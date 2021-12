Drastyczna obniżka wyceny za testy na COVID-19. Naukowcy apelują o cofnięcie zarządzenia

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie, które wprowadza zmiany opłat ryczałtowych oraz ceny świadczeń opieki zdrowotnej

Zawierają one nowe stawki za wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2

W ocenie naukowców z PAN, są one drastycznie obniżone - z 280 zł za badanie do 118 zł. Apelują do prezesa NFZ o wycofanie tego zarządzenia

23 grudnia 2021 r. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie nr 217/2021/DSOZ w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku.

Stosownie do par. 2 ust. 1 i 2 zarządzenia, wprowadza się zmiany opłat ryczałtowych oraz ceny świadczeń opieki zdrowotnej, przy czym nowe stawki zawarte są w załączniku nr 2 do zarządzenia.

Wycena niższa o 60 procent

Jak zauważają naukowcy z Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, analiza tych dokumentów wskazuje na drastyczne obniżenie należności za wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 (z 280 zł za badanie do 118 zł).

Ich zdaniem, trudno przyjąć zarządzenie NFZ skierowane do laboratoriów wykonujących testy w kierunku COVID-19, które dotyczy drastycznego obniżenia należności za wykonanie testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 (o ponad 60 proc.). "Sposób i czas wprowadzenia tak radykalnych zmian w systemie rozliczania badań w czasie trwania kolejnej fali i potrzeby zapewnienia możliwości diagnostycznych we wszystkich przypadkach, gdzie może się ona przyczynić do ograniczenia skutków pandemii jest trudne do merytorycznego uzasadnienia (...)" - zauważają.

- W naszej ocenie istnieje wysokie ryzyko, że sposób wprowadzenia zmian, termin ich wprowadzenia oraz zakres spowodują, znaczne pogorszenie opieki nad pacjentami a powszechność możliwości diagnostycznych dla społeczeństwa stanie się iluzoryczna - wyjaśnia prof. Andrzej Pławski, kierownik Innowacyjnego Centrum Medycznego Działającego przy Instytucje Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, które w grudniu wykonało ponad 30 proc. wszystkich badań na COVID-19 ze skierowań NFZ w Poznaniu, a od początku pandemii ponad 80 tysięcy.

Apel o cofnięcie zarządzenia

Naukowcy z Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu wysłali apel do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o cofnięcie tego zarządzenia.

"Czytając uzasadnienie do zarządzenia można znaleźć jedynie informację, iż obniżenia dokonano „w związku z weryfikacją wyceny świadczeń związanych z wykonaniem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 i przeprowadzoną przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji analizą kosztów w tym obszarze. Uzasadnienie jest dość lapidarne, natomiast w naszej ocenie analiza ww. Agencji nie uwzględniała całości kosztów związanych z badaniami obecności SARS-CoV-2. Pomnożenie ceny testu przez liczbę wykonanych badań jest dalekie od realnej ceny prowadzenia takich badań" - oceniają naukowcy.

Wymieniają, jakie koszty powinny być uwzględnione w tej wycenie:

wzrost wynagrodzeń wysoko wykwalifikowanej kadry (stale rosną, a w roku 2022 wzrosną ponownie), która od początku pandemii pracuje z ogromnym zaangażowaniem na granicy wytrzymałości i jedynym czynnikiem rekompensaty może być odpowiednie wynagrodzenie,

związane z nabyciem odpowiednich środków ochrony osobistej,

wzrost cen energii (które również wzrosną),

wysokospecjalistyczna aparatura oraz utrzymanie jej na odpowiednim poziomie,

dostosowanie laboratorium do wymogów II Klasy Bezpieczeństwa (BSL 2),

materiały zużywalne,

środki dezynfekujące,

utylizacja odpadów,

związane z utrzymaniem wysokiej jakości badań w tym kosztów kontroli jakości w przypadku tych badań bardzo kosztownej a wymaganej,

administracyjne związane z obciążeniem laboratoriów dodatkowymi obowiązkami związanymi z wymaganiami dotyczącymi raportowania i rozliczania badań,

wykonywanie zadań nałożonych przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.

Zmiany z dnia na dzień

- Nadto trzeba wskazać, że podmioty, przystępując do współpracy z NFZ, podejmowały kalkulacje kosztów i przychodów w oparciu o stawki obowiązujące wówczas. Wprowadzanie nagłych obniżek, wchodzących w życie w ciągu 3 dni od wprowadzenia, jest czynnikiem destabilizującym i utrudniającym dostosowanie się do nowych realiów. Otrzymaliśmy oficjalne pismo o wypowiedzeniu umowy 28 grudnia, a na sobotę 1 stycznia (dzień wolny) mamy zaplanowany dyżur dla pacjentów. Postawiono nas przed faktem dokonanym - informują naukowcy.

"Wzywamy, by prezes NFZ przeanalizował ponownie treść swego zarządzenia i przywrócił stawki, obowiązujące dotychczas" - dodają.

