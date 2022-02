Farmaceuci organizują pomoc dla Ukrainy. Zbiórki rzeczowe i pieniędzy

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska w piśmie do ukraińskich farmaceutów, zadeklarowała gotowość pomocy i wsparcie

Izby aptekarskie organizują zbiórki pieniędzy i najpotrzebniejszych rzeczy, by wysłać je na Ukrainę

Zbierane są m.in.: żywność, środki opatrunkowe i środki higieny osobistej

Izby aptekarskie organizują zbiórki

W obliczu wojny, która toczy się na Ukrainie, w imieniu środowiska polskich farmaceutów, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska w piśmie do ukraińskich farmaceutów, zadeklarowała gotowość pomocy i wsparcie w tym trudnym czasie.

W celu dotarcia do jak największej liczby farmaceutów na Ukrainie, pismo przygotowane w języku ukraińskim, zostało wysłane do 2 ukraińskich organizacji: Ukraińskiej Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Stowarzyszenia Zawodowego Ukraińskich Farmaceutów.

Szefowa NRA zwraca się w nim z prośbą o określenie pilnych potrzeb do uruchomienia pomocy we wskazanych obszarach.

Farmaceuci organizują również pomoc w ramach lokalnych izb.

Farmaceuci Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej włączają się w pomoc dla poszkodowanych w wyniku trwającej wojny mieszkańców Ukrainy.

- Zachęcam wszystkich ludzi dobrej woli do pomocy w zbiórce i przekazywanie potrzebnych artykułów - apeluje szef DIA, Marcin Repelewicz.

— Marcin Repelewicz (@MrRepelewicz) February 25, 2022

Co jest zbierane?

Artykuły żywieniowe z długim terminem ważności (makaron, ryż, konserwy, etc.),

Środki higieny osobistej (pasty do zębów, bielizna, pieluchy, etc.)

Środki opatrunkowe (apteczki, bandaże, plastry, środki dezynfekcyjne),

Koce, śpiwory, świece, baterie, zapalniczki,

Zebrane produkty w kartonach powinny być przekazane 28 lutego 22 r. do biura Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu, przy al. Matejki 6 w godzinach 8 – 16 najszybciej jak to jest możliwe.

- Jeżeli mają Państwo możliwość odbioru darów z okolicznych aptek z województwa i dostarczenie ich do Wrocławia prosimy o kontakt telefoniczny, bądź mailowy z biurem izby. Z góry dziękujemy za Wasze zaangażowanie - dodaje prezes DIA.

Produkty będą przekazane przez Dolnośląską Izbę Aptekarską dla mieszkańców Lwowa poprzez „Pomoc dla Ukrainy” organizowaną pod patronatem Prezydenta Wrocławia oraz Metropolity Wrocławskiego.

"W najtrudniejszych momentach zielony krzyżyk nie gaśnie"

Również Śląska Okręgowa Izba Aptekarska przygotowuje zbiórkę i pomoc humanitarną. - Czekamy na pismo Burmistrza Lwowa z informacjami dot. zdefiniowania potrzeb oraz sposobu przekazania darów, o szczegółach będziemy komunikować - informuje Mikołaj Konstanty, prezes śląskiej OIA.

Zbiórkę organizuje też serwis Farmaceuci.org. Jak informuje, pieniądze z darowizn przeznaczone zostaną na pomoc medyczną, leki oraz środki opatrunkowe i higieniczne ratujące zdrowie i życie ludności cywilnej przebywającej zarówno na Ukrainie, jak i szukającej schronienia w naszym kraju.

Zrzutka została utworzona przez Rafała Hechmanna, farmaceutę i wieloletniego pracownika sektora pomocy humanitarnej nadzorującego jej dostarczanie w takich miejscach jak Strefa Gazy, Haiti, Somalia, Sudan Południowy, Libia, Polska czy właśnie Ukraina.

Zakres sfinansowanej pomocy zostanie opisany i rozliczony na stronie www.farmaceuci.org oraz profilu https://www.facebook.com/farmaceuci.

Farmaceuta Marek Pusiarski napisał: "Całe wsparcie dla naszych kolegów ukraińskich farmaceutów, długie kolejki, desperacja wielu pacjentów i brak pewnych podstawowych leków. W najtrudniejszych momentach zielony krzyżyk nie gaśnie".

Całe wsparcie dla naszych kolegów ukraińskich farmaceutów, długie kolejki, desperacja wielu pacjentów i brak pewnych podstawowych leków.

— Marek Pusiarski (@MarekPusiarski) February 24, 2022







