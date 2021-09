Dr Mikołaj Konstanty: rośnie zainteresowanie szczepieniami w aptekach

Mamy już 9 tys. farmaceutów uprawnionych do wykonywania szczepień w aptekach

Zainteresowanie szczepieniami w aptekach rośnie

Rośnie też liczba aptek zainteresowanych tą usługą farmaceutyczną

W małych miejscowościach - tam najchętniej szczepimy się w aptekach

Już ponad 100 aptek w województwie śląskim wykonuje szczepienia przeciw COVID-19. Jest to rozłożone na całym terenie. Ale największe zainteresowanie szczepieniami jest obecnie w mniejszych miejscowościach - przyznaje dr Mikołaj Konstanty, prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej.

Na falach Radia eM wyjaśniła, dlaczego tak się dzieje: - Dostępność do punktów masowych szczepień w dużych miastach jest łatwiejsza, a w mniejszych miejscowościach pacjenci wyszukują przez infolinię apteki, które są bliżej ich miejsca zamieszkania.

Przyznał też, że o ile wiele dotychczasowych punktów szczepień zostało zlikwidowanych, to zainteresowanie szczepieniami w aptekach rośnie. - Rośnie też liczba aptek zainteresowanych tą usługą farmaceutyczną.

Jak można trafić do apteki na szczepienie?

- Na dwa sposoby. Pacjent może zarejestrować się na szczepienie poprzez infolinię. Albo jest zapraszany na szczepienie w aptece - wyjaśnia dr Konstanty, podając swój przykład: - Prowadząc szczepienia w swojej aptece w Radzionkowie bardzo często rozmawiam ze swoimi pacjentami. Część z nich nie jest przekonana do szczepień, ma dużo obaw. Apteka jest bardzo dobrym miejscem, żeby na ten temat z pacjentem porozmawiać.

Do masowych punktów szczepień przychodzą już ludzie zdecydowani. Ale tu mowa o osobach, które się wahają i chcą swoje obawy skonsultować. Apteka, która posiada ok. 15 minut na każdego pacjenta, jest miejscem, w którym można o tym porozmawiać. Tu może otrzymać informacje, na których mu zależy i na tej podstawie podjąć decyzję - dodaje.

Przypomniał, że farmaceuci zostali zobowiązani do stworzenia wyizolowanych miejsc w aptece, gdzie wykonuje się szczepienia.

Wpierw szczepienia przeciw COVID-19, teraz przeciw grypie

Szef Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej wyraził nadzieję, że minister zdrowia pozwoli na kontynuowanie szczepień w aptekach także przeciwko innym chorobom, w tym przeciwko grypie.

Czytaj też: Szczepienia przeciw grypie w aptekach. Farmaceuta zaszczepi, a mógłby jeszcze zakwalifikować i wystawić receptę

- Farmaceuci w przypadku szczepień przeciwko covid-19 nie zawiedli. Realizują ten projekt. Chcielibyśmy, by w najbliższym czasie do aptek weszły szczepienia przeciwko grypie, ale również inne szczepienia, które są w innych krajach europejskich. Liczmy na to - nie wiem, czy jeszcze w tym sezonie grypowym - ale mam nadzieję, że w następnym, już będziemy mieli taką możliwość.

Obecnie pierwsze dawki szczepionek już trafiły do aptek, ale pacjenci mogą je w aptece jedynie kupić, a następnie muszą znaleźć miejsce, gdzie zostaną zaszczepieni.

Czytaj: Farmaceuci uzyskali prawo do szczepienia w aptekach. Ale tylko przeciw COVID-19

Od czerwca zmienione przepisy prawne umożliwiły stworzenie punktów szczepień w aptekach. Mamy już 9 tys. farmaceutów uprawnionych do wykonywania szczepień.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.