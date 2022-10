Duże zmiany w receptach. Wiceminister zdrowia zdradził szczegóły

Ministerstwo Zdrowia szykuje ważne zmiany w zasadach wystawiania recept dla seniorów, którzy ukończyli 75 rok życia. Zostały one wpisane do projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Jak informuje w odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski projekt ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów jeszcze w 2022 roku.

Zmiana ma usprawnić proces wystawiana recept dla seniorów. W jej efekcie lekarze, zyskają znacznie większy dostęp do informacji o pacjentach.

- W Ministerstwie Zdrowia została przygotowana propozycja zmiany przepisów, polegająca na przyznaniu osobom uprawnionym do wystawiania recept dla pacjentów 75+ prawa do automatycznego dostępu do danych osobowych lub jednostkowych danych medycznych dotyczących ilości oraz rodzaju przepisanych świadczeniobiorcy leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, analogicznie jak w przypadku lekarzy zatrudnionych w podstawowej opiece zdrowotnej – wyjaśnia w odpowiedzi na interpelację z 10 października Maciej Miłkowski.