Ewa Krajewska o wadliwej interpretacji przepisów Apteki dla aptekarza: GIF nie uczestniczył w jej tworzeniu

Wirtualna Polska opisała nieprawidłowości przy interpretacji przepisów ustawy tzw. "Apteka dla aptekarza" na korzyść dużych sieci aptecznych

Chodziło o przepis ustanawiający limit czterech aptek w kraju, które może uruchomić w Polsce jeden podmiot. Wadliwa interpretacja z czerwca 2022 roku, która wyszła z resortu zdrowia, jako odpowiedź na pismo jednej z organizacji aptecznych, wskazywała natomiast, że "limit czterech placówek dotyczy województwa"

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, cytowany przez "WP", przyznał, że interpretację - na potrzeby odpowiedzi aptekarzom - przekazały mu zarówno podległy departament w ministerstwie, jak i Główny Inspektor Farmaceutyczny

- Ale nie chcę się nikim zasłaniać: naprawimy błąd, a ja mogę przeprosić za zamieszanie i wziąć sprawę na siebie - dodał w rozmowie z portalem

11 lipca obwieszczenie w sprawie prawidłowiej interpretacji i stosowania przepisu wydało Ministerstwo Zdrowia

Ewa Krajewska, Główny Inspektor Farmaceutyczny, nie ma sobie w kwestii interpretacji nic do zarzucenia. - Tej interpretacji już nie ma. Koncepcja jest mi zdecydowanie obca. Nie jestem jej zwolenniczką - zapewnia

- Zaobserwowaliśmy atak medialny na nasz urząd i moją osobę. Odbieram go też jako potwierdzenie tego, że jestem skutecznym nadzorcą i regulatorem rynku aptecznego - podkreśla

W rozmowie z Rynkiem Zdrowia mówi także o próbach antagonizowania wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych i GIF-u, konieczności uszczelnienia Prawa farmaceutycznego oraz toczących się pracach nad projektem pionizacji inspekcji farmaceutycznej

Duże kontrowersje wywołał materiał Wirtualnej Polski o wydanej przez wiceministra Macieja Miłkowskiego wadliwej interpretacji przepisów ustawy nazywanej nieformalnie "Apteką dla aptekarza", korzystnej dla dużych sieci aptecznych. Jak doszło do tego, że taka interpretacja w ogóle powstała?

Ewa Krajewska, Główny Inspektor Farmaceutyczny: Rzeczywiście ta interpretacja stała się przyczynkiem do dyskusji medialnej. Główny Inspektorat Farmaceutyczny nie uczestniczył jednak w jej tworzeniu. Przed Głównym Inspektorem Farmaceutycznym nie toczyły się i nie toczą postępowania wymagające interpretacji regulacji prawnych dotyczących limitu 4-ech aptek w odniesieniu do przepisów antykoncentracyjnych.

Wiceminister tłumaczył jednak dziennikarzom, że był zdania, iż Apteka dla aptekarza ustanawia limit czterech placówek w skali kraju, a nie województwa, ale na potrzeby udzielenia odpowiedzi „inną informację-interpretację przekazały mu podległy departament w ministerstwie, jak i Główny Inspektor Farmaceutyczny”. Skąd w takim razie ta wypowiedź?

Ale interpretacja ta, w stanowisku MZ z dnia 8 lipca 2022 r. wskazana została już jako błędna. Trudno mi się odnieść do wypowiedzi Pana Ministra, ponieważ nie uczestniczyłam w tworzeniu interpretacji.

Chciałabym się natomiast odnieść do wypowiedzi wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych, na które powołują się doniesienia prasowe. Rozmawiałam z wojewódzkimi inspektorami podczas konsultowania projektu tzw. pionizacji Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Oczywiście takie rozmowy mają charakter konsultacji wewnętrznych. Oznacza to, że dyskutujemy na różne tematy, rozpatrujemy różne aspekty tej ustawy, aby docelowo przedstawić opinii publicznej jak najlepsze rozwiązanie w postaci propozycji projektu ustawy.

WIF-y w zasadzie jednogłośnie podczas takiego spotkania stwierdziły, że przekazywanie na zewnątrz – do prasy czy do zainteresowanych tym projektem stron – jakichkolwiek informacji o charakterze wewnętrznym jest zachowaniem nieetycznym i niewłaściwym. Tymczasem niektóre publikacje wprost wskazują WIF-y jako źródło wypływu pewnych informacji. Wydaje mi się, że może być to próba antagonizowania wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych i GIF-u.

Zatem nie ma Pani sobie nic do zarzucenia w sprawie interpretacji?

Nie, a poza tym tej interpretacji już nie ma. Przyznaję natomiast, że koncepcja zawierająca przepis mówiący o czterech aptekach w województwie jest mi zdecydowanie obca. Nie jestem jej zwolenniczką.

Ewa Krajewska, Główny Inspektor Farmaceutyczny Fot. GIF

"GIF zawsze narusza czyjeś interesy"

Czy odbiera Pani tę sytuację personalnie?

Rzeczywiście zaobserwowaliśmy atak medialny na nasz urząd i moją osobę. Odbieram go też jednak jako potwierdzenie tego, że jestem skutecznym nadzorcą i regulatorem rynku aptecznego.

