Ekspert: część leków straci refundację. Przez korytarze cenowe. "Uzależnimy się od Chin"

Krajowi Producenci Leków apelują o tymczasowe zaniechanie prac nad nowelizacją ustawy o refundacji leków

- Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej i dotyczące go rozważania były „przed wojną”. Teraz jest kompletnie inny czas. Możemy toczyć dyskusję o przyszłych innowacjach, o rozwiązaniach za 10 lat i bardzo dobrze. Tyle że musimy też pamiętać, że takie dyskusje toczyły się również na Ukrainie 5 i 10 lat temu i nikt nie docenił tego, co naprawdę jest ważne – ocenił Krzysztof Kopeć, prezes PZPPF, odnosząc się do planów powrotu do noweli ustawy refundacyjnej w sytuacji, gdy mamy konflikt zbrojny w Ukrainie.

Ta tematyka była przedmiotem dyskusji podczas sesji o polityce lekowej w ramach VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

- Teraz Ukraińcy potrzebują leków podstawowych, żeby leczyć swoich obywateli, w tym leków, które są potrzebne do leczenia rannych. I nikt nam nie powie, że coś takiego u nas się nie wydarzy. Jeszcze raz na całą ustawę trzeba spojrzeć już po tym, co się wydarzyło później. Po pierwsze – wybuchła pandemia COVID-19, która nas nie nauczyła pewnych rzeczy. Teraz wojna - mówił szef Krajowych Producentów Leków.

Dodał: - Wrócę do tego, o czym już mówiliśmy, ale teraz brzmi to jeszcze mocniej: bezpieczeństwo lekowe kraju to jest bezpieczeństwo strategiczne. Nawet Ukraińcy, którzy walczą z okupantem, „dogadali” się z Rosjanami, żeby tworzyć korytarze humanitarne dla leków. Bo one są strategicznie potrzebne, a strategicznie potrzebne nie są te, które wynajdziemy za 5, 10 czy 20 lat, tylko te, które teraz ratują życie.

Jego zdaniem, na takie leki, na ich produkcję musimy położyć nacisk w Polsce i Europie, by nie uzależniać się od Chin. Wszyscy wiemy, do czego to prowadzi. 5 lat temu Niemcy mówiły, że trzeba robić z biznes z Chinami, bo to jest opłacalne. Jak to się skończyło? Chyba dzisiaj nikomu nie trzeba tłumaczyć.

W projekcie ustawy refundacyjnej pojawia się kwestia partnera bezpieczeństwa lekowego. Zdaniem PZPPF, takim partnerem, wbrew temu co jest napisane w ustawie, nie jest konkretny lek czy producent: - Rozmawiamy z partnerem, czyli z kimś, kto się angażuje w danym kraju czy w Europie albo się nie angażuje. Uważamy, że ktoś, kto produkuje 25 procent swoich leków refundowanych w Polsce, ma solidne podstawy do tego, żeby być partnerem i traktuje ten rynek priorytetowo.

Wdrożenie instrumentu, który takim firmom przyznałby status partnera spowoduje, że za 3-5 lat zobaczymy już efekty realne. Poza tym rozwiązanie, które mówi, że partnerem jest ktoś, kto zainwestował 25 procent wartości swoich leków refundowanych w Polsce jest bardziej zgodne z prawem Unii Europejskiej. Nie jest dobrym rozwiązaniem patrzenie lek po leku i ustalanie, czy dany lek jest produkowany w Polsce czy nie. Żadna firma 100 procent leków nie wyprodukuje w jednym kraju, ale możemy gwarantować tę produkcję na poziomie 25 procent - podkreślał.

Czy ktoś w 2021 roku przewidział 4 mln uchodźców z Ukrainy?

