Dyskusja o lekach i zdrowiu wykracza poza Miodową. Uda się ją wynieść na wyższy poziom?

Jakie efekty przyniesie wejście w życie przepisów znowelizowanej ustawy refundacyjnej? W jaką stronę będzie ewoluować obszar lekowy? Czy dyskusję o refundacji, mierzeniu efektywności terapii i ich finansowaniu uda się wnieść na wyższy poziom instytucjonalny?

Czy możliwe jest połączenie informacji o wydatkowaniu publicznych pieniędzy na refundację leków i ich skuteczności z efektami społecznymi poprzez np. zestawienie z danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

Takie aspekty pojawiały się podczas sesji o aktualnej sytuacji lekowej w Polsce i wyzwaniach dla nowego rządu w ramach XIX Forum Rynku Zdrowia (16-17 października 2023r.)

Musimy uwzględniać perspektywę ZUS

Przedstawiciele branży innowacyjnej mówili o korzyściach ze stosowania nowych terapii.

- Jesteśmy starzejącym się społeczeństwem, a z drugiej strony w dalszym ciągu możemy być coraz bardziej produktywni, również w starszym wieku, dzięki nowym, przełomowym terapiom. Przedstawiciele ZUS jasno komunikują, jakie oszczędności zostały poczynione chociażby przez ostatnie 5 lat przy wprowadzeniu nowoczesnych leków na stwardnienie rozsiane. To jest najlepszy dowód na to, że to są realne oszczędności dla budżetu płatnika - mówiła Agnieszka Leszczyńska, dyrektor generalna Angelini Pharma Polska.

- To samo za chwilę będziemy mieć w padaczce lekoopornej. Wśród chorych na padaczkę, 30 procent pacjentów jest lekoopornych. To oznacza, że ma nawet 15 napadów w miesiącu, co czyni ich niezdolnymi do pracy. W marcu tego roku rozpoczęliśmy refundację najnowszej molekuły w padaczce lekoopornej, cenobamatu, o której "The Lancet" napisał, że jest to "the game changer” - 50 procent pacjentów jest wolnych od napadów, czyli może pracować i zakładać rodziny - dodała.

- Patrząc na to z szerokiej perspektywy, nam się to po prostu opłaca. Stąd nasz postulat, żeby w ramach oceny technologii uwzględniać aspekt kosztów pośrednich. Mówimy tu o konkretnych danych: o liczbie hospitalizacji, świadczeń ZUS, rent, liczbie absencji dni w pracy. Po wzięciu tych danych pod uwagę okaże się, że terapie przełomowe, które z definicji są droższe, z perspektywy płatnika są tańsze - przekonywała.

Okazuje się, że resort zdrowia zastanawia się, jak ten problem rozwiązać. - Myślę, że musimy z branżą ustalić, jakie dane powinniśmy mieć i jak się nimi wymieniać, myśląc o tej pełnej perspektywie pacjenta i perspektywie ZUS. Te dane muszą być publiczne i branża też musi mieć do nich dostęp, żeby na ich podstawie móc przygotować raport i przekonać płatnika, że inwestycja w terapię jest zasada, zmniejsza koszty i zdecydowanie polepsza sytuację pacjentów. To jest na pewno do wykonania - mówił wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski.

To byłby jeden z elementów oceny rzeczywistych efektów terapii innowacyjnych. Obecnie bowiem, jak mówił wiceminister, każda firma, która przychodzi do resortu zdrowia, mówi o swojej terapii, że jest przełomowa. Później jednak te efekty okazują się być różne.

- Ostatnio patrzyłem na prace duńskiej rady medycznej, która zatwierdza leki. Ten kraj ma dwukrotnie wyższe nakłady na system ochrony zdrowia i trzykrotnie większe PKB nominalnie, a pomimo tego finansują dwa razy mniej leków, ponieważ uważają, że te preparaty są zdecydowanie za drogie i za mało skuteczne, albo jest zbyt mało danych. W związku z tym dużo bogatsze od Polski państwa uważają, że nie zawsze dany lek to przełom. Myślę, że też będziemy musieli bardziej zwracać na to uwagę, czy dana innowacja jest tyle warta, ile za nią płacimy - dodał.

Nowa rola dla ABM?

Mówiąc o planach i zmianach systemowych, był to też dobry moment, żeby zastanowić się nad nową rolą Agencji Badań Medycznych. - Po kilku latach zawsze są takie nowe otwarcia i myślę, że warto zastanowić się, w którą stronę to może zmierzać - mówił szef ABM Radosław Sierpiński.

- Jeżeli chodzi o finansowanie badań klinicznych, to zrobiliśmy już chyba wszystko, co można. Pieniędzy jest dużo, mamy duży postęp, jeśli chodzi o badania niekomercyjne, możliwości prowadzenia badań, budowanie konsorcjów międzynarodowych. Zatem potencjał do wykorzystania Agencji w innych obszarach jest bardzo duży - ocenił i wymieniał:

- Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jaki jest potencjał danych medycznych, które zyskują coraz większą wagę, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji systemowych. Za chwilę będziemy zmierzyć się z legislacją europejską w zakresie European Health Data Space. Już teraz tworząc Centra Medycyny Cyfrowej, staramy się zbierać te dane, również w postaci biobanku.

- Będę zachęcał ministra zdrowia, żeby rozważył pomysł, by pilotaże, które dzisiaj są realizowane w Ministerstwie Zdrowia czy rejestry, które są kompetencją ministra, również nie powinny być przesuwane w stronę Agencji. W naszej ocenie tego typu działania testują nowe rozwiązania systemowe, pokazują czy one funkcjonują czy nie. Czy warto w nie inwestować, czy przynoszą realny efekt dla systemu? Jesteśmy gotowi to zrobić - zadeklarował.

