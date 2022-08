Ekspertka o leczeniu SMA we Włoszech: moją pierwszą opcją wyboru jest nusinersen

We Włoszech objętych leczeniem jest około 800 pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni, w tym ok. 500 dorosłych i ok. 300 dzieci

Dostępne są trzy terapie: nusinersen, risdiplam i onasemnogen abeparwowek (terapia genowa)

Agata Katia Patanella: we Włoszech leczymy nusinersenem pacjentów z ciężką skoliozą (kąt Cobba powyżej 140°) i rotacjami kręgosłupa, ale także po przebytych operacjach kręgosłupa

Obecnie we Włoszech dostępne są trzy terapie leczenia SMA



Luiza Jakubiak, Rynek Zdrowia: Program badań przesiewowych noworodków dla SMA działa w Polsce od ponad roku. Leczenie nusinersenem jest refundowane od 2019 roku dla wszystkich chorych. Obecnie w programie jest 804 pacjentów. Czy we Włoszech również jest wprowadzony program badań przesiewowych i ilu pacjentów jest objętych leczeniem?

Agata Katia Patanella: We Włoszech nie ma jeszcze w pełni dostępnego programu badań przesiewowych noworodków pod kątem SMA. Pierwszymi regionami, które przystąpiły do ​​realizacji projektu pilotażowego, były Lazium i Toskania we wrześniu 2019 roku.

Do chwili obecnej w obu regionach przebadano około 92 tys. dzieci i zdiagnozowano 15 noworodków. Kolejne regiony, które przystąpiły do realizacji programu to Liguria, gdzie przebadano 4138 dzieci, zdiagnozowano 1 noworodka i Apulia, gdzie przebadano ponad 8000 dzieci i zdiagnozowano 1 dziecko. Inne regiony dopiero się przygotowują do wprowadzenia przesiewu. Mamy więc 17 dzieci zdiagnozowanych dzięki pilotażowi badań przesiewowych noworodków.

Leczeniem natomiast objętych jest około 800 pacjentów, w tym ok. 500 dorosłych i ok. 300 dzieci.

Jaka jest dostępność terapii SMA we Włoszech?



Obecnie we Włoszech dostępne są trzy terapie: nusinersen, risdiplam i onasemnogen abeparwowek (terapia genowa). Dostęp do nusinersenu jest bez żadnych ograniczeń co do wieku, typu SMA i stopnia niepełnosprawności ruchowej (typ 1, 2 i 3), risdiplam można podawać dzieciom od 2 miesiąca życia w typie SMA 1, 2 i 3. Terapię genową można zastosować w SMA typu 1 i 2 do 13,5 kg wagi.



Z jakimi pacjentami ma Pani doświadczenia w leczeniu w swojej praktyce klinicznej?



Zajmuję się leczeniem dorosłych pacjentów dotkniętych SMA typu 2, 3 i 4. Stanowią oni niejednorodną grupę chorych w wieku od 18 do 73 lat. Są to pacjenci chodzący, siedzący i niesiedzący, z zajęciem opuszkowym, ze wspomaganiem wentylacji (inwazyjnej i nieinwazyjnej). W sumie to 62 dorosłych pacjentów.



Czy są to również pacjenci ze znacznymi krzywiznami kręgosłupa?



We Włoszech leczymy nusinersenem pacjentów z ciężką skoliozą (kąt Cobba powyżej 140°) i rotacjami kręgosłupa, ale także po przebytych operacjach kręgosłupa. Korzystamy z pomocy USG lub tomografii komputerowej – pod kontrolą fluoroskopową.



Ośrodek, w którym pracuję, ma duże doświadczenie w leczeniu pacjentów z dużymi krzywiznami kręgosłupa za pomocą ultrasonografii. Ma to wiele zalet ponieważ zastosowanie ultradźwięków pozwala zlokalizować miejsce wprowadzenia igły i podać lek dokanałowo, unikając tym samym wielokrotnego narażenia pacjenta na promieniowanie przy tomografii komputerowej.



We Włoszech jesteśmy jedynym ośrodkiem stosującym ultradźwięki do skomplikowanych przypadków związanych ze znacznymi skoliozami kręgosłupa.

"Moją pierwszą opcją wyboru leczenia jest nusinersen"

Biorąc pod uwagę Pani doświadczenie w stosowaniu różnych terapii, zwłaszcza nusinersenu i risdiplamu, jaka jest Pani opinia na temat ich skuteczności i bezpieczeństwa?



