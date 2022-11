Dokuczliwe braki leków z morfiną dla cierpiących pacjentów. Samorząd lekarski apeluje do MZ

Naczelna Rada Lekarska zwróciła się w oficjalnym piśmie do ministra zdrowia o pilne zapewnienie dostępności leków opioidowych

Samorząd lekarski z uwagi na liczne doniesienia o brakach morfiny w tabletkach apeluje do MZ o rozszerzenie wskazań refundacyjnych m.in. leków alternatywnych

- W obecnej sytuacji ekonomicznej brak refundacji i wysoki koszt leków budzi niepokój o możliwość kontynuowania leczenia przez pacjentów – czytamy w piśmie

- Rozszerzenie wskazań refundacyjnych, w opinii Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, może mieć charakter czasowy, do momentu poprawy dostępności morfiny – podsumowuje samorząd

Brakuje morfiny w aptekach

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wystosowało apel do ministra zdrowia o pilne zapewnienie dostępności leków opioidowych. Pismo powstało po licznych doniesieniach ze strony lekarzy o brakach morfiny w tabletkach, która jest podstawowym lekiem przeciwbólowym stosowanym u pacjentów onkologicznych.

Samorząd lekarski w związku z powyższym apeluje o pilne:

rozszerzenie wskazań do refundacji leków alternatywnych – np. zawierających fentanyl o natychmiastowym uwalnianiu;

rozszerzenie wskazań do refundacji innych leków opioidowych dostępnych w formie doustnej.

Jak wskazuje NRL, preparaty szybkodziałające fentanylu mają w Polsce refundację w dwóch wskazaniach:

gdy inne opioidy są nieskuteczne;

gdy u pacjenta występują przeciwwskazania do ich stosowania.

Tym samym – o czym przypomina samorząd lekarski – brak innych opioidów szybkodziałających nie jest podstawą o refundacji. Taka sytuacja ma miejsce obecnie w Polsce, "gdy pojawiają się informacje o braku morfiny w tabletkach, dostępnej w obrocie aptecznym". Dlatego w przypadku braku morfiny o długim uwalnianiu dostępne są inne refundowane opioidy o długim uwalnianiu.

NRL wyjaśnia, że można wtedy stosować:

buprenorfinę – dostępny jest jeden refundowany preparat o aktualnej dostępności 26-27 proc. aptek w Polsce;

– dostępny jest jeden refundowany preparat o aktualnej dostępności 26-27 proc. aptek w Polsce; oksykodon – dostępne są dwa nierefundowane preparaty o aktualnej dostępności 1-5 proc. aptek w Polsce;

– dostępne są dwa nierefundowane preparaty o aktualnej dostępności 1-5 proc. aptek w Polsce; fentanyl – dostępne jest pięć refundowanych preparatów o aktualnej dostępności 1-5 proc. aptek w Polsce, refundacja nie obejmuje jednak chorych, którzy przyjmowali do tej pory morfinę z dobrym skutkiem.

Prezydium NRL wskazuje, że koszt zakupu leku przy braku refundacji to od 160 zł do 780 zł za opakowanie (od 8 do 30 dawek).

Niepokój pacjentów związany z brakiem leku

- W związku z brakiem dostępności preparatów morfiny oraz wpisaniem ich 16 listopada 2022 roku na listę antywywozową Ministerstwa Zdrowia zasadne będzie rozszerzenie wskazań do refundacji fentanylu o natychmiastowym uwalnianiu. Takie rozwiązanie pozwoli uzyskać pacjentom skuteczne leczenie przeciwbólowe w standardowej cenie – podkreśla NRL.

Jednocześnie zaś samorząd podkreśla, że ze względu na obecną sytuację ekonomiczną brak refundacji oraz wysoki koszt leków "budzi niepokój o możliwość kontynuowania leczenia przez pacjentów".

Samorząd zaznaczył przy tym, że nie bez znaczenia pozostaje konieczność ochrony lekarzy wykorzystujących aktualną wiedzę medyczną i dostępne środki przed administracyjnymi karami nakładanymi przez NFZ za błędną refundację.

- Podkreślić należy, że zapewnienie możliwości leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną, m.in. pacjentom z bólem nowotworowym, jest jednym z obowiązków władzy publicznej – dodaje NRL.

I na koniec przypomina: - rozszerzenie wskazań refundacyjnych, w opinii Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, może mieć charakter czasowy, do momentu poprawy dostępności podstawowego leku opioidowego – morfiny.

