Dwucyfrowy udział przemysłu farmaceutycznego w PKB? "Mam takie marzenie"

Tadeusz Chrzan: wsparcie środkami publicznymi polskiego przemysłu farmaceutycznego jest potrzebne

Moim marzeniem jest, żeby udział przemysłu farmaceutycznego w krajowym produkcie brutto był co najmniej liczbą dwucyfrową - dodaje poseł

Niezależnie od funduszy unijnych, polscy producenci leków przeznaczają własne bardzo duże środki na rozwój i innowację

Przemysł farmaceutyczny jest bardzo nowoczesny

- O bezpieczeństwie lekowym mówimy od lat, bo ten problem był dostrzegalny przez wiele środowisk. W moim przekonaniu jest równie ważne jak bezpieczeństwo militarne. Możemy sobie wyobrazić, że w pewnym momencie na polskim rynku, w polskich aptekach zabraknie leków i nie będziemy w stanie ich dostarczyć obywatelom. To bardzo trudna sytuacja - mówił poseł Tadeusz Chrzan, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Suwerenności Lekowej.

Przemysł farmaceutyczny był to jeden z tematów tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

- Myślę, że każdy zgodzi się z tym, że wsparcie środkami publicznymi polskiego przemysłu farmaceutycznego jest potrzebne. Mówimy tutaj o 8 miliardach euro z Europejskiego Funduszu na Nowoczesną Gospodarkę, na różne obszary, ale w mojej ocenie, przemysł farmaceutyczny będzie miał bardzo duże szanse, bo w programie priorytetem jest innowacyjność, a przemysł farmaceutyczny jest bardzo nowoczesny - dodał.

Poseł wspomniał też o innej formie wsparcia, która funkcjonuje już od pewnego czasu w polskim prawie podatkowym: - Mówię o możliwości odpisania wydatków na inwestycje, tzw. estońskim CIT.

- Na warunki rozwoju przemysłu farmaceutycznego w Polsce patrzę z dużym optymizmem. Znajdujemy się w czasie, który może być przełomowym, jeżeli chodzi o rozwój polskiego przemysłu farmaceutycznego, który rzeczywiście wymaga dużego wsparcia, również ze środków publicznych - dodał.

- Moim marzeniem jest, żeby udział przemysłu farmaceutycznego w krajowym produkcie brutto był co najmniej liczbą dwucyfrową. Do tego jeszcze daleka droga. Ale przypominam sobie rozmowę sprzed 2-3 lat, gdy mówiłem, że trzeba pomyśleć o zwiększeniu produkcji API w Polsce. Wtedy wiele osób się uśmiechało i mówiło: może za 10-15 lat. Dzisiaj widzimy, że w nowej perspektywie unijnej to staje się realne - mówił poseł.

To nam zapewni bezpieczeństwo lekowe

Zwrócił też uwagę, że niezależnie od funduszy unijnych, polscy producenci leków przeznaczają własne bardzo duże środki na rozwój i innowację. Podkreślał również, że wyciągnęliśmy wnioski z perspektywy lat 2014-2021.

- Kiedy mówiliśmy o innowacjach, stawialiśmy na nowy lek, którego wynalezienie i wdrożenie to okres około 20 lat i koszt około dwóch miliardów dolarów, żeby przeprowadzić cały proces i wprowadzić nowy lek na rynek. Czy bardzo dobre nowoczesne polskie firmy farmaceutyczne stać na to? Wydaje mi się, że to nie jest kierunek, który powinien być priorytetem. Cieszy mnie stwierdzenie, że nowa technologia produkcji leku generycznego też jest technologią innowacyjną i że będziemy to finansować.

- Rozumiem potrzebę finansowania start-up'ów, ale nie zamykajmy finansowania dla firm, które są innowacyjne i poprzez dofinansowanie nowoczesnych technologii w krótkim okresie czasu mogą uzupełnić nam rynek lekami genetycznymi. To zapewnia nam bezpieczeństwo, także w trudnych czasach. Dzisiaj oprócz pandemii, mamy jeszcze wojnę na wschodzie. Takie sytuacje mogą być elementem nacisków geopolitycznych - ostrzegał poseł.

Dodał: - Oczywistym jest, że nie będziemy w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb rynku krajowego w substancje czynne, ani też pewnie nie będziemy produkować nigdy wszystkich generyków, które są potrzebne na rynku wewnętrznym. Ale im więcej będziemy produkować u siebie, tym więcej będziemy mogli skorzystać z wymiany barterowej, co też nam zapewni większe bezpieczeństwo. To też są dobre informacje dla pacjentów, bo przełoży się to na niższe ceny dla nich.

