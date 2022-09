Dyżury aptek po nowemu. Ministerstwo Zdrowia zaproponowało kontrowersyjne zmiany

W projekcie nowelizacji ustawy refundacyjnej znalazły się propozycje przepisów regulujących dyżury aptek

Dyżury aptek w powiatach powyżej 40 tys. mieszkańców fakultatywne

Problem dyżurów aptek wydawał się nierozwiązywalny od lat. Samorządy powiatowe ustalały plan dyżurów, które apteki miały pełnić za darmo. Właściciele aptek wskazywali na szereg barier, które uniemożliwiały im wykonywanie tego zadania. Sytuacja wydawała się patowa.

Ministerstwo Zdrowia przedstawiło kolejny projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej, w którym zaproponowało rozwiązanie kwestii dyżurów.

Zgodnie z projektem nowelizującym ustawę Prawo farmaceutyczne, dyżury aptek w powiatach zamieszkałych przez mniej niż 40 tys. mieszkańców mają być finansowane przez NFZ (ok. 100 zł za godzinę dyżuru). Chodzi o dyżur pełniony przez 2 godziny zegarowe następujące bezpośrednio po sobie pomiędzy godz. 19.00 a 23.00 w dni powszechne oraz przez kolejne 4 godziny zegarowe, w przedziale czasowym pomiędzy godzinami 10.00 a 18.00 w dzień wolny od pracy.

W miejscowościach liczących więcej niż 40 tys. mieszkańców pełnienie dyżurów płatnych ma odbywać się na zasadach fakultatywności, a decyzję o tym każdorazowo będzie podejmował powiat uwzględniając potrzeby miejscowej ludności i własne możliwości finansowe.

Dobrowolność i przymusowość. Zmiany w dyżurach aptek

Projektodawca jest zdania, że dyżury apteczne wymagają odejścia od filozofii przymusowości na rzecz rozwiązań w pierwszej kolejności bazujących na dobrowolności. Ponieważ jednak jest możliwe, że tak sformułowanej wytycznej nie da się zrealizować (gdyż np. żaden podmiot nie zgłosił się dobrowolnie albo wprawdzie zgłosił się), projektodawca uprawnił zarząd powiatu do wyznaczenia innej apteki. Takie wyznaczenie będzie się wiązało z przymusowością w przypadku pierwszej wyznaczanej apteki.

Bernadeta Skóbel, radca prawny Związku Powiatów Polskich przyznaje, że ZPP pozytywnie zaopiniował projekt, który był przedmiotem rozmów samorządowców z Ministerstwem Zdrowia, po uwzględnieniu uwag organizacji. Jedną z kwestii spornych było takie brzmienie przepisu, które nie wskazywało jednoznacznie, że ustalanie dyżurów aptek oraz ich finansowanie ponad minimum wynikające z ustawy ma charakter fakultatywny.

- Ministerstwo zaakceptowało naszą poprawkę i teraz z przepisów literalnie wynika, że finansowanie w powiatach, które mają siedziby powyżej 40 tys. mieszkańców, będzie miało charakter fakultatywny. To znaczy, jeżeli apteki nie byłyby zainteresowane prowadzeniem dobrowolnie dyżurów, to powiat będzie mógł je wyznaczyć, natomiast będzie miał dobrowolność czy je finansować czy nie – wyjaśnia.

Przedstawicielka ZPP wyjaśnia też, skąd limit 40 tys. mieszkańców. - W 2017 roku zrobiliśmy symulację dyżurów aptecznych w powiatach i miastach na prawach powiatu. Zauważyliśmy, że największe problemy z dyżurami pojawiały się w powiatach, które miały siedzibę w mniejszych miasteczkach, liczących 30-35 tys. mieszkańców. W większych miastach powiatowych problem nie był aż tak nasilony, albo praktycznie nie istniał. Liczba klientów w tych aptekach była na tyle duża, że mogły sfinansować swoją dyżurową działalność.

Czy to oznacza, że samorządowcy mają nadzieję na dyżury aptek w powiatach powyżej 40 tys. mieszkańców bez dofinansowania?