Prowadzę różne projekty, których celem jest rozwój zarówno inspekcji farmaceutycznej, jak i całego rynku farmaceutycznego. Miejmy na uwadze, że rynek apteczny jest dychotomiczny, spolaryzowany wewnętrznie. Nie da się usatysfakcjonować obydwu funkcjonujących na nim stron – aptek sieciowych i rodzinnych. Nie jest moim celem, ani ambicją, aby te zwaśnione strony godzić. Niestety, GIF zawsze narusza czyjeś interesy – taka jest konsekwencja prowadzenia działań regulacyjnych.

Wszystkie podmioty, które funkcjonują na rynku, powinny jednak znaleźć dla siebie odpowiednie miejsce, a sam rynek musi się rozwijać. Inaczej stalibyśmy w miejscu. Uważam, że moją rolą jest inicjowanie zmian umożliwiających ten rozwój. Chcę wprowadzać takie zmiany na rynku, by to pacjent był ich największym beneficjentem. W centrum zainteresowania GIF zawsze będzie pacjent. Jest to na pewno trudna, wyboista droga. Kto jednak stoi w miejscu, ten się cofa.

Wadliwa interpretacja zapisu art. 99 ust. 3a ustawy Apteka dla aptekarza została wydana w czerwcu. Czy ktoś zdążył z niej skorzystać?

Nie mam takich informacji.

Wspomniała pani o projekcie pionizacji inspekcji farmaceutycznej. Na jakim etapie są prowadzone nad nim prace?

Pionizacja Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej jest bardzo dużą zmianą systemową. W związku z tym powinna być prowadzona najdłuższą ścieżką legislacyjną, jaka istnieje. I tak też będzie procedowana. Docelowo będzie to projekt rządowy, poddany we właściwym czasie konsultacjom publicznym, a nawet prekonsultacjom. Podczas tych konsultacji każdy z uczestników rynku farmaceutycznego będzie mógł złożyć swoje propozycje poprawek.

Nieprawdziwe są doniesienia, że możliwe są jakiekolwiek zakulisowe działania prowadzące do przeforsowania określonych rozwiązań i zaimplementowania ich do projektu ustawy. Projekt na etapie konsultacji publicznych będzie w pełni transparentny.

Podkreślę jeszcze raz – w tej chwili jesteśmy na etapie tworzenia koncepcji, która cały czas podlega zmianom w wyniku prac wewnętrznych nad jej treścią. Dzisiejsza propozycja projektu wygląda zupełnie inaczej niż jego pierwotna wersja, kiedy powstały pierwsze założenia do ustawy. Jesteśmy w trakcie konsultowania projektu z Ministerstwem Finansów, które wskazało nam ze swojej strony kolejne poprawki. Projekt zatem cały czas podlega jeszcze zmianom. Nie ukrywam, że odeszliśmy od pierwotnego zarysu i zmieniamy go tak, aby zaprezentować opinii publicznej kształt, pod którym się podpiszemy, co do którego wszystkie podmioty rządowe będą w pełni zgodne.

Na etapie tworzenia projektu różne strony bardzo interesują się poruszanymi w nim zagadnieniami. Otrzymaliśmy prośby od samorządu aptekarskiego i Związku Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek o wgląd do niego i szczegółowe pytania dotyczące przyjętych rozwiązań. Chcąc być transparentnym i sprawiedliwym wobec wszystkich interesariuszy rynku, nie mogliśmy udzielić detalicznych odpowiedzi. Jest na to przewidziany czas i tryb w procesie legislacyjnym.

Kiedy zatem projekt może trafić do pierwszych konsultacji?

Chcielibyśmy, aby to było jak najszybciej. Najlepiej jeszcze przed zakończeniem sezonu wakacyjnego. Jest to jednak wariant bardzo optymistyczny. Trudno mi założyć realny termin, bo wciąż jesteśmy na etapie modyfikowania założeń. Przed nami jeszcze wpis do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

"Ustawa Apteka dla aptekarza wprowadzona wymaga doprecyzowania i aktualizacji"

Zapowiedziała Pani także, że gotowe są regulacje uszczelniające prawo w obszarze wydawania zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej (...) tak, aby wykładnia była jasna i nie rodziła wątpliwości interpretacyjnych. W jaki sposób chcemy uszczelnić te przepisy?

Ustawa Apteka dla aptekarza wprowadzona 25 czerwca 2017 r. wymaga uszczelnienia, doprecyzowania i aktualizacji. Obserwując zachowania podmiotów na rynku widzimy potrzebę modyfikacji tych przepisów. Propozycję zmian będziemy jednak omawiać w pierwszej kolejności z Ministrem Zdrowia, nie za pośrednictwem mediów.

Możemy zatem spodziewać się nowelizacji Prawa farmaceutycznego w tym zakresie?

Zapewne, ale tu inicjatorem jest Ministerstwo Zdrowia a nie GIF. My na pewno włączymy się w prace.

Czy nowe regulacje powinny zakazywać aptekom systemu franczyzowego?

Do kwestii franczyzy odnieśliśmy się już w komunikacie, który wydałam we wrześniu ubiegłego roku. Przepisy ustawy potocznie zwanej Apteką dla aptekarza wymagają modyfikacji. Nie można jednak podejść do nich pochopnie. Trzeba się nad nimi zastanowić. Prawidłowo funkcjonująca franczyza nie wprowadza zbyt daleko posuniętej zależności między franczyzodawcą i franczyzobiorcą. Nie może pojawić się w niej dominacja jednego podmiotu nad drugim. Wobec właściwie realizowanej franczyzy nie mamy nic przeciwko, nie powinna ona jednak prowadzić do tworzenia grup kapitałowych.







