Egzaminy językowe dla farmaceutów zza granicy. Ustalono zasady

Nowe rozporządzenie określa szczegółowo niezbędny zakres znajomości polskiego

Są w nim zasady przeprowadzania egzaminu i wzór zaświadczenia o pozytywnym jego zaliczeniu

Regulacja podaje sposób powoływania i skład komisji egzaminacyjnej oraz wysokość opłat za egzamin

Zakres znajomości jęz. polskiego dla farmaceuty obcokrajowca

Do ogłoszenia skierowano dziś rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie potwierdzania znajomości języka polskiego koniecznej do wykonywania zawodu farmaceuty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt rozporządzenia, ogłoszony w połowie ub. roku, określa zakres znajomości języka polskiego w mowie i piśmie koniecznej do wykonywania zawodu farmaceuty w Polsce, sposób przeprowadzania i potwierdzania pozytywnego złożenia egzaminu organizowanego i przeprowadzanego przez Naczelną Radę Aptekarską, wzór zaświadczenia o pozytywnym złożeniu egzaminu ze znajomości języka polskiego oraz wysokość opłaty za egzamin.

Rozporządzenie stwierdza, że zawód farmaceuty będzie mogła wykonywać osoba, która oprócz posiadania wymaganych kwalifikacji musi wykazywać się znajomością języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu.

Ma to wyeliminować ryzyko wykonywania zawodu farmaceuty przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji zawodowych, których działania mogłyby narazić na utratę życia lub zdrowia pacjentów.

Farmaceuta: zawód zaufania publicznego

Uzasadnienie rozporządzenia stwierdza, że zawód farmaceuty wiąże się z samodzielnością i niezależnością w wykonywaniu niejednokrotnie złożonych czynności i niewątpliwie należy do zawodów zaufania publicznego. Wykonywanie tego zawodu wymaga posiadania specjalistycznych kwalifikacji zawodowych oraz zakłada dostęp do tzw. danych wrażliwych osób trzecich.

„Wykonywanie tego zawodu posiada znamiona realizowania misji społecznej w newralgicznym obszarze gwarantowanego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawa do ochrony zdrowia” - stwierdza uzasadnienie projektu.

Farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem prowadzącym leczenie pacjenta, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem sprawowania indywidualnej opieki farmaceutycznej.

Jak zdobyc prawo wykonywania zawodu farmaceuty?

Ponadto, aby wykonywać zawód farmaceuty niezbędne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego prawo do jego wykonywania. Przyznaje je w drodze uchwały okręgowa rada aptekarska właściwa ze względu na zamierzone miejsce wykonywania zawodu farmaceuty, a w określonych ustawą przypadkach Naczelna Rada Aptekarska.

Kandydat jest zobowiązany przestawić okręgowej radzie aptekarskiej lub Naczelnej Radzie Aptekarskiej dokument potwierdzający znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu farmaceuty.

Jaki zakres znajomości języka jest konieczny, by zdać?

Zgodnie z nowym rozporządzeniem zakres znajomości języka polskiego w mowie i w piśmie konieczny do wykonywania zawodu farmaceuty obejmuje:

1) umiejętność czytania i rozumienia tekstu pisanego, w szczególności w zakresie literatury i piśmiennictwa farmaceutycznego oraz przepisów prawa obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym regulujących wykonywanie zawodu farmaceuty;

2) umiejętność porozumiewania się – w związku z wykonywaniem zawodu farmaceuty – z pacjentami, farmaceutami, lekarzami, lekarzami dentystami i przedstawicielami innych zawodów medycznych, w szczególności poprawne udzielanie przystępnych i zrozumiałych dla pacjentów porad i informacji;

3) umiejętność formułowania wypowiedzi ustnej, w szczególności w związku z uczestniczeniem w naradach i szkoleniach zawodowych;

4) umiejętność pisania zgodnie z zasadami gramatyki i ortografii języka polskiego, prawidłowego prowadzenia dokumentacji, w szczególności dokumentacji związanej z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Egzamin przeprowadza się na pisemny wniosek, po uiszczeniu przez wnioskodawcę opłaty. Naczelna Rada Aptekarska potwierdza otrzymanie wniosku przesyłką rejestrowaną, telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Niezwłocznie, nie później niż na 14 dni przed terminem egzaminu, powiadamia wnioskodawcę o terminie i miejscu składania egzaminu.

Komisja egzaminacyjna: powołanie i skład

Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna, w której skład wchodzi czterech członków powoływanych i odwoływanych przez Naczelną Radę Aptekarską: dwóch farmaceutów, w tym jeden farmaceuta posiadający stopień doktora, lub doktora habilitowanego, lub tytuł profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie – nauki farmaceutyczne, przedstawiciel powołany przez Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji aptecznej, lub w dziedzinie farmacji klinicznej, lub w dziedzinie analityki farmaceutycznej, oraz osoba posiadająca wykształcenie wyższe w zakresie filologii polskiej.

Egzamin składa się z czterech części: dwóch części pisemnych i dwóch części ustnych. Część A obejmuje napisanie ze słuchu dyktanda odtwarzanego dwukrotnie z nośnika magnetycznego lub elektronicznego. Część B obejmuje napisanie testu składającego się z 10 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru, sprawdzającego rozumienie wysłuchanej dwukrotnie wypowiedzi odtwarzanej z nośnika magnetycznego lub elektronicznego. Część C obejmuje sprawdzenie umiejętności czytania i zrozumienia tekstu. Natomiast część D obejmuje sprawdzenie umiejętności symulowanego udzielania porad pacjentom, w szczególności poprawnego formułowania pytań i wypowiedzi na podstawie wybranych zagadnień farmaceutycznych.

Ile trzeba punktów, żeby zdać?

Komisja ocenia każdą część egzaminu, przyznając odpowiednią liczbę punktów. Do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu jest niezbędne uzyskanie z każdej części egzaminu co najmniej 60 procent liczby punktów możliwych do uzyskania, łącznie nie mniej niż 24 punktów. Po egzaminie NRA wystawia zaświadczenie.

Wnioskodawca, który nie uzyskał pozytywnego wyniku z egzaminu, może ponownie przystąpić do egzaminu w kolejnym terminie w zakresie obejmującym niezaliczoną część egzaminu.

Egzamin z języka dla farmaceuty: ile to kosztuje?

Opłatę za egzamin potwierdzający znajomość języka polskiego, organizowany i przeprowadzany przez Naczelną Radę Aptekarską ustalono w wysokości:

1) 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok,

2) 7,5 proc. wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu, za przeprowadzenie każdej z części egzaminu.

Przepisy rozporządzenia wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.