Domowa apteczka. Co powinna zawierać i co z niej wyrzucić? Ekspert wyjaśnia

Jak skomponować domową apteczkę, by była bezpieczna? Kilka zasad przedstawia dr n. farm. Leszek Borkowski, farmakolog kliniczny, były prezes URPL, specjalista II stopnia z analizy leków

Wyrzucamy leki, które powinny być przechowywane w temp 2-8 C; a także te, które są ważne, ale są w niewielkiej ilości

W koszu lądują również woda utleniona, kwas borowy, rivanol, nadmanganian potasu, chlorheksydyna

Kolejna zasada: nie trzymamy żadnych maści na oparzenia. Sami niczym rany pooparzeniowej nie smarujemy

Ekspert radzi: jeżeli ktoś ma problemy z ciśnieniem, to w apteczce musi być ciśnieniomierz, termometr, dzisiaj dokładamy do tego zestawu pulsoksymetr

Jeżeli ktoś ma problemy z antyseptyką na przykład jamy ustnej, to powinien trzymać w domu Braunol (jodopowidon), a jeżeli ktoś z domowników ma trądzik, to warto mieć podchloryn do trądziku

Domowa apteczka. Jak skomponować jej zawartość? Rekomendacje eksperta

Zapowiedź pilotażu przeglądów lekowych w aptekach czyli przeanalizowania tego, co mamy w swoich domowych apteczkach, to dobry punkt wyjścia do sprawdzenia, co w nich mamy, co powinno być, a co należy wyrzucić. W tym przeglądzie pomóc może farmaceuta.

Takiego swoistego przeglądu dokonał dla nas dr n. farm. Leszek Borkowski, farmakolog kliniczny, były prezes URPL, specjalista II stopnia z analizy leków.

Domowa apteczka. Zasady:

Rekomendacje eksperta:

Pacjent powinien przynieść do przeglądu w torebce foliowej wszystkie leki, jakie ma w domu. Opieranie się tylko na nazwach zapisanych na kartce nie zawsze jest możliwe . Czasami pacjenci przekręcają nazwy i trudno się domyślić, o jaki lek chodzi. Poza tym pacjent nie zawsze potrafi odczytać, do kiedy ważny jest dany produkt.

Po pierwsze, wszystkie przyniesione leki wykładam na stole i z automatu wyrzucam leki przeterminowane.

Po drugie, wyrzucam leki, które powinny być przechowywane w temp 2-8 C.

Trzecia rzecz, którą robię, to wyrzucam wszystkie leki, które są ważne, ale są w niewielkiej ilości. Przykład: jeżeli zostały nam dwie tabletki z całego opakowania antybiotyku, który jest przeznaczony na 5-7 dni kuracji, to pozostawianie resztek z tego opakowania nie ma sensu. Przekonanie, że dobierze się ten sam antybiotyk przy innej chorobie jest utopią. W związku z tym takie rozpoczęte opakowania wyrzucam.

Jeśli chodzi o inne leki, to przykładowo kilka tabletek paracetamolu można pozostawić . Ale jeżeli jest to na przykład torasemid stosowany okresowo w obrzękach kończyn dolnych przy nadciśnieniu, to po ustaniu obrzęków, nie ma sensu, żeby pacjent dalej zażywał ten lek. W związku z tym należy wyrzucić pozostałe 2,3 tabletki. Zasada jest taka, że każde leczenie jest leczeniem dynamicznym, w związku z tym gromadzenie leków po ustaniu pewnego okresu choroby, nie ma sensu .

Czwarta rzecz: przeglądam silne leki z grupy Rp czyli na receptę . Często na pytanie, kto bierze lek, pada odpowiedź: „nie wiem. Ale chyba kiedyś ciocia go brała". Taki lek wyrzucam. Wszystkie leki silnie działające, jeżeli nie mają dzisiaj przypisanego odbiorcy, tylko był to odbiorca, który albo bywał w naszym domu, albo przeszedł na inny lek – wyrzucam.