Kolejna rzecz, o której mówił prezes Kopeć, to payback. - Teraz to już brzmi dramatycznie, bo payback przewiduje, że producenci, którzy zwiększą swoją produkcję nawet kwartał do kwartału, będą musieli zwracać te nadwyżki – mówi i podaje przykład: - Jeżeli będziemy w tym roku referować do planu z lipca 2021 roku, to czy ktoś w NFZ w lipcu 2021 przewidział cztery miliony uchodźców? A przecież gdyby ustawa weszła w życie, to firmy krajowe, by nie narazić się na karanie playbackiem, musiałyby przerwać produkcję, bo nikt nie powinien działać na szkodę przedsiębiorstwa. I wtedy leków nie mieliby ani Polacy, ani Ukraińcy.

Radził, by skupić się na przepisach, które stymulują produkcję: - Pamiętajmy, że bezpieczeństwo lekowe to lista leków podstawowych. Jeśli ich nie będzie, to nasza populacja będzie umierać w momencie kryzysu, w momencie wojny. Pandemia udowodniła, że oparcie bezpieczeństwa lekowego Polski na globalnych łańcuchach dostaw jest niebezpieczne i może prowadzić do niedoborów leków stosowanych w chorobach populacyjnych.

Szef Krajowych Producentów Leków przytoczył słowa rzecznika Ministerstwa Zdrowia, Wojciecha Andrusewicza mówił powiedział, że aby poprawić bezpieczeństwo zdrowotne obywateli trzeba budować autonomię strategiczną w obszarze rynku leków oraz tworzyć zachęty do budowania przewag konkurencyjnych krajowych producentów w Unii Europejskiej i stymulować rozwój przemysłu farmaceutycznego w Polsce.

- Cieszę się, że mówi to rzecznik ministerstwa, ale chciałbym też, żebyśmy to zrobili i jest to ostatni moment - ostrzegał Krzysztof Kopeć.

Korytarz cenowy powoduje, że część leków wypadnie z refundacji

Równie krytycznie krajowi wytwórcy odnoszą się do korytarzy cenowych, czyli mechanizmu, zgodnie z którym cena najdroższego leku w grupie produktów o podobnym działaniu nie może być większa o więcej niż 50 proc. od ceny najtańszego. Zatem jeśli najtańszy lek kosztuje 10 zł, to na wykazy refundacyjne nie wejdą leki, których cena jest powyżej 15 zł.

- To jest pomysł z gatunku diabolicznych. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że korytarz cenowy powoduje, że część leków wypadnie z refundacji, to znowu wtłaczamy się w uzależnienie od Chin. A czy my naprawdę chcemy dzisiaj się uzależniać jeszcze bardziej od gospodarki Chin? Ja tego nie rozumiem. Droższe leki zostaną automatycznie usunięte z refundacji. Tymczasem najtańszy lek to najczęściej produkt azjatyckiego producenta, który często zaspokaja zaledwie kilkanaście procent zapotrzebowania.

Jak opisał prezes Kopeć, zdarza się, że taki wytwórca wchodzi na listę refundacyjną z bardzo niską ceną i małą ilością produktu, których nie udało najczęściej mu się sprzedać na bardziej opłacalnych rynkach.

- Wprowadzenie korytarzy cenowych naszym zdaniem nieuchronnie pozbawi pacjentów kilkuset leków nieposiadających swoich odpowiedników, co najbardziej dotknie polskich pacjentów, w tym seniorów, którzy stosowali te leki od lat. Doświadczenie innych krajów, w których stosowano korytarze cenowe, pokazało, że takie rozwiązanie nie tylko nie pomaga, ale powoduje wręcz braki leków na rynku. Oczywiście można mówić, że korytarze cenowe zmniejszą wydatki NFZ, ale jednocześnie te oszczędności odbędą się kosztem pacjentów.

Apelował: - Zróbmy wszystko, żeby nie nowelizować tej ustawy w ten sposób, bo projekt pochodzi sprzed wojny. Przestańmy się oszukiwać, że świat jest taki, jaki był przed 24 lutego. Teraz jesteśmy w całkiem innym momencie i trzeba się skupić na elementach, które po pierwsze przyspieszają dostęp do leków dla pacjentów. Po drugie kładą nacisk na leki biologiczne biorównoważne, których dostęp gwarantuje zdrowie populacji.







