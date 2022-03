Dostęp do innowacyjnych leków? Nigdy w historii nie byliśmy tak szybcy

25 lutego br. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała drugi wykaz technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności (TLI)

25 lutego br. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała drugi wykaz technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności (TLI). Znalazło się w nim 21 technologii lekowych.

Tegoroczny Kongres Wyzwań Zdrowotnych i sesja o polityce lekowej były dobrym momentem, by zapytać przedstawiciela Agencji o doświadczenia i wnioski z dotychczasowych prac nad wykazami.

Dlaczego wykazy są tak ważne? Bo wskazują na innowacyjne leki, nowo rejestrowane, które mogą być finansowane w ramach Funduszu Medycznego. A ten zakłada szybszą ścieżkę refundacyjną, by terapie prędzej mogły być dostępne dla pacjentów.

Zgodnie z ustawą o Funduszu Medycznym, AOTMIT przygotowała wykaz TLK - jednorazową listę technologii lekowych o wysokiej wartości klinicznej, zarejestrowanych i dopuszczonych do obrotu w latach 1995-2021.

Wspomniany wykaz TLI to lista technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności, który ma być publikowany raz do roku, wyliczająca leki, które w danym czasie uzyskały rejestrację.

Pierwsze wykazy opublikowano w ubiegłym roku. Na ich podstawie minister zdrowia przygotował listę leków do finansowania w ramach Funduszu Medycznego. Ruszyły negocjacje z firmami. Finalnie niektóre terapie z wykazów weszły do finansowania tradycyjną ścieżką refundacyjną. Dwie są finansowane w ramach Funduszu Medycznego.

- Po przygotowaniu wykazu TLK byliśmy dobrze przetrenowani w sprawnym przygotowaniu i przebiegu tego procesu. Mieliśmy oczywiście dysproporcje liczby technologii, które podlegały tej ocenie, to na pewno pomogło nam podejść sprawnie i systemowo, żebyśmy mogli ten wykaz w wyznaczonym terminie opublikować – mówiła Kamila Malinowska, dyrektor biura prezesa Agencji.

Dyrektor przypomniała, że podstawowa selekcja i proces analityczny przebiegał według zasad, które zostały określone w ustawie i nie będą one ulegać zmianom.

- Z naszego punktu widzenia zasady, które opublikowaliśmy wraz z wykazem na ten moment są wypracowane na tyle istotnie, że nie będą ulegać zmianom. Zostały one też wykorzystane w tym procesie, który ostatnio przeprowadziliśmy – mówiła Kamila Malinowska, przypominając etapy procesu przygotowania wykazu.

Opinia Rady Przejrzystości wraz z wykazem

Najpierw proces analityczny wymagał, zgodnie z oceną technologii medycznych, sprawdzenia wszystkich dowodów naukowych, które analitycy mieli do dyspozycji i zweryfikowania ich jakości, efektów zdrowotnych zgodnie z ustawą, sprawdzenia wielkości populacji docelowych, które miały być objęte.

Proces wymagał też zweryfikowania, czy dany lek odpowiada na niezaspokojoną potrzebę zdrowotną, czy adresuje potrzeby zdrowotne, które już w części lub całości zostały zaadresowane przez inne technologie.

Po procesie oceny analitycznej, wszystkie technologie zostały zaprezentowane w częściach przez analityków na Radzie Przejrzystości, która biorąc pod uwagę kryteria ustawowe opiniowała każdą z nich. Wyrazem tej oceny jest opinia Rady Przejrzystości, która ukazała się wraz z wykazem.

Prace nad nowym wykazem TLI już trwają

To co różni obecny wykaz TLI od ubiegłorocznego to fakt, że w tym roku Rada Przejrzystości zaadresowała technologie lekowe czy też rekomendowała technologie w określonych schematach. W pierwszej kolejności zarekomendowała technologie, które zostały zakwalifikowane do zbioru A.

W drugiej kolejności rekomendowała te technologie, które zostały uwzględnione w zbiorze A/B. W trzeciej - rekomendowała technologie, które są uwzględnione w zbiorze B. Nierekomendowane były te technologie, które zostały uwzględnione w zbiorze C - w tym roku było zdecydowanie mniej niż w poprzednim.

