E-ulotki leków po ukraińsku. Projekt e-PIL już działa

Przemysł farmaceutyczny rozpoczyna inicjatywę, ułatwiającą uchodźcom z Ukrainy dostęp do ulotek leków w języku ukraińskim

Europejska Federacja Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA przy wsparciu dostawcy technologii GSI, uruchomiła nową inicjatywę, mającą na celu pomoc obywatelom Ukrainy przesiedlonym w wyniku wojny

Inicjatywa została uruchomiona w Polsce ze względu na dużą liczbę uchodźców mieszkających w naszym kraju

Ulotka leku po ukraińsku

Obywatele Ukrainy mieszkający w Polsce będą mogli teraz uzyskać elektroniczną ulotkę informacyjną o produkcie (e-PIL) dla leków wydawanych na receptę w ich własnym języku.

Projekt ten jest wspierany dobrowolnie przez szereg firm farmaceutycznych i ma na celu zmniejszenie ryzyka nadużywania leków z powodu barier językowych i jest bezpłatny.

Zgodnie z dyrektywą w sprawie leków sfałszowanych (FMD) na każdym opakowaniu leku na receptę wydrukowany jest unikalny kod Datamatrix.

Został on pierwotnie wprowadzony, aby zapobiec wprowadzaniu fałszywych i potencjalnie szkodliwych leków do łańcucha dostaw. Korzystając z bezpłatnej, dedykowanej aplikacji, lekarze lub pacjenci mogą zeskanować kod na opakowaniu i uzyskać dostęp do e-PIL.

Projekte-PIL Jak to działa Fot. Infarma

Ulotki e-PIL są wiernym tłumaczeniem oficjalnych ulotek (PIL) dostępnych w formie papierowej dla danego leku. Dostęp do e-PIL w języku ukraińskim wymaga jedynie pobrania i zainstalowania aplikacji na smartfonie z systemem Android lub iOS.

- Do UE wjechało ponad 7 milionów przesiedlonych Ukraińców, wśród których są pacjenci wymagający stałego leczenia. Stworzenie elektronicznej ulotki informacyjnej o produkcie w języku ukraińskim jest inicjatywą, którą przemysł farmaceutyczny zainicjował w celu zaspokojenia potrzeb tych pacjentów i ułatwienia im dostępu do opieki w ich własnym języku - komentuje Nathalie Moll, dyrektor generalna EFPIA.

Inicjatywę w Polsce wspiera Związek Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

- Każde działanie, którego celem jest ułatwienie pacjentom z Ukrainy dostępu do świadczeń i bezpieczne stosowanie terapii lekowych jest bardzo potrzebne. Jednym z wyzwań projektu jest dotarcie z informacją o nim do pacjentów z Ukrainy. W tym celu nawiązaliśmy współpracę z organizacjami pacjenckimi oraz Naczelną Izbą Lekarską, Naczelną Izbą Aptekarską a także Okręgowymi Izbami Aptekarskim, którym bardzo dziękujemy za wsparcie – podkreśla Michał Byliniak, dyrektor generalny INFARMY.