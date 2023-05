Dopłata NFZ do leków w Polsce wynosi 35 procent. Średnia w UE to 70 proc.

IPOKE: polska opieka zdrowotna należy do najbardziej niedofinansowanych w UE. Koszty ponoszone przez pacjentów są bardzo wysokie, a 2/3 z nich dotyczy leków

Ceny leków w aptekach w Polsce są jednymi z najniższych w UE, ale Polacy z własnej kieszeni pokrywają aż 65 procent ich kosztów

Dopłata ze środków NFZ do leków w naszym kraju wynosi 35 procent i jest aż o połowę niższa od średniej UE wynoszącej 70 procent - wskazuje Krzysztof Kopeć

Polska opieka zdrowotna należy do najbardziej niedofinansowanych w UE

Pozarządowy Instytut Badań Polityczno-Ekonomicznych i Społecznych (IPOKE), z siedzibą w Atenach, przeanalizował finansowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Efektem jest raport Wpływ niedoinwestowania na dostępność leków i usług zdrowotnych w Polsce", który pokazuje, że w wartościach bezwzględnych nasz kraj przeznacza na opiekę zdrowotną połowę środków w porównaniu ze średnią UE. W efekcie liczba zgonów możliwych do uniknięcia dzięki profilaktyce i leczeniu jest w Polsce wysoka.

Zgony, którym można zapobiec dzięki profilaktyce (uwzględniając standaryzowany wiekiem współczynnik umieralności na 100 tys. mieszkańców) wynoszą w Polsce 222, podczas gdy średnia UE to 160, natomiast liczba zgonów, którym można zapobiec dzięki leczeniu u nas to 133, a średnia unijna to 92.

Tym samym, polska opieka zdrowotna należy do najbardziej niedofinansowanych w UE. Koszty ponoszone przez pacjentów są bardzo wysokie, a 2/3 z nich dotyczy leków.

Badanie prof. Johna Yfantopoulosa, które zostało wsparte przez Viatris w ramach działań firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju systemów opieki zdrowotnej, wśród głównych problemów polskiego systemu ochrony zdrowia wymienia: niski poziom finansowania publicznego, wysokie koszty prywatne ponoszone przez pacjentów, braki personelu i długi czas oczekiwania na usługi zdrowotne. Poza tym system opieki zdrowotnej jest rozdrobniony, a wiele usług duplikuje się.

- Pandemia COVID-19 uwidoczniła braki polskiego systemu opieki zdrowotnej. W 2020 r. oczekiwana długość życia skróciła się o 1,4 roku w stosunku do 2019 roku Polska zajęła wówczas drugie miejsce pod względem liczby niezaspokojonych potrzeb medycznych. Została również jednym z "liderów" - po Bułgarii i Rumuni – w zakresie nadmiarowych zgonów - wymienia prof. John Yfantopoulos.

Niskie ceny leków, wysokie dopłaty pacjentów

Analiza IPOKE zwraca też uwagę, że koszty ponoszone przez pacjentów są wysokie, a 2/3 z nich dotyczy leków. I choć ceny leków w aptekach w Polsce są jednymi z najniższych w UE, Polacy z własnej kieszeni pokrywają aż 65 procent ich kosztów.

- To ponad trzy razy więcej niż Niemcy czy Francuzi i dwa razy więcej niż Czesi i Słowacy. Dopłata ze środków NFZ do leków w naszym kraju wynosi 35 procent i jest aż o połowę niższa od średniej UE wynoszącej 70 procent - wskazuje Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków.

- Niestety, niskie ceny leków w Polsce przekładają się na słabą rentowność produkcji leków w Polsce. Koszty wytwarzania leków rosną, a ceny spadają. Tymczasem Europa doświadcza braków najbardziej podstawowych leków i antybiotyków na nienotowaną wcześniej skalę. Dlatego w Polsce przy urzędowych cenach leków warto zastanowić się nad mechanizmem cenowym uwzględniającym wzrost kosztów produkcji i inflację, ale rzecz jasna uniemożliwiającym zwiększenie dopłat pacjentów – dodaje szef KPL.

Według najnowszych danych IQVIA, średnia cena jednej tabletki leku generycznego w Polsce wynosi 10 eurocentów i jest jedną z najniższych w Unii Europejskiej. Droższe leki są w Bułgarii, na Litwie i w Czechach. Średnia cena w UE to 13 eurocentów. Najdroższe leki są w Grecji i Austrii – 17 eurocentów. W Niemczech, we Francji i Włoszech cena wynosi 15 eurocentów.

Prof. John Yfantopoulos podkreśla, że wydatki na zdrowie nie są kosztem, ale motorem wzrostu gospodarczego i inwestycją, która procentuje wzrostem produktywności społeczeństwa.

Natomiast ilość środków przeznaczanych na refundację leków decyduje o dostępności farmakoterapii, a ta może być najbardziej efektywną kosztowo interwencją medyczną, jeśli na rynku działa konkurencja. Jego zdaniem, Polacy płacą zbyt dużo z własnej kieszeni za leki, a prywatne wydatki są regresywnym sposobem finansowania opieki zdrowotnej prowadzącym do zwiększenia liczby niezaspokojonych potrzeb w zakresie usług zdrowotnych i leków.

– Dlatego rządzący powinni traktować finansowanie systemów opieki zdrowotnej jako możliwość inwestowania w kapitał ludzki swojej gospodarki – uważa prof. Yfantopoulos.