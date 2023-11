Europejscy inspektorzy skontrolują GIF. Unia szykuje "nadzór nad nadzorem"

Unia Europejska proponuje pakiet zmian, którego celem jest zapewnienie pacjentom nieprzerwanego dostępu do leków

Na producentów, ale też podmioty z łańcucha dystrybucji oraz organy regulacyjne, Unia postanowiła nałożyć nowe obowiązki

Planuje też wprowadzenie "nadzoru nad nadzorem". Wewnątrz EMA będzie powołana grupa robocza do spraw inspekcji, która będzie regularnie audytować krajowe organy regulacyjne

Bezpieczeństwo lekowe. Kluczowy jest pacjent i jego dobro

Już od kilku lat Polska boryka się z brakami leków na rynku. Najpierw były one związane z zawirowaniami na rynkach wschodniej Azji i ograniczonym dostępem do substancji czynnych (API), których producenci krajowi potrzebują do wytwarzania leków. Potem nałożyły się na to problemy związane z pandemią COVID-19 i wojną w Ukrainie. Sezonowo w okresie jesienno-zimowym, kiedy jest większe zapotrzebowanie na pewne leki, popyt przewyższa podaż i występują braki. Do tego w Polsce dochodzą niekorzystne zjawiska w systemie dystrybucji do aptek.

Ale nie tylko my mamy problem z brakami. W innych krajach być może nawet ta dostępność jest na jeszcze niższym poziomie; brakowało nawet paracetamolu. - Ze statystyk wynika, że prawe jedna czwarta krajów unijnych zgłaszała braki dostępności dla powyżej 600 produktów. Ta liczba jest umowna, bo na przykład Austria zgłaszała braki dla prawie 2300 produktów – mówi Katarzyna Łoś z zespołu prawa farmaceutycznego i ochrony zdrowia kancelarii CMS Cameron McKenna.

Jak UE chce zapewnić pacjentom nieprzerwany dostęp do leków? Wszystkie pomysły unijne kręcą się w sumie wokół tego samego, czyli zapewnienia pacjentom nieprzerwanego dostępu do leków. Kluczowy jest pacjent i jego dobro.

Jeśli chodzi o producentów leków, z jednej strony UE chce wprowadzić większą elastyczność, łagodząc przepisy, które będą umożliwiały firmom farmaceutycznym wchodzenie na rynek i zmniejszając obciążenia administracyjne, głównie w zakresie uzyskiwania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu. Jednocześnie na producentów, ale też podmioty z łańcucha dystrybucji oraz organy regulacyjne, Unia postanowiła nałożyć nowe obowiązki. Te propozycje zawiera rozporządzenie ustanawiającego unijne procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającego zasady regulujące działalność Europejskiej Agencji Leków (EMA).

Unijny wykaz leków uważanych za krytyczne

Na poziomie UE pojawią się pewne narzędzia, które będą miały za zadanie przynajmniej spróbować zapewnić bezpieczeństwo lekowe. Przede wszystkim chodzi o wcześniejsze informowanie o brakach, ale też wprowadzanie różnego rodzaju strategii przeciwdziałania niedoborom.

- To będzie odbywać się głównie na poziomie podmiotu odpowiedzialnego. W ogóle podmiot odpowiedzialny będzie miał na podstawie tych nowych przepisów, jeżeli wejdą w obecnie proponowanym kształcie, różnego rodzaju obowiązki związane z samym wprowadzeniem produktu do obrotu i poinformowania o tym, ale też informowania wcześniej o brakach. Tyle że na to poinformowanie jest bardzo długi termin, aż 6 miesięcy – mówi mecenas Katarzyna Łoś.

Co to oznacza? Że w idealnym świecie zaprojektowanym przez UE podmiot odpowiedzialny powinien z 6-miesięcznym wyprzedzeniem poinformować, że będzie miał problemy z dostępnością przekraczającą 2 tygodnie.

Na razie nie ma jeszcze szczegółów, jak przygotować się na wprowadzenie tych procedur. EMA ma wydać wytyczne.

Pojawi się też unijny wykaz leków uważanych za krytyczne. W komunikacie Komisji Europejskiej z 24 października br. poinformowano, że unijny wykaz leków o krytycznym znaczeniu zostanie udostępniony do końca 2023 roku. Nie wiadomo, czy ten termin zostanie dotrzymany.

- Ten wykaz będzie tworzony w oparciu o to, co będą zgłaszali sami producenci, ale też EMA będzie miała szerokie kompetencje w zakresie monitorowania rynku. Będzie mogła zwrócić się o dostęp do informacji zarówno na poziomie podmiotu odpowiedzialnego, ale też na poziomie dystrybutora. Zatem każdy podmiot w łańcuchu dystrybucji będzie musiał przygotować się na to, że takie zapytanie prędzej czy później może się pojawić – wyjaśnia prawniczka.

