Dziś w Sejmie o suplementach diety. Rząd przygotowuje się do zmiany ustawy i zaostrzenia kar

Na dzisiejszy wieczór zaplanoane zostało posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Senioralnej

Rozpatrzy informację Ministra Zdrowia na temat suplementów diety jako zagrożenia dla sprawności osób starszych

Rząd pracuje nad zmianą ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, która reguluje rynek supelmentów. Na konieczność modyfikacji przepisów i zaostrzenia kar zwórcił uwage Główny Inspektor Sanitarny

Zagrożenia suplementów diety dla osób starszych

Dziś, 13 września zbierze się sejmowa Komisja Polityki Senioralnej. Od godz. 19.00 rozpatrywać będzie informację Ministerstwa Zdrowia na temat suplementów diety jako zagrożenia dla sprawności osób starszych.

Nadmieńmy, że rząd zamierza ukrócić emisję reklam oraz prezentacje suplementów diety, które wprowadzają konsumentów w błąd. Sytuację rynku suplementów diety reguluje obecnie ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Główny Inspektor Sanitarny zauważył konieczność dostosowania instrumentów nadzoru nad tymi produktami. Rada Ministrów przygotowuje się do zmiany ustawy. Projekt zawiera m.in. zakaz wykorzystywania wizerunku ekspertów i przedmiotów, które mogłyby budzić skojarzenia z nimi, zakaz stosowania nazw i opakowań podobnych do tych stosowanych w produktach leczniczych. Przepisy mają także ograniczać ekspozycję suplementów przy punktach kasowych. Wprowadzone zostaną wyższe kary oraz zmieniony zostanie podmiot odpowiedzialny za ich egzekwowanie,

- Niektóre praktyki stosowane przez przedsiębiorców mogą wprowadzać konsumentów w błąd, co do właściwości suplementów diety i w związku z tym niezbędne jest wprowadzenie zakazu takich praktyk - czytamy we wprowadzeniu do założeń nowelizacyjnych. - Wielu ekspertów z dziedziny nauk o zdrowiu, medycyny i farmacji uważa to za zjawisko niepokojące. Wzrost sprzedaży suplementów diety wiąże się głównie ze wzrostem emisji reklam telewizyjnych dotyczących tych produktów - brzmi komentarz do procedowanych zmian.

Rynek się dynamicznie rozrasta

Dynamikę wartości rynku suplementów diety można porównać z liczbą zgłoszeń do Głównego Inspektora Sanitarnego, stanowiących powiadomienie o wprowadzeniu produktu po raz pierwszy do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Liczba powiadomień wpływających do GIS każdego roku nieustannie wzrasta. Od 2007 r. do 2016 r. do GIS wpłynęło około 33114 powiadomień o wprowadzeniu lub zamiarze wprowadzenia suplementów diety po raz pierwszy do obrotu. W latach 2017–2020 do GIS wpłynęło 62 808, a w roku 2021 około 21993 powiadomień.

Według analiz firmy badawczej PMR Ltd. Sp. z o.o. wartość sprzedaży leków i suplementów diety (wraz z dietetycznymi środkami spożywczymi) we wszystkich kanałach (aptekach, sklepach i Internecie) wyniosła w 2020 r. nieco ponad 15 mld zł.

Z danych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wynika, że od 1997 r. do 2015 r. liczba reklam emitowanych dla sektora produktów zdrowotnych i leków wzrosła blisko 20 razy.

Powszechna dostępność suplementów diety oraz wszechobecny i intensywny proces reklamowy zachęcający do ich spożywania powoduje, że są one zbyt chętnie nabywane przez konsumentów (zwłaszcza w obiegu pozaaptecznym).

Nieuzasadnione i nieodpowiednie stosowanie tych produktów może powodować niekorzystne konsekwencje dla zdrowia ludzi. Natomiast wiedza Polaków na temat suplementów diety oraz świadomość istotnych różnic między lekami bez recepty (OTC), a suplementami diety jest na niskim poziomie. Wielu konsumentów postrzega suplementację jako łatwą drogę do skorygowania sposobu żywienia.

