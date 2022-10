Ekspert radzi, co zrobić, gdy w aptece nie ma leku

Jak mówi Urszula Rygowska-Nastulak, naczelnik w Departamencie Postępowań Wyjaśniających w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, do RPP wpływa stosunkowo niewiele skarg pacjentów, dotyczących braku produktów leczniczych na rynku

- W ubiegłym roku i od początku tego roku zapytań dotyczących braku produktów na rynku wpłynęło 179 - informuje

- Porównując to z liczbą ogólnych skarg na wszystko, na co pacjenci się skarżą - to jest 80 tysięcy. 80 tys. wniosków wpłynęło, więc 179 skarg pacjentów jest to stosunkowo niewielka liczba - zauważa reprezentantka RPP

Braki leków można zgłaszać do Rzecznika Praw Pacjenta

O braku leków do Rzecznika Praw Pacjenta pisano w zeszłym roku 179 razy.

- Jednakże każda taka sprawa, każde zgłoszenie jest przez nas analizowane. Każdemu pacjentowi staramy się pomóc. Jeżeli sprawa dotyczy ogółu pacjentów i dotyczy to braków konkretnych produktów na rynku, wówczas taką sprawę analizujemy systemowo i przekazujemy informacje do Ministerstwa Zdrowia do Departamentu Polityki Lekowej - tłumaczy Rygowska-Nastulak.

- Każdą sprawę można zgłosić na naszą infolinię: 800 190 590, czynną od poniedziałku do piątku od 8 do 18 - dodaje.

Konrad Madejczyk, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej informuje ponadto, że NIA wysłała w sprawie braku leków list do Ministerstwa Zdrowia. - Chcieliśmy, żeby został wprowadzony system, który kilka systemów działających obok siebie złączy w jeden i będą w nim informacje na temat braków leków dla farmaceuty, dla lekarza, z którego też będą pewnie mogli korzystać pacjenci. Ministerstwo nie powiedziało nie, Ministerstwo jest otwarte. To bardzo dobry znak - przyznaje.

Skąd braki leków? Jest większe zapotrzebowanie

Madejczyk zauważa jednak, że leków rzeczywiście brakuje, ale sezonowo - i to nie tylko w Polsce, a w całej Europie. Wymienia przykład Niemiec, gdzie w lipcu i sierpniu brakowało ibupromu. - Nie jesteśmy na pierwszym miejscu w tym wypadku, ale kryzys lekowy nam grozi - zaznacza.

- Na polskim rynku farmaceutycznym występuje ponad 16 tys. produktów leczniczych. Braki dotyczą kilku, kilkudziesięciu bardzo często podawanych leków, m.in. antybiotyków stosowanych przy leczeniu anginy. Jesteśmy w sezonie chorobowym i rzeczywiście tych leków bardzo dużo zawsze schodzi na jesieni i na wiosnę. Mamy też dodatkowy aspekt: jest nas po prostu więcej - wyjaśnia, przypominając, że w Polsce mieszka ponad 2 mln uchodźców z Ukrainy, którzy też potrzebują leków.

Jednak - jak kontynuuje Madejczyk - u zarania tego kryzysu lekowego była pandemia koronawirusa, która przerwała łańcuchy dostaw. - Gros produktów, elementów, z których składają się leki jest produkowanych w Chinach, Indiach. Wiele lat temu produkcje zostały tam przeniesione i przerwanie łańcuchów dostaw spowodowało, że zaczęły wyczerpywać się zapasy - a potem wybuchła wojna - wylicza.

Co robić, kiedy leków zabraknie?

Jeśli pacjentowi zostanie przepisany lek, którego nie ma w aptekach, jest na to rozwiązanie. - Zawsze warto zwrócić się do lekarza z prośbą o zmianę farmakoterapii, jeżeli lek jest niedostępny czy trudno dostępny - przypomina Konrad Madejczyk.

- Warto pamiętać o zamiennikach, bo często farmaceuci też nie informują pacjentów w aptekach, że są odpowiedniki, że są zamienniki danych leków. Obowiązkiem farmaceuty jest poinformować, bo to wynika z ustawy - dodaje Urszula Rygowska-Nastulak.

- Trzeba też przestrzec pacjentów, żeby nie kupować produktów za pośrednictwem internetu - oczywiście można kupować tzw. leki OTC przez apteki prowadzące wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych - dodaje. Uwrażliwia też, by nie kupować leków wydawanych na receptę za pośrednictwem portali sprzedażowych.

Wypowiedzi zostały spisane z audycji "Jest sprawa" w Radiu dla Ciebie z dnia 10 października 2022 roku.