- W ustawie przewidziano, że dyżury nie będą odbywały się przez całą dobę, a godziny dyżurów zostały ograniczone. Mamy nadzieję, że w mniejszych miastach, w których już dzisiaj apteki dyżurują i widzą w tym rachunek ekonomiczny, dalej będzie zainteresowanie otwieraniem aptek, przynajmniej do godziny 23.00. Nie sądzę, żeby ktoś teraz zamykał aptekę tylko po to, żeby dostać niewielką kwotę, która jest przewidziana w ustawie na dyżur, skoro więcej może zarobić na klientach – dodaje Bernadeta Skóbel.

Zatem zgodnie z postulatem ZPP, ustawodawca pozostawia samorządowcom dowolność w zakresie wykładania pieniędzy na dodatkowe dyżury. Bowiem, jak przypuszcza przedstawiciela organizacji, może nie być zbyt wielu powiatów chętnych do partycypowania w kosztach. - Dlatego wnioskowaliśmy o rozwiązanie fakultatywne, a nie obligatoryjne. Zobaczymy, jak będzie. Jednak jeżeli dzisiaj mamy powiaty, które nie są w stanie realizować bieżących zadań publicznych, to na pewno nie będą realizować zadania o charakterze fakultatywnym.

- Każdorazowo będzie to poprzedzone analizą. Gdyby się okazało, że rzeczywiście jest mało aptek na danym terenie, które dotąd nie pełniły dyżuru, to powiat może być bardziej skłonny do rozmów o finansowaniu. Ale jeżeli już jakaś apteka dyżurowała, bo miała z tego korzyści finansowe, to nie sądzę, żeby powiat miał chęć dorzucić się.

Sankcje dla farmaceutów. Może cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki

Kolejnym nowym rozwiązaniem w projekcie jest ustanowienie sankcji. Projektodawca przewidział wprost fakultatywną możliwość cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej aptece ogólnodostępnej, która pomimo wyznaczenia jej do pełnienia dyżurów, w sposób uporczywy uchyla się od tego obowiązku.

Ale jest też przewidziana kara finansowa za brak „współdziałania” apteki z powiatem. Wprowadzono zasadę informowania zarządu powiatu przez apteki w określonym terminie o rozkładach pracy tych aptek oraz ich ewentualnych zmianach z odpowiednim wyprzedzeniem. Na podstawie tych informacji powiat ma planować dyżury.

- To czego się obawialiśmy to sytuacji, gdy na etapie ustalania planu dyżurów, apteki nie będą chciały przekazywać informacji o tym, kiedy, w jakich godzinach pracują i czy w ogóle spełniają warunki do tego, żeby prowadzić dyżury. Gdyby na samym początku był już brak współpracy z aptekami, ministerstwo zgodziło się na to, żeby wprowadzić pieniężną karę administracyjną. Co prawda nie ma kar administracyjnych za to, że ktoś nie będzie pełnić dyżuru, ale wydaje się, że to jest kwestia otwarta. Gdyby okazało się, że wyznaczona do dyżuru apteka nie będzie chciała go pełnić, to zakładam, że takie rozwiązanie zawsze jest możliwe do doprowadzenia.

Już sama zapowiedź kar finansowych na apteki może podziałać jak płachta na byka.

- Dlatego na razie go nie wprowadzaliśmy, bo widzimy, że w większych miastach generalnie dyżury nie są problemem. Natomiast w mniejszych powiatach, do 40 tys. mieszkańców, gdzie dyżur będzie kontraktowany i finansowany przez NFZ, trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś tej umowy nie realizował.

ZPP zakłada, że w praktyce nowe przepisy dobrze zafunkcjonują. - Proponując różne rozwiązania zawsze współpracowaliśmy z samorządem aptekarskim. A ten twierdził, że w przypadku zagwarantowania środków na dyżury, liczy na apteki, które staną na wysokości zadania. Jeżeli nawet ta forma zachęty finansowej nie będzie wystarczająca, ani skrócenie dyżurów z całodobowych do bardzo ograniczonych godzin, to wtedy będziemy apelować do Ministerstwa, żeby wprowadziło korektę przepisów. Jeśli system nie zadziała, będziemy mogli się zastanawiać nad tym, czy nie wprowadzić jakiejś formy przymusu administracyjnego. Jednak zawsze wychodzę z założenia, że jest to jakaś ostateczność – podkreśla Bernadeta Skóbel.

