Dwa wyroki NSA ws. zasad prowadzenia aptek: "stare zezwolenia zachowują ważność"

Ustawodawca w ustawie "Apteka dla aptekarza", która weszła w życie 25 czerwca 2017 roku, dokonał podziału na zezwolenia funkcjonujące na „starych” oraz na „nowych” zasadach

NSA opublikował niedawno dwa uzasadnienia wyroków w sprawach Apteki dla Aptekarza dotyczące zmian w "starym" zezwoleniu

Doszedł do wniosku, że tzw. „stare zezwolenia” udzielone przed wejściem w życie nowelizacji Prawa farmaceutycznego mogą funkcjonować na starych zasadach

Sąd zbadał sprawy Apteki dla Aptekarzy

Naczelny Sąd Administracyjny w skardze kasacyjnej uchylił wyrok WSA oraz wcześniejsze decyzje I i II instancji w zakresie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

W 2018 roku spółka wniosła do WIF wniosek o zmianę podmiotu prowadzącego aptekę oraz zmianę nazwy apteki. Inspektorat zażądał od właścicielki apteki przedstawienia prawa do wykonywania zawodu farmaceuty osób, które miały zostać wspólnikami w spółce. W ocenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego, do którego trafiło odwołanie przedsiębiorcy, żądanie WIF było zasadne.

Inspekcja farmaceutyczna wskazywała na ustawę Apteka dla Aptekarza, zgodnie z którą po 25 czerwca 2017 roku, nowymi wspólnikami w spółce jawnej, na którą było udzielone zezwolenie, mogli być tylko farmaceuci posiadającymi prawo wykonywania zawodu.

Zdaniem GIF, zmiana zezwolenia we wnioskowanym brzmieniu "doprowadziłaby de facto do obejścia obowiązującego zakazu uzyskiwania zezwolenia przez spółkę jawną, której wspólnikami są osoby inne niż posiadające prawo wykonywania zawodu farmaceuty".

GIF podkreślił, że wnioskowana zmiana nie ma charakteru "technicznego", lecz dotyczy zmiany wspólników spółki jawnej, a zatem chodzi o faktyczne zmiany osobowe w spółce.

Kolejną instytucją, która zajęła się tą sprawą, był Wojewódzki Sąd Administracyjny. Zdaniem WSA, inspekcja farmaceutyczna zasadnie uznała, że podmiot występujący o zmianę zezwolenia na prowadzenie apteki, które to zezwolenie uzyskał przed wejściem w życie ustawy AdA, musi spełniać wymogi nałożone obecnie obowiązującymi przepisami.

Oznaczało to, że podmiot prowadzący aptekę na podstawie zezwolenia uzyskanego na "starych zasadach" może nadal ją prowadzić, ale w niezmienionym kształcie i treści.

Występowanie o jakiekolwiek zmiany w zezwoleniu po 25 czerwca 2017 roku - w ocenie WSA - musi uwzględniać aktualny stan prawny.

Dwa wyroki NSA kontra WSA

Sprawą zajął się Naczelny Sąd Administracyjny (II GSK 477/20). Nie podzielił stanowiska WSA, że podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne mogą nadal je prowadzić w oparciu o posiadane zezwolenia, jednak "w niezmienionym kształcie i treści".

"W art. 2 ust. 2 ustawy nowelizującej Pf, który wraz z ustępem pierwszym określa zakres stosowania "nowych" wymagań w stosunku do podmiotów prowadzących apteki ogólnodostępne, stwierdzono wprost, że tzw. "stare" zezwolenia (zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych wydane przed dniem wejścia w życie ustawy) zachowują ważność".

"Skoro podmioty posiadające "stare" zezwolenia mogą prowadzić działalność na dotychczasowych warunkach, to niepotrzebne było regulowanie jej dostosowywania - w przeciwnym wypadku taki zabieg legislacyjny byłby niezbędny dla zachowania praw nabytych z już udzielonych zezwoleń" - ocenił sąd.

Zauważa, że w innym przepisie przewidziano możliwość uzyskiwania zezwoleń na starych zasadach, również po wejściu w życie przepisów nowych, stanowiących bardziej restrykcyjne zasady prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie. "Z żadnej z tych norm nie wynika również, aby do starych zezwoleń należało – i ewentualnie w jakim zakresie – stosować nowe przepisy" - czytamy w uzasadnieniu wyroku NSA.

Jednocześnie, gdyby przyjąć interpretację tych przepisów taką, jaką zastosowano w sprawie, prowadziłoby to do całkowicie dysfunkcjonalnych wniosków, gdyż możliwa byłaby sytuacja, że w tym samym czasie (już po wejściu w życie AdA) jeden podmiot mógłby uzyskać nowe zezwolenie na "starych" zasadach, gdy tymczasem inny podmiot już dysponujący "starym" zezwoleniem nie mógłby uzyskać jego zmiany na dotychczasowych zasadach.

W podobnym duchu wypowiedział się NSA w innym wyroku (II GSK 384/20).

Podział na zezwolenia "stare" i "nowe" generuje spory

Ustawodawca w ustawie "Apteka dla aptekarza", która weszła w życie 25 czerwca 2017 roku dokonał podziału na zezwolenia funkcjonujące na „starych” oraz na „nowych” zasadach. To skutkuje odmiennymi interpretacjami przepisów. Jedne sądy orzekają na korzyść środowiska farmaceutów indywidualnych, inne na korzyść sieci aptek.

W sprawie zabrał też głos Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, a minister zdrowia wydał objaśnienia prawne odnoszące się do stosowania przepisów wprowadzonych w ramach nowelizacji „Apteki dla Aptekarza”.

Jednak jak podkreślał, objaśnienia te "nie są wiążące dla przedsiębiorców czy innych podmiotów prawa, a stanowią wyjaśnienie przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie lub zakończenie działalności gospodarcze, co ma ułatwić ich praktyczne stosowanie".

- Kwestia zakresu stosowania reguł wprowadzonych w ramach tzw. „Apteki dla Aptekarza” do zezwoleń wydanych przed reformą z czerwca 2017 r. stała się przedmiotem sporów. Ponadto zagadnienie to od dłuższego czasu było omawiane przez przedstawicieli doktryny, zaś w ostatnim czasie zaczęła się kształtować w tym zakresie linia orzecznicza, która być może położy kres wszelkim wątpliwościom interpretacyjnym - odpisał w październiku 2021 roku na jedną z interpelacji wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.