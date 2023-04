EEC. Słabe ogniwa systemu dystrybucji leków w Polsce. "Sypie się cały łańcuch"

Coraz mniej leków na receptę i refundowanych produkowanych jest w Polsce. Jak odwrócić ten niekorzystny trend i przywrócić krajową produkcję leków?

Warunki do prowadzenia biznesu na regulowanym rynku leków refundowanych są coraz trudniejsze. Koszty finansowe zabijają rentowność podmiotów z obszaru dystrybucji: aptek i hurtowni. To zagraża bezpieczeństwu łańcuchów dostaw i bezpieczeństwu lekowemu

Jakie są słabe ogniwa systemu dystrybucji leków w Polsce? - o tym m.in. będziemy rozmawiać podczas debaty "Polska polityka lekowa" w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach

Rynek dystrybucji leków w Polsce się sypie

Nim lek ostatecznie trafi do pacjenta, musi przejść całą drogę od jego wynalezienia i wyprodukowania, poprzez poszczególne etapy dystrybucji, od producenta, hurtownika, po aptekę ogólnodostępną lub szpitalną. Zachwianie choć jednym etapem może spowodować brak leku dla chorego.

W ostatnich latach coraz częściej akcentowanym zagrożeniem dla bezpieczeństwa lekowego jest uzależnienie się od dostaw substancji czynnych i gotowych leków z rynku azjatyckiego. Jeszcze dziesięć lat temu w Polsce było produkowanych 50 proc. leków refundowanych, a obecnie ok. 30 procent.

- Aż dwie trzecie leków przyjmowanych na receptę i refundowanych są sprowadzane z zagranicy. Oczywiście można powiedzieć, że sprowadzamy leki taniej, jednak pandemia pokazała, że "taniej" nie oznacza "bezpieczniej" - podkreśla raz za razem Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

W Europie podejmowane są działania zwiększające bezpieczeństwo i niezależność w zaopatrzeniu w leki. Na ile plany i podejmowane działania są skuteczne w Polsce?

Kolejne wydarzenia takie jak pandemia COVID-19, wojna w Ukrainie i kryzys energetyczny przyczyniły się pogorszenia warunków prowadzenia działalności. Mamy wzrost inflacji i kosztów wytwarzania oraz dystrybucji leków. A jednocześnie nie podnoszone od lat wysokości marży aptecznej i hurtowej.

Już dziś 30 procent aptek jest nierentownych. Nawet jeśli na rynku będą leki, to nie będzie placówek, w których będzie można je bez problemu kupić. Podobnie jest w hurcie. Mamy 10 podmiotów dystrybucyjnych, które odpowiadają za 95 procent rynku szpitali i aptek. Dzisiaj koszty finansowe zabijają ich rentowność. Przedstawiciele rynku dystrybucji mówią wprost: łańcuch dostaw sypie się.

Czy nowelizacja ustawy refundacyjnej poprawi sytuację w hurcie i detalu?

- Wszyscy liczyli na dużą nowelizację ustawy refundacyjnej. Ustawa, która weszła w życie ponad dekadę temu, odpowiadała ówczesnej rzeczywistości rynkowej. Dzisiaj koszty prowadzenia działalności są zupełnie inne. Jednak proces legislacyjny DNUR przeciąga się i nie mamy pewności czy stanie się to jeszcze w tej kadencji Sejmu. Zaś eksperci nie mają złudzeń - nowela ustawy refundacyjnej nie będzie absolutnym priorytetem nowego rządu.

Co dzisiaj znaczy bezpieczny łańcuch dostaw oraz bezpieczeństwo i jakość dystrybucji aptecznej i hurtowej? Jakie są słabe ogniwa systemu dystrybucji leków w Polsce? Czy nowelizacja ustawy refundacyjnej poprawi sytuację w hurcie i detalu? I czy w ogóle do niej dojdzie w najbliższych miesiącach? - to zagadnienia, które będą poruszone 24 kwietnia 2023 roku podczas sesji "Polska polityka lekowa" w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

W debacie wezmą udział: (kolejność alfabetyczna):

Magdalena Bogucka, prezes zarządu, Zakład Farmaceutyczny AMARA Sp. z o.o.

Mikołaj Konstanty, prezes rady, Śląska Izba Aptekarska

Krzysztof Kopeć, prezes zarządu, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego - Krajowi Producenci Leków

Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu, Ministerstwo Zdrowia, Polska

Radosław Sierpiński, prezes, Agencja Badań Medycznych

Andrzej Stachnik, prezes Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych

Europejski Kongres Gospodarczy odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Rejestracja

