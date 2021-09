Domowa apteczka. Farmaceuta sprawdzi leki pacjenta. Pilotaż opieki farmaceutycznej ruszy we wrześniu

Co powinna zawierać domowa apteczka, a czego nie? Podpowiedzą farmaceuci w ramach pilotażu opieki farmaceutycznej

Pierwszym projektem realizowanym w aptekach w ramach opieki farmaceutycznej będzie przegląd lekowy

Farmaceuta dokona przeglądu domowej apteczki chorych i przyjmowanych przez chorych przewlekle leków

Celem programu jest wyeliminowanie działań niepożądanych wynikających w wielolekowości

Projekt rozporządzenia w sprawie pilotażu opieki farmaceutycznej ma zostać przyjęty jeszcze 20 września

Domowa apteczka. Farmaceuta sprawdzi leki pacjenta

Wkrótce rozpocznie się pilotaż opieki farmaceutycznej w zakresie przeglądów lekowych pacjentów. O co chodzi? Farmaceuta całościowo przejrzy leki - zarówno te na receptę, jak i bez recepty - oraz inne preparaty, w tym suplementy diety, przyjmowane przez chorego.

Celem pilotażu jest ustanowienie prawidłowej farmakoterapii, poprzez wyeliminowanie działań niepożądanych mogących być wynikiem przyjmowanych leków lub interakcji spowodowanych ich przyjmowaniem.

Kwalifikacji do pilotażu opieki farmaceutycznej pacjenta dokona farmaceuta. Resort zdrowia planuje włączyć do projektu od 750 do 1000 pacjentów.

Domowa apteczka. Kto może wziąć udział w pilotażu?

W pilotażu będzie mogła wziąć udział określona grupa chorych. Kto konkretnie?

chorzy w wieku 18-59 lat, którzy przyjmują na stałe nie mniej niż 5 leków na receptę , w tym co najmniej 2 leki kardiologiczne; w przypadku gdy w skład leku wchodzi więcej niż jedna substancja czynna, każda z tych substancji liczona jest jako jeden lek

, w tym co najmniej 2 leki kardiologiczne; w przypadku gdy w skład leku wchodzi więcej niż jedna substancja czynna, każda z tych substancji liczona jest jako jeden lek chorych, którzy ukończyli 60. rok życia i przyjmują na stałe nie mniej niż 10 leków , w tym co najmniej 2 leki stosowane w chorobach kardiologicznych

, w tym co najmniej 2 leki stosowane w chorobach kardiologicznych kiedy farmaceuta zidentyfikował u chorego nadmierną liczbę stosowanych jednocześnie leków , w tym wielolekowość;

, w tym wielolekowość; pacjent wyraża pisemną zgodę na objęcie pilotażem prowadzonym w danej aptece, w tym stosowanie się do ustalonych z farmaceutą zaleceń będących wynikiem dokonanego przez niego przeglądu lekowego;

wyraża pisemną zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych określonych w karcie przeglądu lekowego;

zgadza się na kontaktowanie się z apteką i wizyty w niej w sprawach związanych z pilotażem lub kontaktowania się z farmaceutą zdalnie

wyraża gotowość do współdziałania z farmaceutą i lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie dokonania optymalizacji farmakoterapii i suplementacji.

Opieka farmaceutyczna: co może farmaceuta

W ramach pilotażu odbędą się trzy spotkania farmaceuty z pacjentem.

W trakcie pierwszego spotkania farmaceuta przeprowadzi wywiad z chorym w zakresie jego schorzeń i dokona przeglądu leków stosowanych w związku z tymi schorzeniami, w celu zidentyfikowania problemu związanego z wielolekowością. W kolejnych wdraża wytyczne.

Jeśli farmaceuta stwierdzi, że te problemy biorą się z przyjmowania leków bez recepty lub innych preparatów, przeprowadzi rozmowę informacyjno-edukacyjną i wyda pisemne zalecenia celem optymalizacji farmakoterapii oraz uświadomienia pacjenta w zakresie niebezpieczeństw płynących z samoleczenia oraz edukacji w zakresie działań profilaktycznych.

Jeśli problemy mają związek z lekami na receptę, w tym stwierdza się potencjalnie niepoprawną farmakoterapię, do projektu włączany jest lekarz odpowiadający za wypisane recepty. Wtedy farmaceuta wydaje pacjentowi pisemne zalecenia zawierające informację merytoryczną kierowaną do lekarza, celem nawiązania kontaktu pacjenta z lekarzem w celu potwierdzenia prawidłowości albo skorygowania zaleceń farmakoterapeutycznych.

Możliwa jest też rozmowa farmaceuty realizującego przegląd lekowy z lekarzem prowadzącym farmakoterapię pacjenta, której celem jest potwierdzenie prawidłowości dotychczasowych zaleceń farmakoterapeutycznych albo ich stosowne skorygowanie.

Opieka farmaceutyczna. Kiedy rozpocznie się pilotaż?

Prace nad przygotowaniem pilotażu są na ukończeniu. Projekt prawdopodobnie zostanie przyjęty jeszcze we wrześniu (zgodnie z projektem rozporządzenia, ma ono wejść w życie z dniem 20 września 2021). Do dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia będzie trwał etap organizacji pilotażu - to czas na wybór podmiotów, które będą realizować program oraz podpisanie umów.

Przez kolejne pól roku będzie realizowany udział pacjentów w opiece farmaceutycznej. W tym czasie farmaceuci dokonają przeglądu farmakoterapii chorych i w razie konieczności, przedstawią i wdrożą rozwiązania wszystkich wykrytych rzeczywistych lub potencjalnych problemów lekowych pacjenta.

Pozostały czas przeznaczono na etap ewaluacji pilotażu. W sumie pilotaż zaplanowany jest na 12 miesięcy.