Konsultacje zmian ponad głowami farmaceutów

Jak się okazuje, konsultacje nowego projektu dotyczącego dyżurów aptek, nad którym mieli możliwość pochylić się przedstawiciele Związku Powiatów Polskich, odbywały się ponad głowami farmaceutów. Co do kierunku, w którym idą zmiany mogli zorientować się z uwag zgłaszanych i publikowanych przez Związek.

- Obserwuję publikację korespondencji prowadzonej z Ministerstwem Zdrowia przez Związek Powiatów Polskich. Nie widać odpowiedzi i komentarzy Ministerstwa. A muszą być. Prędzej czy później zostaną upublicznione. Wtedy wszystko będzie jasne, jaka była sekwencja pomysłów i zdarzeń. Obserwuję tę korespondencję z zainteresowaniem i wyciągam wnioski. Tych wniosków jest kilka – mówi farmaceuta i członek NRA, Mariusz Politowicz i wymienia:

- Po pierwsze, domyślam się, że skoro opublikowano Projekt DNUR (strony 42-47), w tym propozycję zmiany dyżurowego art. 94 PF, obie strony przekonsultowały go między sobą i zamierzają go skonsultować z nami. Tym razem więc w tych rozmowach pominięto samorząd aptekarski. Inaczej było 4 lata temu, kiedy zaproponowaliśmy, że razem z ZPP przedłożymy Ministerstwu Zdrowia wspólne propozycje, co się przecież szybko ziściło. Niestety, MZ schowało ten projekt do głębokiej szuflady.

- Po drugie, z przykrością odnotowuję kierunek, w którym idą propozycje autorów wywodzących się zapewne spośród urzędników resortu zdrowia. Na podstawie wielu lat moich doświadczeń, a dodatkowo korespondencji publikowanej przez ZPP, obawiam się, że propozycje będą niekorzystne dla farmaceutów. Z drugiej strony, patrzę na to ze spokojem, gdyż chyba już wszyscy zrozumieli, że bez nas dyżury się nie odbędą. Nie sposób zaakceptować tak jednostronnie niekorzystnych propozycji.

- Jeżeli ktoś w Ministerstwie Zdrowia wybiera taki, a nie inny sposób działania, to zrozumiałym jest, że teraz my wyrazimy swoją opinię. Mogę zapewnić, że bardzo uważnie będziemy się przyglądać projektowi i dalszym pracom. Może się okazać, że sytuacja, gdy projekt tworzony był tylko przez dwie strony, które nie czują problemu dyżurów tak, tak jak je czuje każdy farmaceuta, który pracuje w aptece, a zwłaszcza farmaceuta, który prowadzi aptekę, nieuchronnie doprowadzi do konfliktu w takim rozumieniu, że projekt będzie wymagał gruntownej zmiany.

- Nie da się też wykluczyć, że jest to celowe obstrukcyjne działanie urzędników niższego szczebla z Ministerstwa Zdrowia, gdyż nasza – gotowych do consensusu przedstawicieli samorządu - reakcja na ich propozycje – prowadzone za naszymi plecami - będzie prawdopodobnie negatywna. Może więc jakiś urzędnik resortu świadomie tworzy taką dziwną procedurę, gdyż wie, że zaprotestujemy, a projekt dyżurów upadnie. Resort zdrowia będzie mógł zrzucić winę za to na farmaceutów, ale również i na ZPP, a wtedy ich krucha zgoda zaniknie.

- Dlaczego? Jeśli swą współpracą z MZ Związek Powiatów zanegował dotychczasową współpracę z NRA, będzie współodpowiedzialny za dalszy los zarówno Projektu, jak i za nieuchronne konflikty z farmaceutami. Trudno oczekiwać, by zechcieli być traktowani przedmiotowo, na dodatek pod groźbą kar. Przypomnę, że pistolet przystawiony do głowy słabo się sprawdza w przypadku farmaceutów lub lekarzy oraz pielęgniarek. Jeśli ktoś tego nie rozumie, nie powinien uczestniczyć w procesie legislacji. Dla wspólnego dobra. Czasy autorytarnych rządów już minęły. Dotyczy to również powiatów.