Kolejnym obowiązkiem będzie tworzenie zapasów interwencyjnych. Będzie dotyczyć wszystkich producentów, nie tylko tych, którzy mają w swoim portfelu produkty uważane za krytyczne. Będzie dotyczyło zapasów leków w całym łańcuchu dystrybucji, więc będzie też wymagało współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi a hurtowniami.

Nadzór nad nadzorem. EMA będzie miała szersze uprawnienia

Absolutną nowością jest wprowadzenie „nadzoru nad nadzorem”. UE chce stworzyć coś, co będzie się nazywało wspólnym programem audytu. - Ma to na celu przede wszystkim zapewnienie jednolitego stosowania prawa oraz zaadresowanie pewnych niedociągnięć w systemie nadzoru. Wszyscy sobie zdajemy sprawę, jak wygląda nadzór nad dystrybucją w Polsce i UE te problemy dostrzega – mówi Katarzyna Łoś.

To wiąże się ze wzmocnieniem uprawnień Europejskiej Agencji Leków. Wewnątrz EMA będzie powołana grupa robocza do spraw inspekcji, która będzie trzymała pieczę nad tym, żeby nadzór był jak najbardziej jednolity w całej UE. Organy krajowe, w tym GIF i wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne, będą regularnie audytowane, ale będą też miały pewne obowiązki, chociażby w zakresie szkolenia pracowników i zatrudniania nowych, którzy będą się specjalizować wyłącznie w tym zagadnieniu.

To ma służyć temu, żeby unijne przepisy, również dotyczące dostępności produktów, móc wdrożyć. To wydaje się o tyle pomocne, że nie trzeba będzie tych systemów dystrybucji aż tak bardzo różnicować między poszczególnymi krajami, łatwiej będzie o stworzenie wspólnej polityki.

Komisja Europejska przedstawiła pakiet zmian. Do 8 listopada jest czas na zwroty z państw członkowskich. Polski rząd wyraził już swoje stanowisko. Podczas posiedzenia sejmowej komisji do spraw Unii Europejskiej (19 października) wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski ocenił, że rząd jest za zmianami proponowanymi przez UE i ocenia je pozytywnie. Chociaż zgłosił też uwagi do niektórych propozycji, np. w kwestii zapowiadanego nadzoru nad inspekcją farmaceutyczną z poziomu Brukseli.

- Europejska Agencja będzie mogła tworzyć własną kadrę inspektorską. To może spowodować odpływ kompetentnej kadry w poszczególnych państwach członkowskich i pozbawienie się tych kadr. Część przepisów jest być może nadmiernie kosztowna. Zwracaliśmy uwagę, że część przepisów, część zadań w Polsce, jest bardzo dobrze zorganizowana, chociażby nadzór nad dostępnością do leków. Tanie sprawdzone rozwiązanie powinno być wykorzystane we wszystkich państwach europejskich – ocenił.

Co z pionizacją PIF? Priorytet dla nowego rządu

Działania na poziomie europejskim mogą dobrze wpisać się w to, co planuje GIF i wzmocnić działania polskiej inspekcji farmaceutycznej, która zresztą nie kryje, że nie wszystko działa idealnie.

W Strategii Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na lata 2023-2026 znalazło się stwierdzenie, że „słabe strony GIF przeważają nad mocnymi stronami i stąd konieczność zaadresowania konkretnych działań w celu wyeliminowania czy też zminimalizowania negatywnych skutków ich oddziaływania”.

- To, co chce wdrożyć GIF, wpisuje się w postulaty unijne. Urząd chce postawić na współpracę międzynarodową, wydawanie wytycznych, na automatyzację procesu nadzoru, ale też na kwestię pionizacji. Przynajmniej możemy liczyć na to, że nie będzie różnych interpretacji inspekcji wojewódzkich, tylko powinien pojawić się tu wspólny mianownik – ocenia prawniczka z kancelarii CMS.

Jednak część działań musi być podjęta na wyższym poziomie. Mimo planów i prac dotychczas nie udało się przeprowadzić nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, która zawiera plan pionizacji inspekcji farmaceutycznej.

- Myślę, że to jest wyzwanie na kolejne lata. Ustawa wchodziła w życie w 2001 roku, oczywiście przechodziła pewne modyfikacje przez ponad 20 lat swojego funkcjonowania, natomiast w tych modyfikacjach w zasadzie nie dotykano obszaru obrotu - mówi Łukasz Szmulski, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia.

- Na tym polu stoją przed nami ogromne wyzwania i jest potrzeba zastanowienia się, jak ten system ułożyć na nowo. Bo realia gospodarcze obecne, a 25 lat temu, kiedy myślano nad systemem dystrybucji leków w Polsce, zmieniły się zupełnie. Regulacje, które mamy zapisane w ustawie Prawo farmaceutyczne, w zasadzie nie przystają do dzisiejszych realiów gospodarczych. Mamy wiele przykładów w Europie, jak można usprawnić czy ułożyć te relacje w trochę inny sposób, by były bardziej elastyczne, aby poradzić sobie z problemami z dostępnością, z którymi ciągle się borykamy – podsumowuje.

