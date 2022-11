Dostawy tych leków zostały wstrzymane. Pacjenci muszą szukać zamienników

Dostawy tych leków zostały wstrzymane. Pacjenci muszą sięgnąć po zamienniki

Wstrzymane dostawy leków wylicza Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na interpelację poselską Urszuli Nowogórskiej ws. problemów z dostępnością leków.

Jak informuje resort zdrowia, "wymienione poniżej podmioty odpowiedzialne poinformowały prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o czasowym wstrzymaniu dostaw produktów leczniczych". Co - jak przyznaje MZ - "niewątpliwie może mieć wpływ na utrudnienia w dostępności".

Chodzi o:

Novartis Poland Sp. z o.o.: Nevanac 1mg/ml i 3 mg/ml;

1mg/ml i 3 mg/ml; Pierre Fabre Medicament Poland Sp. z o.o.: Osteogenon, Structum;

Gedeon Richter Polska Sp. z .o.o.: Ulgastran ;

; Pfizer Polska Sp. z o.o.: Unasyn;

Actavis Group PTC ehf.: Zolmiles 2,5 mg i 5 mg,

Na liście są lek przeciwzapalny, przeciwbakteryjny, stosowany w leczeniu osteoporozy, przeciwbólowy.

Jednocześnie resort zdrowia podkreśla, że "w oparciu o dane zaraportowane w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi stwierdzić należy, że na rynku polskim dostępne są, w różnej ilości, w zależności od apteki i hurtowni, następujące produkty lecznicze:

- Amoksiklav, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, (400 mg + 57 mg)/5 ml;

- Amoksiklav, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 500 mg + 100 mg oraz 1000 mg + 200 mg;

- Amoksiklav, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Tabletki powlekane, 500 mg + 125 mg oraz 875 mg + 125 mg;

- Amoksiklav ES, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, (600 mg + 42,9 mg)/5 ml;

- Amoksiklav Quicktab, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Tabletki do

sporządzania zawiesiny doustnej / tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500 mg + 125 mg, 875 mg + 125 mg;

sporządzania zawiesiny doustnej / tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 500 mg + 125 mg, 875 mg + 125 mg; - Amoxicillin + Clavulanic Acid Aurovitas, Amoxicillinum trihydricum + Kalii

clavulonas, Tabletki powlekane, 875 mg + 125 mg;

clavulonas, Tabletki powlekane, 875 mg + 125 mg; - Amylan, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Tabletki powlekane, 875 mg + 125 mg;

- Auglavin PPH, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, (400 mg + 57 mg)/5 ml;

- Auglavin PPH, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Tabletki powlekane, 500 mg + 125 mg oraz 875 mg + 125 mg;

- Auglavin PPH, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 875 mg + 125 mg;

- Auglavin PPH Extra, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, (600 mg + 42,9 mg)/5 ml;

- Augmentin, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Tabletki powlekane, 250 mg + 125 mg, 500 mg + 125 mg i 875 mg + 125 mg;

- Augmentin ES, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, (600 mg + 42,9 mg)/5 ml;

- Co-amoxiclav Bluefish, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Tabletki powlekane, 875 mg + 125 mg;

- Hiconcil combi, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, (400 mg + 57 mg)/5 ml;

- Hiconcil combi, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Tabletki powlekane, 500 mg + 125 mg oraz 875 mg + 125 mg;

- Penlac, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Tabletki powlekane, 875 mg + 125 mg;

- Ramoclav, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Tabletki powlekane, 875 mg + 125 mg;

- Taromentin, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Tabletki powlekane, 500 mg + 125 mg oraz 875 mg + 125 mg;

- Taromentin, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i infuzji, 500 mg + 100 mg, 1000 mg + 200 mg oraz 2000 mg + 200 mg;

- Taromentin, Amoxicillinum + Acidum clavulanicum, Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, (400 mg + 57 mg)/5 ml;

- Duac, Clindamycinum + Benzoylis peroxidum, żel, (10 mg + 50 mg)/g, opakowanie 15 g i 30 g;

- Osteogenon, Preparat złożony, Tabletki powlekane, 40 tabl.;

- Ozempic, Semaglutidum, Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu, 0,25 mg, 0,5 mg i 1 mg;

- Structum, Chondroitini natrii sulfas, Kapsułki, 500 mg, 60 kaps.;

- Zolmiles, Zolmitriptanum, Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 2,5 mg, 5 mg.

MZ: sytuacje kompletnego braku danego leku zdarzają się ekstremalnie sporadyczne

Wcześniej autor odpowiedzi, wiceminister Maciej Miłkowski, podkreśla, że "sytuacja dostępności leków jest na bieżąco monitorowana przez Ministra Zdrowia oraz jednostki mu podległe i nie istnieje ryzyko systemowego braku leków w Polsce".

- Problemy dotyczą wyłącznie jednostkowych leków określonych firm

farmaceutycznych. Ponadto braki poszczególnych produktów leczniczych występują często jedynie lokalnie - wskazano.

I dalej: reasumując, sytuacje kompletnego braku danego leku, którego stany magazynowe są zerowe, dla którego nie ma dostępnego żadnego odpowiednika czy zamiennika zdarzają się ekstremalnie sporadyczne i kompletnie niezależne od ministra zdrowia.

W odpowiedzi zwrócono również uwagę, że w sytuacji, gdy lekarz prowadzący leczenie podejmie decyzję o wprowadzeniu do terapii produktu, który jest niedostępny, minister zdrowia może wydać zgodę na sprowadzenie leku z zagranicy.

- Jednocześnie wskazać należy, że w resorcie trwają prace nad wdrożeniem do aplikacji gabinet.gov.pl wglądu do informacji o dostępności produktów leczniczych przez osoby uprawnione do wystawiania recept. Trwają także prace analityczne nad funkcjonalnością informującą personel medyczny, wystawiający recepty, a także personel realizujący recepty oraz pacjentów, o dostępności, możliwych brakach leków oraz odpowiednikach danych leków, w celu ograniczenia liczby niezrealizowanych recept poprzez informowanie pacjenta o możliwości realizacji recepty w danej aptece na terenie gminy oraz informowanie farmaceuty o dostępnych odpowiednikach - informuje wiceminister Miłkowski.







