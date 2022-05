Dziedziczne nowotwory. Program opieki genetycznej rodzin straci kompleksowość?

W Polsce są środki na finansowanie badań genetycznych techniką sekwencjonowania następnej generacji. To pozwala wykryć u mniej więcej jednej czwartej chorych nosicielstwo mutacji odpowiadających za nowotwory piersi i jajnika

Mutacje u chorej powinny oznaczać też objęcie diagnostyką predyspozycji genetycznych u członków rodziny osoby chorej. Taki program działania w Polsce już od 20 lat

Od 1 lipca 2022 roku program ma ulec zmianie

W modelu, który zaproponowano, program straci pewną kompleksowość - ocenia prof. Radosław Mądry

Spotkanie z genetykiem dla chorej i jej rodziny

Dziedziczna predyspozycja do zachorowania na raka piersi dotyczy około 5–10 proc. przypadków i najczęściej jest wywołana mutacjami w genach BRCA1 i BRCA2. U nosicielek mutacji genu BRCA1 ryzyko rozwoju raka piersi i jajnika obserwuje się — odpowiednio — u około 56–84 proc. i 36–62 proc. kobiet, natomiast w przypadku mutacji genu BRCA2 ryzyko wynosi — odpowiednio — 45–85 proc. i 10–27 procent.

- Jeżeli pacjentka, u której rozpoznamy raka jajnika, trafi w miejsce, gdzie jest leczona w sposób kompleksowy, spotka się z genetykiem i ten genetyk zaplanuje przeprowadzenie określonych badań. Druga istotnie ważna rzecz jest taka, że w tej chwili w takich właśnie ośrodkach, które w sposób profesjonalny leczą raka jajnika, materiał uzyskany z badania w trakcie zabiegu operacyjnego, będzie poddany badaniu genetycznemu na obecność najczęstszych mutacji w genach BRCA 1 i 2 - podkreślał prof. Radosław Mądry, członek zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (PTGO), kierownik kliniki ginekologii onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Możliwości diagnostyczne były jednym z tematów debaty "Rak Jajnika 2022 - Gdzie jesteśmy a gdzie powinniśmy być?" z okazji Światowego Dnia Świadomości Raka Jajnika, który przypada 8 maja.

- W Polsce są środki na finansowanie badań genetycznych techniką sekwencjonowania następnej generacji. To pozwala wykryć u mniej więcej jednej czwartej naszych chorych nosicielstwo mutacji, które zazwyczaj trudno znaleźć innymi metodami - dodał.

W ocenie specjalisty, to daje też informację, co może wydarzyć się w rodzinie chorej. - Ta rodzina musi być wtedy objęta bardzo szczegółowym programem, który zmniejsza ryzyko rozwoju raka jajnika i raka piersi oraz zgonów związanych z tymi dwoma chorobami.

Po drugie - jak dodał - kontakt z genetykiem będzie w stanie wyselekcjonować pacjentki, które nie mają wykrytych mutacji, ale mają istotne ryzyko rodzinne, co może wskazywać na to, że mają rzadsze mutacje, które również prowadzą do zwiększonego ryzyka raka jajnika.

Dotychczas możliwość wykonania diagnostyki predyspozycji genetycznych u osób, u których w rodzinach występowały zachorowania na nowotwory, oferował ministerialny program opieki nad rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowotwory złośliwe. Program obowiązuje jeszcze do końca czerwca 2022 roku.

Program działa dobrze. Zmiany będą na niekorzyść?

- Program działa już ponad 20 lat. Bardzo istotnie zmniejszył częstość występowania raków piersi wśród nosicielek i zmniejszył także istotnie częstość występowania raków jajnika u osób, które są nosicielkami, bowiem zostały do niego dołączone zabiegi redukujące ryzyko, czyli profilaktyczne usuwanie jajników i jajowodów oraz usuwanie piersi. W tej chwili program jest awaryjnie przedłużony do 6 miesięcy - od stycznia do czerwca tego roku, a potem przejdzie w gestię NFZ - wyjaśnił prof. Mądry.

W lutym br. dr Bernard Waśko, zastępca prezesa NFZ ds. medycznych wyjaśniał, że od 1 lipca 2022 roku program nadzoru nad rodzinami będzie wprowadzony rozporządzeniem ministra zdrowia do koszyka świadczeń gwarantowanych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

- Taki projekt rozporządzenia jest już gotowy i w tej chwili jest w procesie konsultacji - dodał wtedy przedstawiciel NFZ.

Kolejnym etapem powinna być publikacja rozporządzenia ministra zdrowia oraz taryfikacja tego świadczenia przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ten proces kończy się obwieszczeniem prezesa AOTMiT, a następnie wprowadzeniem świadczenia zarządzeniem prezesa NFZ.

Jednak jak obecnie podkreśla prof. Mądry, ta zmiana może spowodować, że program straci swoją istotną kompleksowość. - Zakończyliśmy pierwszy etap, czyli konsultacje, w ramach którego różnego rodzaju gremia miały szansę wypowiedzieć się co do przedłożonego planu, w jaki sposób ma wyglądać realizacja świadczenia w NFZ. Powiem szczerze, na pewno będzie to zdecydowanie mniej kompleksowe i wydaje się, że powinno to być głęboko przeredagowane i przebudowane - ocenił ekspert.

Przyznał, że po wielu latach działania programu zmiany są potrzebne, ale w modelu, który zaproponowano, program straci pewną kompleksowość.

- Jesteśmy w tej chwili na etapie dyskusji. Liczymy bardzo na to, że może jeszcze do końca roku zostanie przedłużone działanie obecnie funkcjonującego programu. Program był zazwyczaj realizowany w transzach czasowych. To oznacza, że większość naszych pacjentów, nawet 75 procent, brała w nim udział w 3 i 4 kwartale - wyjaśniał prof. Mądry.

