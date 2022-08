Ekspert ostrzega: może zabraknąć leków w aptekach i szpitalach

Prezes zarządu Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych twierdzi, że wkrótce może zabraknąć leków w aptekach i szpitalach - i to na dużą skalę

Zauważa, że problemy z dostępnością już istnieją w przypadku m.in. leków na cukrzycę i do leków przeciwzakrzepowych

Problemy mogą pogłębić się m.in. z uwagi na azjatycką produkcję substancji czynnych, ale przede wszystkim - jak mówi Andrzej Stachnik - "tragiczną sytuację finansową hurtowni"

- Od lat prawie 50 proc. leków refundowanych dystrybuujemy za mniej niż 1 złoty od opakowania. Tymczasem ceny tego, co do dystrybucji niezbędne - energii, paliw i wynagrodzeń kierowców - skokowo się zwiększyły - tłumaczy

Branżę farmaceutyczną czekają problemy. Co dalej z dostawami leków?

Andrzej Stachnik, prezes zarządu Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych, w rozmowie z Wirtualną Polską mówi o problemach, jakie już niedługo mogą czekać branżę farmaceutyczną. Wieszczy rychłe załamanie na rynku leków refundowanych. Podkreśla, że już obecnie jest problem z dostępem do leków przeciwzakrzepowych, a także tych stosowanych przy cukrzycy.

Prezes związku zauważa, że 10 polskich hurtowni leków odpowiada za 90 proc. dystrybucji medykamentów na naszym rodzimym rynku. Tymczasem notowane są w tym zakresie straty, głównie z powodu wspomnianych już leków refundowanych.

- Od lat prawie 50 proc. leków refundowanych dystrybuujemy za mniej niż 1 złoty od opakowania. Tymczasem ceny tego, co do dystrybucji niezbędne - energii, paliw i wynagrodzeń kierowców - skokowo się zwiększyły - mówi WP Stachnik. Marża, jaką mogą uzyskać hurtownie, może wynosić maksymalnie 5 procent ceny leku, choć jeszcze kilkanaście lat temu, jak wspomina prezes, wynosiła 14 procent przy znacznie niższych kosztach działalności.

Pacjenci zapłacą więcej za leki? Zwiększenie marż nieuczciwe

Stachnik odnosi się także do zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia, że marże mogłyby być zwiększane, ale na lekach nierefundowanych. W ocenie prezesa byłoby to nieuczciwe względem pacjentów, a producenci leków bez recepty nie zgodziliby się na podwyżki cen ich produktów, bo mają w założeniu być one konkurencyjne.

W grę nie wchodzą też częstsze dostawy leków. Jak mówi Wirtualnej Polsce Andrzej Stachnik, powołując się na dane z Krajowego Rejestru Długów, co piąta apteka jest zadłużona. - Dzisiaj właściciele aptek nie mogą sobie pozwolić na utrzymanie w magazynie wielu opakowań różnych leków, bo musieliby za nie zapłacić. Wolą mieć je w hurtowni i ściągnąć je stamtąd szybko, gdy lek jest potrzebny - dodaje, choć ma świadomość, że takie nagłe zapotrzebowanie może dotyczyć nawet jednego opakowania leku, gdzie od czasu jego dostarczenia (do szpitala) może zależeć życie pacjenta.

I choć prezes zapowiada, że leki będą dostarczane tak długo, jak to możliwe, to poddaje pod rozwagę ustawową podwyżkę marży dla hurtowni farmaceutycznych. Mówi o 6 procentach i podkreśla, że to mniej, niż kilkanaście lat temu, a ponadto taka podwyżka nie będzie mocno odczuwalna dla klientów aptek.

Dodaje, że konieczne jest wprowadzenie nowej ustawy refundacyjnej, bo istniejących "problemów nie da się rozwiązać łatami". Z kolei wszelkie projekty zmian marży, jak odnotowuje Stachnik, Ministerstwo Zdrowia przekłada do czasu wprowadzenia nowej ustawy.

Prezes podsumowuje, że brak działań decydentów spowoduje braki w aptekach liczone nie w kilkudziesięciu lekach, a kilku tysiącach.