Ewa Krajewska: opcja wykonywania szczepień przeciw grypie przez farmaceutów - prace na zaawansowanym etapie

- Jesteśmy w początkowej fazie IV fali pandemii Covid-19 i w trakcie sezonu grypowego. To szczególnie trudny czas dla systemu ochrony zdrowia, tak nadwerężonego przez ostatnie 2 lata - mówiła Ewa Krajewska, Główny Inspektor Farmaceutyczny podczas tegorocznego Flu Forum (23 września).

Warunki pandemiczne wymusiły ekstraordynaryjny tryb działań w wielu obszarach funkcjonowania państwa. Systemy ochrony zdrowia krajów całego świata – w sposób naturalny najbardziej zaangażowane w walkę z pandemią i przeciwdziałanie jej skutkom – mierzyły się z kryzysem na nieznaną dotychczas skalę.

- Z drugiej strony pandemia pokazała nam, że w sytuacji pełnej mobilizacji ograniczenia można przekuć w możliwości. Tak się stało w obszarze szczególnie bliskim mojemu sercu i kompetencjom zarazem – obszarze potencjału zawodowego farmaceutów - mówiła minister.

Uchwalona w tym roku Ustawa o zawodzie farmaceuty wprowadziła rzecz innowacyjną – opiekę farmaceutyczną, będącą świadczeniem zdrowotnym realizowanym w aptece.

- Dzisiaj farmaceuci szczepią przeciw Covid-19, a rozwiązanie pozwalające na wykonywanie szczepień przeciwko grypie przez tę grupę zawodową, jest w tej chwili na zaawansowanym etapie. Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że taka możliwość ma szansę pojawić się jeszcze w tym sezonie - przypomniała.

Założeniem programu szczepień przeciwko Covid-19 w aptekach było wykorzystanie potencjału, wiedzy i doświadczenia aptekarzy, którzy mają w ten sposób wesprzeć system opieki zdrowotnej w walce z pandemią.

- Włączenie farmaceutów do systemu organizacji szczepień to wielki i ważny krok nie tylko ku stopniowemu zwiększaniu kwalifikacji farmaceutów – należy stwierdzić, że z całą pewnością szczepienia w aptekach zwiększyły dostępność szczepień i dalej będą zwiększać - co w dłuższej perspektywie czasowej przyniesie większy wskaźnik wyszczepialności w społeczeństwie - ocenia GIF.