznym, także poza apteką lub punktem aptecznym. Jednakże farmaceuta powinien odmówić realizacji takiej recepty w formie papierowej.

Nie jest możliwe wystawianie recepty farmaceutycznej przez farmaceutę wykonującego zawód w dziale farmacji szpitalnej.