Farmaceuta wskazuje na nietypowe, choć zrozumiałe stanowisko 10 organizacji branżowych: - Liczyły na dialog i uwzględnienie konstruktywnych uwag. W zamian z MZ otrzymały projekt DNUR, który do tego stopnia nie uwzględnia ich sugestii, że zaapelowały o zaniechanie jego procedowania. Innymi słowy, nie ma dialogu, to i my nie siadamy do stołu negocjacyjnego.

- Zachęcam do przeczytania ich apelu, gdyż zawiera bardzo ciekawe spostrzeżenia i uwagi. Także natury finansowej, szczególnie w kontekście propozycji wzrostu o 100 procent i indeksacji wynagrodzeń dla członków Komisji Ekonomicznej negocjującej ceny leków.

Wskazuje, że powyższą informację należy odczytywać także w powiązaniu z kolejnym komentarzem Krajowych Producentów Leków: - Są urażeni językiem, którym wobec nich posługuje się MZ.

Kto wejdzie w dyżury przy zagrożeniu sankcją?

- W mojej opinii propozycje sankcji wobec aptek, zawarte w omawianym tekście DNUR, również są napisane obraźliwym i lekceważącym językiem. Nie da się tego inaczej odczytać. Bo jakże inaczej rozumieć chęć do rażąco nadmiernych sankcji, gdy projektodawca pisze na wstępie, że "dyżury apteczne wymagają odejścia od filozofii przymusowości na rzecz rozwiązań w pierwszej kolejności bazujących na dobrowolności" - mówi Mariusz Politowicz.

Jak wskazuje farmaceuta, z pism, które publikował ZPP, wyłania się problem ewentualnych dyżurów aptek w powiatach z ich siedzibami liczącymi powyżej 40 tys. mieszkańców:

- Dla miast-siedzib powyżej 40 tys. nie przewiduje się finansowania dyżurów, gdyż wychodzi się z założenia, że w takich miastach dyżury są samoczynnie. Podpowiadam: Włocławek. Miasto liczące dużo więcej niż 40 tys. mieszkańców, w którym dyżurów nie ma. Dla prezydenta miasta jest to problem do tego stopnia, że złożył na aptekarzy donos do prokuratury. Jak w przypadku innych tego rodzaju donosów, prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania. Już tylko ta sytuacja idealnie pokazuje stosunek samorządowców, powiatów, do farmaceutów.

Powiaty odbierają tę propozycję jako kolejne obciążenie finansowe dla powiatów bez zapewnienia im dotacji budżetowej na realizację tych zadań.

Innym wątkiem w dyskusji o dyżurach były możliwości zapewnienia farmaceuty w aptece, kiedy znany jest problem małej liczby farmaceutów przypadających na aptekę. Do tego dochodzą przepisy prawa pracy i kwestii bezpieczeństwa, by za pierwszym stołem stał nie stał przepracowany specjalista.

- Planowanie dyżurów ma też uwzględniać możliwości kadrowe. W przypadku dobrowolności nie ma problemu. Ale jeśli do dyżuru nie zgłosi się żadna apteka i byłby przymus w kształcie z Projektu, czy wtedy kryterium możliwości kadrowych lub zaopatrzeniowych danej apteki nadal będzie obowiązywać? Kto ma to ustalać, powiat? Czy powiat ma uprawnionych ludzi do badania możliwości kadrowych czy lekowych danej apteki? Jest do tego upoważniony? Nie. Gdyby w tej materii powiat miał mieć kompetencje większe od WIF, byłoby to kpiną z państwa i prawa. Przypuszczam, że GIF zajmie stanowisko, które nie spodoba się powiatom - stwierdza farmaceuta.

- Idźmy dalej. Kto jest upoważniony, żeby kontrolować apteki? WIF. Czy przepis mówi, że WIF ma sprawdzić możliwości kadrowe i zaopatrzeniowe apteki? Nie. Czy projekt mówi, według jakich kryteriów WIF miałby odpowiedzieć czy apteka na dyżurach ma możliwości kadrowe i zaopatrzenia ludności w leki? Nie. Jeśli WIF miałby się tym zajmować, po co w takim razie jest kierownik oraz właściciel apteki? Może lepiej od razu upaństwowić apteki i oddać je powiatom. Niech teraz one martwią się o Kodeks Pracy, Ustawę o Zawodzie Farmaceuty oraz wynagrodzenie. Jestem głęboko przekonany, że od tej chwili dyżury przestałyby być potrzebne lub byłyby płatne. Jak za PRL. Czy naprawdę tego chcemy? - dodaje.

