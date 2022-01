Farmaceuci do starosty: dyżurów aptek jak nie było, tak nie będzie

W powiecie wadowickim, jak co roku, sporną kwestią jest harmonogram pracy aptek w nocy, niedziele i święta

Farmaceuci informują starostę, że nie będą pełnić dyżurów według uchwalonego przez radnych planu

Przyczyny? Brak personelu, realnego zapotrzebowania oraz brak zapłaty przez Radę Powiatu

Aptekarze: nie akceptujemy przedstawionego planu dyżurów aptek

Farmaceuci powiatu wadowickiego napisali do starosty pismo w sprawie dyżurów aptek. Jednocześnie o sprawie poinformowali media.

W grudniu 2021 roku został im przedstawiony harmonogram pracy aptek w Kalwarii Zebrzydowskiej, w porze nocnej i dni świąteczne w 2022 roku.

Podobnie jak rok wcześniej, radni zdecydowali, że apteka ma rozpocząć dyżur w piątek o godzinie 8 i zakończyć go tydzień później o godzinie 8.00.

"Nie akceptujemy przedstawionego harmonogramu. Zarazem wyrażamy nasze głębokie zdziwienie z faktu, że Rada Powiatu uchwaliła powyższy harmonogram, pomimo naszego sprzeciwu, którego wyraz otrzymali Państwo we wcześniejszych pismach" - informują starostę.

Przypominają, że takie sytuacje powtarzają się co rok. "Po raz kolejny próbują nas Państwo "zobowiązać" do pełnienia dyżurów, na które nie wyraziliśmy zgody. Oczekujecie wywieszania w widocznym miejscu w aptece informacji, że pacjenci mogą skorzystać z „dyżuru”, który i tak pełni apteka całodobowa w Wadowicach" - czytamy w piśmie.

Farmaceuci podkreślają, że artykuł 94 Prawa Farmaceutycznego nie zobowiązuje ich do powyższej czynności. "Oznacza to, że swym oczekiwaniem dopuszczają się Państwo rozszerzającej interpretacji przepisów prawa, co jest nieakceptowalne" - piszą do starosty i radnych powiatowych.

Farmaceuci: dyżurów aptek nie będzie

Kwestia dotycząca dyżurów aptek w nocy, niedziele i święta trwa w powiecie wadowickim od lat. Już w 2018 roku informowaliśmy o stanowisku lokalnych farmaceutów. Chcą by do grafiku dyżurów były włączane te apteki, które wyrażą na to zgodę.

Obecnie przypominają, że każdorazowo powiat chce tłumaczenia się farmaceutów z tego, dlaczego tych dyżurów nie mogą pełnić.

- Nasze zdanie na ten temat wyrażaliśmy już wielokrotnie w pismach do Starostwa. Skoro Rada Powiatu, pomimo jasnego sprzeciwu aptekarzy, uchwala złe i niewykonalne prawo miejscowe, Rada odpowiada za wszystko, w tym za poinformowanie mieszkańców o braku dyżurów i przyczynach tego stanu. Przyczyny przedstawili aptekarze: brak personelu, realnego zapotrzebowania oraz brak zapłaty przez Radę Powiatu - wymieniają, dodając:

- Wszystkie z wymienionych powodów są równie ważne. Zarazem wszystkie musiałyby być spełnione jednocześnie, aby każdy rozsądny właściciel apteki mógł rozpocząć rozważania o zapoczątkowaniu dyżurowania.

Proszą też starostę o poinformowanie wszystkich mieszkańców, że zamieszczony na stronie urzędu harmonogram dyżurów dotyczący Kalwarii Zebrzydowskiej jest niezgodny ze stanem faktycznym.

"Dyżurów, ze względu na działania Starostwa i Rady Powiatu, jak nie było, tak nie będzie dalej" - poinformowali władze powiatowe.