- Agencja jeszcze bardziej mogłaby się stać forum wymiany doświadczeń i dyskusji, co do kształtu systemu i wdrażania innowacji w systemie. Już dziś staramy się to robić, rozszerzając katalog podmiotów, które mogą stać się naszymi partnerami o organizacji pacjenckie, start-upy czy prywatnych świadczeniodawców - podkreślał.

To był też moment do podsumowania, co wydarzyło się ostatnio w obszarze lekowym i co jeszcze powinno się wydarzyć. Z perspektywy producentów innowacyjnych, pojawiło się kilka postulatów.

- Obecnie mamy możliwość szybkiej ścieżki refundacyjnej w przypadku preparatów, które mają status leków innowacyjnych, w ramach Funduszu Medycznego. Trzeba to kontynuować, ponieważ rozwiązanie ma znaczący wpływ na to, żeby polscy pacjenci mieli szansę szybciej otrzymywać terapię, które często na Zachodzie są już dostępne dużo wcześniej - mówił Paweł Trawkowski, dyrektor generalny Gilead Science Polska.

Zaproponował zmianę w tym obszarze: - Naszym postulatem jest to, żeby traktować lek tak samo, jak w ustawie refundacyjnej. "Podmiotem", który otrzymywałby status innowacyjny powinno być cząsteczko-wskazanie leku. Wiemy, że badania nad nowymi lekami trwają bardzo długo, kolejne wskazania pojawiają się później i często jest tak, że nawet te pierwsze wskazanie może mieć wpływ na mniejszą liczbę pacjentów i pokazywać mniejsze korzyści niż kolejne wskazania - wyjaśnił.

- Druga rzecz to przesuwanie leków z refundacji w ramach Funduszu Medycznego do regularnej refundacji, a więc uwalniania środków z Funduszu dla nowych leków innowacyjnych. To na pewno pomogłoby lepiej zarządzać tymi środkami i więcej pacjentów mogłoby liczyć na nowoczesne terapie wcześniej - przekonywał.

Zdrowie wymaga dyskusji na wyższym poziomie

Kolejnym wyzwaniem jest obszar zapewnienia dostępu do danych czy wspólna kliniczna HTA, które powstają na poziomie UE.

- Jeżeli nie znajdziemy swojego rozwiązania sami, to zrobi to za nas European Health Data Space, czyli Europejska Przestrzeń Danych Dotyczących Zdrowia. Jeżeli chodzi o przyspieszenie procesu oceny terapii, mamy nadchodzącą wspólną ocenę kliniczną. Pytanie jak wygląda implementacja tego rozwiązania i jak będzie przekładała się na przyspieszenie procesów - zastanawiał się Michał Byliniak, dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA.

Elementem dyskusji była też niedawna nowelizacja ustawy refundacyjnej: - Jeżeli chodzi o zapisy ustawy refundacyjnej, byliśmy niepoważni, gdybyśmy powiedzieli, że wszystkie zapisy będą miały negatywny efekt. Dajmy im chwilę, zobaczmy, jak zafunkcjonują w praktyce. Na początku przyszłego roku, w lutym po feriach będziemy w stanie ocenić efekt pierwszych stu dni - stwierdził.

Zwrócił uwagę, że sama ustawa refundacyjna nie jest wystarczającym elementem do tego, żebyśmy mogli powiedzieć, że zmiana będzie na lepsze czy na gorsze: - Jeśli okaże się, że nakłady na refundację będą zmniejszone albo nie będą rosły proporcjonalnie do nakładów na cały system ochrony zdrowia, to ustawa refundacyjna nie da szansy na zwiększenie dostępności.

Zauważył również: - Ważne są także kwestie pozaustawowe, jak wysokość nakładów na zdrowie. Dziś rozmawiamy o ZUS, a ten nie jest powiązany z resortem zdrowia. Do tego dochodzi wpływ regulacji i pewnych praktyk na kwestie inwestycyjne. To wymyka się z poziomu ulicy Miodowej, wchodzi na poziom wyższy. Pytanie czy w ciągu kolejnych lat będziemy w stanie wyprowadzić taką debatę na wyższy poziom?

- W ustawie refundacyjnej jest wiele rozwiązań, o które walczyliśmy. Jest nim partner bezpieczeństwa lekowego. Jego zręby powstały kilka lat temu. Teraz jest jasny zapis w ustawie, że bezpieczeństwo lekowe Polski w pewnym stopniu powinno być oparte na polskiej produkcji leków i API, także w Europie - przypomniał Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Krajowi Producenci Leków.

A efekty przepisów? - Po 1 listopada będziemy to zderzać z rzeczywistością. Co prawda część pozytywów z tego projektu, czyli zmniejszenie dopłat dla pacjentów, którzy będą stosować leki produkowane w Polsce i z API produkowanego w Polsce, będzie konsumowana przez leki 65 plus. Może powinniśmy się zastanowić czy tego instrumentu nie pogłębić - zasugerował.

Zaapelował również o okresową ewaluację całego procesu: - Myślę, że najpierw trzeba zobaczyć, czy to działa, zgodnie z podejściem smart: wdrożyć, a następnie co roku oceniać, jaki jest efekt tego instrumentu czy rzeczywiście produkcja się zwiększa. Liczby są bezlitosne, pokażą, czy to działania czy nie. Jeśli działa, to jak, czy nie powinniśmy tego przyspieszać lub modyfikować.

Szef KPL zaapelował też o stworzenie listy krytycznych substancji czynnych i leków, które powinniśmy wytwarzać w Polsce i w Europie, z myślą o przywracaniu produkcji leków w Europie.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.