Kolejny problem to konsekwencje, gdy apteka zobowiąże się do dyżurowania, ale z przyczyn niezależnych od siebie, nie będzie mogła zapewnić farmaceuty na dyżurze. Złamie nogę, zachoruje, a właściciel nie znajdzie nikogo na zastępstwo. W przypadku – jak podkreśla projektodawca – uporczywego braku wywiązywania się z umowy, można cofnąć takiej aptece zezwolenie.

- Kto wejdzie w dyżury przy zagrożeniu sankcją? Kluczowym słowem w ubiegłorocznym projekcie było wyrażenie woli przez aptekę, woli wejścia do systemu. Powiat wyznacza aptekę do dyżurów spośród tych, które wyrażą wolę. Jeśli żadna nie wyraziła takiej woli, nie powinno być przymusu. Jeżeli chce się karać apteki za brak dyżurowania, to prędzej czy później tych aptek zabraknie. Bo co mówi ustawa o zawodzie farmaceuty? Jeżeli w aptece nie ma farmaceuty, kierownik apteki unieruchamia aptekę. Dwie równorzędne ustawy, które stałyby w sprzeczności. Czy nie prościej byłoby po prostu uchylić artykuł 94 i zaakceptować istniejącą rzeczywistość, czyli że dyżury nie są potrzebne? – stwierdza farmaceuta.

Podkreśla też, że sankcja 2000 zł za nieprzekazanie powiatowi informacji o dniach i godzinach pracy w kolejnym roku, jest obraźliwym policzkiem dla wszystkich farmaceutów. Pokazuje, jak zapewne powiaty (bo do tej pory nawet MZ nie wpadło na podobny pomysł) lekceważąco i obraźliwie podchodzą do farmaceutów. Do ludzi, którzy każdego dnia, w tym najgorszych chwilach pandemii, nie zamknęli aptek i swą pracą pomagali ludziom.

- Czy oni nie widzą, że swą arogancją niszczą relacje z farmaceutami oraz postrzeganie administracji państwowej przez obywateli, wyborców? Grozić ludziom, od których zależy życie i zdrowie? To niedorzeczne, a więc konieczna jest zmiana podejścia. Bardzo mnie ciekawi reakcja dyżurujących aptek z miast powyżej 40 tysięcy. Czy nadal będą tak pracować, czy uznają, że pominięcie ich w finansowaniu, dodajmy, niepowalającym na kolana, będzie kroplą przelewającą czarę i zaprzestaną dyżurów? One z pewnością zauważą nierówność traktowania, a brak finansowania odbiorą jako obelgę - ocenia.

- W tym miejscu chciałbym być dobrze usłyszany i zrozumiany. Ktokolwiek zaproponował i ktokolwiek zaaprobował spore sankcje finansowe za w sumie drobiazgi informacyjne oraz cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki, za fizyczną niemożność pracy przez wiele godzin na dobę, w tym w niedziele i święta, jest bezdusznym biurokratą, który nic nie rozumie z otaczającego świata - dodaje.

- Jest to o tyle dziwne, że jednak w projekcie jest mowa zarówno o dobrowolności, jak i możliwościach (a raczej ich braku) kadrowych lub zaopatrzeniowych aptek. Odejście od zrozumienia obiektywnych ograniczeń, na rzecz autorytarnego przymusu, jest czymś pozbawionym logiki. Na dodatek na podstawie oceny przez powiatowego urzędnika, który z definicji nie zna się na kierowaniu apteką, skądinąd prywatnym przedsiębiorstwem. Dodajmy, wymuszając dyżury, nie ponosiłby odpowiedzialności zarówno za skutki finansowe, jak i bezpieczeństwo przemęczonego farmaceuty oraz pacjentów, którym wskutek pomyłki mógłby źle wydać leki. Jestem niezwykle ciekaw, kto jest autorem tak nieodpowiedzialnego projektu? - pyta farmaceuta.