. Często na pytanie, kto bierze lek, pada odpowiedź: „nie wiem. Ale chyba kiedyś ciocia go brała”. Taki lek wyrzucam. Wszystkie leki silnie działające, jeżeli nie mają dzisiaj przypisanego odbiorcy, tylko był to odbiorca, który albo bywał w naszym domu, albo przeszedł na inny lek – wyrzucam. Gdy jest kilka leków w jednym opakowaniu to wszystko wyrzucam.

Wyrzucam też: wodę utlenioną, kwas borowy, rivanol, nadmanganian potasu, chlorheksydynę. To jest standard lekowy, który był proponowany jako element domowych apteczek 60 lat temu, kiedy nie mieliśmy lepszych środków.

Uzasadnienie :

chlorheksydyna uniemożliwia gojenie się ran bo niszczy ziarninę i hamuje proces ziarninowania, stanowi pożywkę dla pałeczek ropy błękitnej.

woda utleniona nie jest bakteriobójcza.

roztwór nadmanganianu potasu nie straszny dla bakterii groźny dla procesów gojenia się rany.

rivanol doskonała pożywka dla gronkowca złocistego.

roztwór kwasu borowego nie jest bakteriobójczy.

- Zgodnie z aktualnymi wytycznymi europejskimi dzisiaj wiemy, że wymienione przeze mnie środki odkażające nie działają. W związku z tym nie ma sensu ich trzymać w apteczce. Te leki mają znaczenie historyczne. Wszystkie te mity wyrzucamy - wskazuje ekspert.

To powinno być w domowej apteczce:

W dalszej kolejności - jak tłumaczy ekspert - pytam, kto mieszka w domu i kto korzysta z apteczki? Interesuje mnie rodzaj choroby domowników i w zależności od tego doradzam, co w apteczce powinno być.

Jeżeli ktoś ma problemy z ciśnieniem, to w apteczce musi być ciśnieniomierz, termometr (tradycyjny i bezdotykowy), dzisiaj dokładamy do tego zestawu pulsoksymetr.

ciśnieniomierz, termometr (tradycyjny i bezdotykowy), dzisiaj dokładamy do tego zestawu pulsoksymetr. Jeżeli ktoś ma przewlekłą ranę, to w domu powinna być dostępna poliheksanidyna z betainą.

Podobnie, jeśli mamy zwierzęta: koty chomiki, psy, to na wypadek skaleczenia czy zadrapania, należy to miejsce zdezynfekować poliheksanidyną.

Jeżeli ktoś ma problemy z antyseptyką na przykład jamy ustnej, to powinien trzymać w domu Braunol (jodopowidon).

Jeżeli ktoś z domowników ma trądzik, to warto mieć podchloryn do trądziku np. preparat GamoDerm i pastę z algininianem srebra.

to warto mieć podchloryn do trądziku np. preparat GamoDerm i pastę z algininianem srebra. Oczywiście w apteczce powinny być też plastry, bandaże i opatrunki sterylne, ale w niewielkich ilościach , żebyśmy mogli działać doraźnie.

, żebyśmy mogli działać doraźnie. Jeśli chodzi o niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) to powinniśmy mieć pod ręką w domowej apteczce te, do których jesteśmy przyzwyczajeni i po których znamy swoją reakcję.

Leki. Co dobre dla dorosłego, nie zawsze dobre dla dziecka

W przypadku dzieci, warto mieć w domu mieszankę stosowaną w celu nawodnienia, kiedy wystąpiła biegunka i odwodnienie

warto mieć w domu mieszankę stosowaną w celu nawodnienia, kiedy wystąpiła biegunka i odwodnienie To samo zresztą dotyczy seniorów . Chodzi o produkty typu Gastrolit lub Saltoral lub każdy inny do rozpuszczania w wodzie. Takie preparaty powinny zawierać glukozę, bo ona zwiększa przyswajanie wody i sodu, a to co niweluje konsekwencje biegunki.