Zgodnie z przepisami eksperci oceniali technologie, zarejestrowane w okresie 27 listopada 2020 r. do 26 listopada 2021 r. Czy taki sztywny zakres czasu jest problemem? Jak ocenia Agencja, nie. Prace nad nowym wykazem ruszają praktycznie tuż po przygotowaniu poprzedniego.

Które technologie do oceny w kolejnych wykazach

- Ten proces w Agencji trwał kilka miesięcy. Pierwsze prace nad wykazem zaczęliśmy we wrześniu ubiegłego roku, tuż po skończeniu prac na wykazem TLK. Teraz przygotowujemy się do przeprowadzenia ocen kolejnych technologii. Wiemy, że one są rejestrowane systematycznie w ciągu roku. Widzimy i analizujemy, jak to przebiega. Na ten moment jesteśmy już w stanie wytypować, które technologie będziemy oceniać na kolejnych wykazach – mówiła dyrektor Malinowska.

- Przygotowujemy się już do sporządzenia wykazu technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności w ciągu 6 miesięcy, czyli jakby w połowie tego czasu, który dzieli nas do kolejnej aktualizacji – podkreślała.

Przygotować technologie do oceny w ramach rzeczywistej praktyki klinicznej

Zwraca też uwagę na rozbieżność między datami rejestracji a publikacji tych informacji w EMA. - Nie wszystkie informacje mamy dostępne, by wcześniej móc taka informacją zarządzić. Zdajemy sobie sprawę z tego, że z jednej strony niektóre technologie mogą czekać rok, a z drugiej strony - patrząc na poprzednią ocenę i na niektóre technologie - to jednak nie czekały, bo w międzyczasie były składane wnioski refundacyjne dla leków, które zostały w tym okresie zarejestrowane.

Druga ważna rzecz, którą planuje zrobić Agencja, to przygotować technologie do oceny w ramach rzeczywistej praktyki klinicznej.

- Zależy nam na tym, żeby w jak największym stopniu technologie lekowe z wykazu TLI objęte finalnie refundacją, przygotować do procesu oceny w ramach RWE (real world evidence). To będzie dla nas na pewno kolejny etap, który zrealizujemy i myślę, że już niedługo będziemy mogli przygotowywać się do tego, żeby raporty z takiej oceny również przedstawiać ministerstwu zdrowia.

Moment od rejestracji do refundacji skraca się

Plany AOTMiT bardzo dobrze ocenił prof. Marcin Czech, prezes Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego: - Nowa lista TLI ma 21 pozycji. Poprzednia miała 11. Widać, że jest to pozycja szersza i dobry punkt wyjścia do rozważań ministra, co dzieje się w następnych etapach. Przypominam, że oprócz Rady Przejrzystości głos w sprawie technologii z wykazu zabiera też Rzecznik Praw Pacjenta. Potem jest jeszcze Komisja Ekonomiczna, a na końcu sam minister zdrowia.

W ocenie prof. Czecha za ogromny sukces należy uznać to, że Agencja Oceny Technologii Medycznych w terminie realizuje wszystkie swoje zadania. A są dużo trudniejsze niż ocena wniosków, które już są przygotowane

. - To jest nowa regulacja. Tam są nowe reguły, trochę uproszczone w stosunku do normalnej ścieżki HTA. Ale jeżeli tym zajmuje się Agencja, która ma już wieloletnie doświadczenie w podchodzeniu poprzez pryzmat HTA do tego co robi, to na pewno uwzględnia te elementy, które są w analizie HTA.

- Spójrzmy też na to w pewnym kontekście. Jeżeli my mamy w tej chwili niejako zawężoną grupę leków z okresu listopad 2020 – listopad 2021, to nigdy w historii nie byliśmy tak szybcy, jeśli chodzi market access – przekonywał b. wiceminister zdrowia odpowiedzialny za politykę lekową.

- Proszę też popatrzeć na dane historyczne, jak dużo w Polsce czasu zajmuje moment od rejestracji leku w EMA do otrzymania refundacji. On jest bardzo długi, jeden z najdłuższych w Europie. A teraz się skraca. To jest niesłychanie pozytywna wiadomość i przez takie mechanizmy, o których tutaj dzisiaj mówimy, skróci się jeszcze bardziej - podkreślał.

