Ekspertka: w procesie kształcenia lekarzy i farmaceutów trzeba uwzględnić aspekty leczenia recepturowego

Potrafiliśmy podnieść się w kryzysowej sytuacji, ale dzisiaj możemy wyciągnąć z tego wnioski i pochylić się nad tym, co moglibyśmy zrobić, aby unikać takich sytuacji - mówi Magdalena Bogucka

Proponuje na przykład szybszą rejestrację substancji do receptury lub leków gotowych

Nadal też w niedostatecznym stopniu korzystamy w Polsce z leków recepturowych

Obecność w systemie zarówno substancji czynnych do receptury, jak i aptek wykonujących recepturę jest perspektywiczna i powinna rozwijać się w aptekarstwie - mówi Mikołaj Konstanty

Wyciągajmy wnioski z sytuacji kryzysowych

- Producenci leków gotowych, jak i substancji do receptury aptecznej mają ten sam problem związany z dostępnością substancji czynnych – powiedziała Magdalena Bogucka, prezes zarządu Zakładu Farmaceutycznego AMARA, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

- Z pewnością wszelkie działania, które podjęli producenci w ostatnich latach w czasie pandemii, przyniosły oczekiwane rezultaty i pokazały, że w momencie mobilizacji jesteśmy w stanie zrobić naprawdę wiele. Potrafiliśmy podnieść się w kryzysowej sytuacji, ale dzisiaj możemy wyciągnąć z tego wnioski. Nie tylko z czasów pandemii i kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, ale również z faktu inflacji, a być może nawet stagnacji, co nie jest nieuniknione w dzisiejszym środowisku ekonomicznym, gospodarczym. Możemy pochylić się nad tym, co moglibyśmy zrobić, aby takich sytuacji unikać i jak odnieść się do tego w otaczających nas okolicznościach, skoro mamy już zdiagnozowany problem - dodała.

W ocenie szefowej spółki, warto byłoby na przykład pochylić się nad kwestiami związanymi z ochroną środowiska: - Przecież, aby wybudować fabrykę i wytwarzać API, mamy multum problemów środowiskowych, kwestii uzyskania zintegrowanych pozwoleń, przeróżne kwestie budowlane, o których nikt dzisiaj nie mówi. Nie wspominając już o tym, że może warto byłoby skonstruować specjalną ścieżkę dla już istniejących podmiotów farmaceutycznych, które mogłyby w uprzywilejowany, szybszy sposób rejestrować substancje do receptury lub leki gotowe.

- Kolejnym tematem jest kwestia wszelkich świadczeń pracowniczych. Koszt pracownika ma również istotny wpływ na funkcjonowanie zakładów produkcyjnych. Uważam, że te wszystkie przesłanki należy wziąć pod uwagę i przeanalizować je w zespole roboczym - podkreśliła prezes Bogucka.

Przyszłość aptek wykonujących recepturę jest perspektywiczna

Firma specjalizuje się w produkcji surowców wykorzystywanych do wytwarzania leków recepturowych. - Niewątpliwie leki recepturowe mają ten atut, że substancje pomocnicze są praktycznie zniwelowane. Są to leki przygotowywane w aptece na zasadzie przepisu lekarza, który biorąc pod uwagę cały protokół leczenia, dostosowuje substancję czynną w dawce i stężeniu pod konkretne potrzeby pacjenta, niwelując wszelkie konserwanty i barwniki. Dodatkowo lek jest przygotowywany na bieżąco w aptece. To wszystko sprawia, że mamy większy wpływ na zapewnienie ciągłości leczenia pacjenta. A to jest dzisiaj niewątpliwie najistotniejszym wyzwaniem - mówiła Magdalena Bogucka.

Kolejnym problemem jest niewielka wiedza w Polsce na temat leków recepturowych, poparta badaniami, których wykonanie zleciła firma.

- W 2022 roku wyszkoliliśmy ponad 1000 osób, zarówno lekarzy, jak i farmaceutów oraz techników farmaceutycznych w zakresie zapisywania leków recepturowych i ich przygotowywania. Bardzo istotne jest to, aby w procesie kształcenia zarówno lekarzy, jak i farmaceutów uwzględnić aspekty leczenia recepturowego. Przede wszystkim jednak nie ma świadomości społeczeństwa. A szkoda, bo pacjenci powinni wiedzieć, że mają prawa również do tego, aby móc na tym etapie indywidualizować swoje leczenie. Wiedząc o tym, że leczenie lekami recepturowymi może być spójne i komplementarne z terapią lekiem gotowym - przypomniała.

- Moim zdaniem spojrzenie na leki recepturowe w tej chwili jest zupełnie inne niż kilka lat temu. Mamy personalizację dawek i podejście ukierunkowane na pacjenta. Również obecność farmaceutów w zespołach terapeutycznych służy właśnie temu, żeby dobrać odpowiednią dawkę dla pacjenta – skomentował Mikołaj Konstanty, prezes Śląskiej Rady Aptekarskiej.

Zwrócił też uwagę, że w lekach recepturowych nie ma wypełniaczy, barwników czy konserwantów, które są obecne w lekach gotowych: - Mówimy o małych dzieciach, czasem o osobach z bardzo różną wagą, z alergiami, z różnego rodzaju przeciwwskazaniami do terapii. Tutaj z powodzeniem możemy realizować terapie recepturowe. Obecność w systemie zarówno substancji czynnych do receptury, jak i aptek wykonujących recepturę jest perspektywiczna i powinna rozwijać się w aptekarstwie. Oczywiście jest to warunkowane wprowadzeniem odpowiedniej metodologii i poziomem marż, żeby zachęcić środowisko do przygotowania leków recepturowych w aptekach.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.