Do tej pory leczyłam nusinersenem 52 pacjentów (44 nadal jest w trakcie leczenia) ze średnim okresem obserwacji 30 miesięcy, gdzie skuteczność jest bardzo dobra. Risdiplamem leczyłam 10 pacjentów (8 z nich nadal jest w trakcie leczenia) - średni czas obserwacji to 7 miesięcy.



Pacjenci leczeni risdiplamem mają wysoki stopień niepełnosprawności i ze względu na duże krzywizny kręgosłupa nie mogą być leczeni nusinersenem lub odmówili leczenia tym lekiem.

Moją pierwszą opcją wyboru leczenia jest nusinersen, ponieważ mamy dużo danych z rzeczywistych obserwacji własnych (RWE) nad jego skutecznością oraz ze względu na miejsce jego podawania. Podanie dooponowe pozwala zdecydowanie na osiągnięcie celu terapii (OUN), ułatwia też monitorowanie przestrzegania zaleceń lekarskich. Nie opisano też interakcji z innymi lekami oraz wpływu na płodność.

Risdiplam ma łatwą drogę podania (jest podawany doustnie), ale ma dystrybucję ogólnoustrojową (działanie poza celem). Czasami pacjenci zapominają go wziąć i źle dawkują.



Mechanizm działania obu leków jest podobny, choć nie identyczny. Moim zdaniem należy zrobić więcej, aby ustalić bezpieczeństwo i skuteczność risdiplamu u dorosłych pacjentów.



Nie mogę wypowiadać się z doświadczeń w podaniu terapii genowej, ponieważ nie leczę dzieci, tylko pacjentów dorosłych.



Wspomniała Pani, że risdiplam ma dystrybucję ogólnoustrojową. Co to znaczy?



Risdiplam ze względu na podawanie doustne może docierać do innych narządów i tkanek (dystrybucja ogólnoustrojowa), podczas gdy nusinersen podawany jest bezpośrednio do ośrodkowego układu nerwowego.

Przy podaniu nusinersenu nie mamy wyraźnych dowodów na bezpośrednie zaangażowanie innych narządów w takim stopniu, w jakim dystrybucja ogólnoustrojowa. Risdiplam może wykazywać interakcje z innymi lekami i działać niewłaściwie ze względu na dystrybucję ogólnoustrojową.



Czy skuteczność risdiplamu zależy od wieku pacjentów lub wagi?



Myślę, że tak, ale potrzebujemy więcej danych. Nieliczne dostępne dane dotyczące risdiplamu u dorosłych pacjentów nie wykazują skuteczności leku i można wziąć pod uwagę kilka kwestii: po pierwsze - sposób podawania (doustnie niż dooponowo) i masa ciała, po drugie - populacja badana w badaniach klinicznych (wysoka niepełnosprawność).



Jeśli chodzi o risdiplam, czy zwiększenie dawki mogłoby rozwiązać ten problem?



Może, ale musimy wziąć pod uwagę, że to większa toksyczność i zdarzenia niepożądane.



Jak duży odsetek Pani pacjentów przeszedł z leczenia nusinersenem na risdiplam i na odwrót? Jakie było uzasadnienie zmiany?



Z mojego doświadczenia wynika, że 5 pacjentów przeszło z nusinersenu na risdiplam. 3 z dużymi krzywiznami kręgosłupa z powodu niemożności wykonania podania dooponowego, 1 z powodu nietolerancji wielokrotnych podań pod kontrolą fluoroskopii i 1 z powodu pandemii Covid-19.



Żaden nie wrócił do nusinersenu z powodu niemożności administrowania podania. Więc nie mam jeszcze doświadczenia w przełączaniu się z powrotem.



Co może Pani doradzić naszym specjalistom, biorąc pod uwagę swoje doświadczenie kliniczne z różnymi terapiami?



Moi koledzy z pewnością już pracują według dobrych praktyk klinicznych. Chciałbym tylko podkreślić znaczenie pracy w multidyscyplinarnym zespole, ponieważ SMA to złożona choroba, obejmująca różne aspekty opieki.

Wymaga przestrzegania dostępnych obecnie standardów i pamiętania, że terapia lekowa jest bardzo ważną częścią opieki i musi być zintegrowana ze wszystkimi innymi elementami terapeutycznymi (motorycznymi, żywieniowymi, oddechowymi). Musimy zawsze robić dla naszych pacjentów to, co jest słuszne, a nie to, co najłatwiejsze.



Dr n. med. Agata Katia Patanella, specjalistka z Centro Clinico Nemo, Fondazione Policlinico Universitario A Gemelli IRCCS, Rzym, Włochy

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.