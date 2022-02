Dziedziczne nowotwory. Zmiany w programie opieki genetycznej rodzin wysokiego ryzyka

Od 1 lipca 2022 roku program opieki nad rodzinami wysokiego dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe będzie świadczeniem realizowanym przez NFZ

Obecnie jeszcze program jest realizowany w ramach programów profilaktycznych ministra zdrowia

Program ulegnie nieco modyfikacji w zakresie jego konstrukcji i elementów składowych oraz wymagań dla realizatorów programu. Planujemy te wymagania nieco złagodzić - mówi Bernard Waśko

Od 1 lipca program będzie finansował NFZ

Podczas konferencji w ramach XVI Forum Organizacji Pacjentów (10 lutego 2022r.), Barbara Górska, prezes Stowarzyszenia "Niebieski motyl" zapytała NFZ o dalsze plany dotyczące programu opieki nad rodzinami wysokiego dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe. Obecnie jego funkcjonowanie jest to ograniczone czasowo do 1 lipca. Co będzie dalej?

- NFZ nie jest jeszcze odpowiedzialny za ten program. Zacznie być, kiedy opieka i świadczenie stanie się świadczeniem gwarantowanym - wyjaśnił dr Bernard Waśko, zastępca prezesa NFZ ds. medycznych.

Przyznał, że jest pewna luka czasowa, która w związku z wygasającymi umowami z Ministerstwem Zdrowia, które finansowało program do 31 grudnia 201 roku, groziła dyskontynuacją czasową.

- W tej chwili zyskaliśmy trochę czasu na przeniesienie programu jako świadczenia finansowanego w ramach katalogu świadczeń gwarantowanych do NFZ. Ale ten czas, który został zyskany poprzez aneksowanie umów z ministrem zdrowia na kolejne 6 miesięcy, szybko minie. Rozumiem niepokój, żebyśmy 1 lipca nie stanęli przed taką sytuacją, jaką groziła nam pierwszego stycznia - przyznał wiceprezes Funduszu.

Przedstawił stan zaawansowania prac nad przeniesieniem tego świadczenia i dofinansowaniem go wprost ze składki zdrowotnej z Narodowego Funduszu Zdrowia.

- Oczywiście w części formalnej wymaga to opisu świadczenia i wprowadzenia go rozporządzeniem ministra zdrowia do koszyka świadczeń gwarantowanych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Taki projekt rozporządzenia jest już gotowy i w tej chwili jest w procesie konsultacji - dodał urzędnik.

Kolejnym etapem jest publikacja rozporządzenia ministra zdrowia oraz taryfikacja tego świadczenia przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ten proces kończy się obwieszczeniem prezesa AOTMiT, a następnie wprowadzeniem świadczenia zarządzeniem prezesa NFZ.

Wymagania będą złagodzone

- Patrząc jak wygląda ta ścieżka i jaki jest stopień zaawansowania prac, wydaje się, że możemy być spokojni, że cały proces zakończy się przed czerwcem. Myślę, że w ciągu kilku tygodni zakończy się wydaniem rozporządzenia ministra zdrowia, kolejny miesiąc to proces taryfikacji. Prawdopodobnie około maja, najpóźniej na początku czerwca będzie wydane zarządzenie prezesa NFZ, które pozwoli nam na zapewnienie kontynuacji tej opieki od 1 lipca - wyliczał dr Waśko.

Mimo objęcia programu innym źródłem finansowania, dla pacjentów nie powinno to być odczuwalne. Chociaż - jak przyznał wiceszef Funduszu - lista realizatorów programów może się nieznacznie zmienić.

- Takie informacje będą na bieżąco udzielane na poziomie oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia. Być może ten program ulegnie też nieco modyfikacji w zakresie całej jego konstrukcji i elementów składowych oraz wymagań dla realizatorów programu. Planujemy te wymagania nieco złagodzić, żeby poprawić dostępność do jego realizacji - przyznał urzędnik.

W ramach programów profilaktycznych, realizowana jest opieka genetyczna nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe.

Programy te są bezpłatne dla pacjentów i są realizowane w dwóch modułach:

Moduł I – wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka piersi i raka jajnika

Moduł II – wczesne wykrywanie i prewencja nowotworów złośliwych w rodzinach wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy.