. Chodzi o produkty typu Gastrolit lub Saltoral lub każdy inny do rozpuszczania w wodzie. Takie preparaty powinny zawierać glukozę, bo ona zwiększa przyswajanie wody i sodu, a to co niweluje konsekwencje biegunki. Mówiąc o dzieciach, warto wrócić uwagę, że nie każdy lek skuteczny u dorosłych, może być podany najmłodszym domownikom. Przykładowo wykrztuśna Flegamina do stosowania w przypadkach kaszlu zawiera 90 stopniowy etanol. Małym dzieciom nie podaje się leków z alkoholem.

Kolejna zasada: nie trzymamy żadnych maści na oparzenia . Sami niczym rany pooparzeniowej nie smarujemy. Można podać lek przeciwbólowy.

. Sami niczym rany pooparzeniowej nie smarujemy. Można podać lek przeciwbólowy. Ranę oparzeniową należy schłodzić pod bieżącą wodą z kranu lub prysznica przez co najmniej 20 minut. Woda powinna być letnia, a nie bardzo zimna. Rana powstała w wyniku oparzenia powinna zostać schłodzona natychmiast po urazie. Krokiem następnym jest konsultacja z lekarzem rodzinnym lub pediatrą lub chirurgiem.

Uwaga na interakcje leków

Należy też pamiętać o interakcjach między lekami. Jest ta ostatnia faza kontroli apteczki.

Jeżeli widzę, że pacjent bierze dany lek, to sprawdzam, czy to nie jest to samo. Często jest tak, że w ramach samoleczenia kupujemy różne leki i mogą one zawierać tę samą substancję czynną. Jeżeli przyjmiemy kilka takich leków, może dojść do przedawkowania.

Trzeba pokazać pacjentowi, które leki mogą interferować ze sobą. Często są przepisywane przez różnych lekarzy, którzy nie mają wiedzy o pełnej farmakoterapii pacjenta. Przyjmowanie leków z domowej apteczki może nieść ryzyko poważnej interakcji. Po zwróceniu na to uwagi przez farmaceutę, pacjent powinien zapytać lekarza, co ma zrobić. Bo obu tych leków brać nie może.

Kolejna rzecz, o której trzeba pamiętać, to różnego rodzaju uczulenia pacjenta na substancje czynne i pomocnicze. Jeśli pacjent jest uczulony, bo nie trawi, nie przyswaja np.: fruktozy, galaktozy, glukozy, laktozy, sacharozy, fenyloalaniny, to farmaceuta winien po uzyskaniu takiej informacji powinien sprawdzać czy w leku z apteczki nie występują te substancje.

np. obecność laktozy niebezpieczna dla pacjentów z nietolerancja laktozy, galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy

np. obecność sacharozy niebezpieczna dla pacjentów z nietolerancją fruktozy, niedoborem sacharazy-izomaltazy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy

np. obecność sorbitolu niebezpieczna dla pacjentów z dziedziczną nietolerancja fruktozy.

np. obecność aspartamu źródło fenyloalaniny niebezpieczna dla pacjentów z fenyloketonurią

Apteczka domowa jest miejscem dla laika

Apteczka jest miejscem dla laika, co oznacza, że cokolwiek weźmie z apteczki do ręki, wie co to za lek i kiedy go może stosować. Wszystkie inne należy wyrzucić – podkreśla ekspert.

Po drugie, nie ma jednej apteczki dla wszystkich. Apteczka powinna być dostosowana do wszystkich domowników czy też osób, które będą z niej korzystać.

Po trzecie, praca nad apteczką domową wymaga dość swobodnego poruszania się w różnych lekach, nie tylko tych reklamowanych w telewizji. Dlatego takie przeglądy lekowe lekowy powinni robić farmaceuci, którzy mają ugruntowaną wiedzę farmakologiczną – ocenia.

