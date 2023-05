Dziś wchodzą w życie nowe regulacje dla aptek. "Niektóre przepisy absurdalne"

11 maja wchodzą w życie nowe przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki

3 lata zamiast roku na dostosowanie się do przepisów

11 maja 2023 r. w życie wchodzi znowelizowane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

Rozporządzenie przede wszystkim wydłuża czas, jaki mają apteki na dostosowanie się do wymogów wprowadzonych rozporządzeniem ministra zdrowia z października ubiegłego roku.

Rozporządzenie przewiduje:

wydłużenie okresu na dostosowanie do wymogów związanych z monitorowaniem temperatury i wilgotności w określonych pomieszczeniach i urządzeniach w aptece z 12 miesięcy na 36 miesięcy, licząc od dnia wejścia w życie rozporządzenia zmienianego, czyli od 3 grudnia 2022 roku

odejście od trzyletniego okresu, w którym muszą zostać przeprowadzone badania jakościowe leków recepturowych i aptecznych oraz doprecyzowuje jakie leki podlegają takim badaniom oraz tryb ich przekazywania do laboratoriów kontroli jakości produktów leczniczych, wskazując, że zachowany zostanie tryb ustawowy, tj. zabezpieczenie prób podczas kontroli, a następnie przekazanie ich przez kontrolowanego wraz ze stosownym wnioskiem inspektora organu Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej

doprecyzowuje przepisy przejściowe przez ustanowienie okresu na dostosowanie się do wymagań rozporządzenia w zakresie wyłącznie tych wymogów, które nie były przewidziane przepisami obowiązującego uprzednio rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz. U. z 2019 r. poz. 2096).

Jak argumentuje resort zdrowia odnośnie do całodobowego monitorowania temperatury i wilgotności, "z uwagi na konieczność poniesienia kosztów zakupu, certyfikacji, instalacji i utrzymania urządzeń pomiarowych w okresie trudnej sytuacji ekonomicznej wielu podmiotów prowadzących apteki - okres ten (12-miesięczny) jest zbyt krótki". Dlatego też wydłużono go do 36 miesięcy.



Również odejście od trzyletniego okresu, w którym muszą zostać przeprowadzone badania jakościowe leków recepturowych i aptecznych, jest uzasadniane "nadmiarowym obciążeniem dla podmiotów prowadzących apteki, jak również dla podmiotów prowadzących te badania".

- Ponadto rozporządzenie zawiera wywołujące w praktyce wątpliwości przepisy dotyczące zakresu leków recepturowych i aptecznych, które są przekazywane do badań, trybu przekazywania tych leków do podmiotów prowadzących badania, jak również przepisy przejściowe w zakresie podstawowych warunków prowadzenia apteki - dodano w uzasadnieniu.

NRA była przeciwna tym przepisom

Przepisy zostały wprowadzone mimo krytycznego podejścia do wymogów związanych z monitorowaniem temperatury i wilgotności w aptece.

Naczelna Rada Aptekarska za niezasadną merytorycznie uznała regulację nakładającą obowiązek całodobowego monitorowania wilgotności. "Producenci leków nie podają wymagań odnoszących się do poziomu wilgotności.

Nie istnieje możliwość sprawdzenia, jakie wartości są prawidłowe i prawnie dopuszczalne, co w konsekwencji uniemożliwia precyzyjne określenie dopuszczonych wartości przekroczeń w tym zakresie" - oceniała NRA w uwagach do dokumentu.

Wskazuje też, że nie ma potrzeby mierzenia wilgotności w pomieszczeniach chłodniczych. "Z praw fizyki wynika, że będzie ona niezmiennie wysoka i użytkownik nie ma możliwości wpłynięcia na jej poziom. W lodówkach przechowuje się leki w opakowaniach gotowych, które są nieprzepuszczalne dla wilgoci" - uzasadnia bezsens przepisu Izba.

Podkreśla również trudną sytuację finansową aptek, z których blisko jedna trzecia jest nierentownych. Tymczasem nowe obowiązki wymuszą konieczność wydatkowania przez apteki ponad 100 mln zł na zakup wymaganego wyposażenia.

