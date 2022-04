Dobre wyniki Boehringer Ingelheim. Do 2025 roku firma chce wprowadzić na rynek 15 nowych produktów

Boehringer Ingelheim w 2021 roku zwiększyła nakłady na badania i rozwój do 4,1 mld EUR (20,0% przychodów netto ze sprzedaży)

W obszarze leków przeznaczonych dla ludzi prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad ponad setką projektów. Szacuje, że przed 2025 rokiem wprowadzi na rynek nawet 15 nowych produktów

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) przyznała status przełomowych terapii trzem opracowanym przez firmę preparatom

Największy udział w przychodach netto firmy mają leki przeciwko chorobom układu krążenia, chorobom metabolicznym, a także chorobom układu oddechowego

Dobre wyniki Boehringer Ingelheim, pomimo pandemii COVID-19

Pomimo trwających wyzwań związanych z pandemią COVID-19, rok 2021 był dla Boehringer Ingelheim bardzo pomyślny. Firma odnotowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie 20,6 mld EUR (w 2020 r. było to 19,6 mld EUR), co oznacza wzrost o 5,4 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Po skorygowaniu o wpływ zmiany kursów walut, przychody netto ze sprzedaży wzrosły o 7,5 proc.

Dobre wyniki biznesowe stwarzają korzystną sytuację dla inwestycji w badania i rozwój. W 2021 roku firma ponownie zwiększyła nakłady na badania i rozwój do 4,1 mld EUR (20 proc. przychodów netto ze sprzedaży), co stanowiło wzrost o 11,7 proc. Przez następnych pięć lat planuje wydać na ten cel nawet ponad 25 mld EUR. Zamierza przyspieszyć zwłaszcza prace nad badaniami w obszarze leków przeznaczonych do stosowania u ludzi. oczekiwane wprowadzenie na rynek nawet 15 nowych produktów do 2025 r.

– W 2021 roku zintensyfikowaliśmy też nasze prace badawczo-rozwojowe, osiągając istotne postępy medyczne, wśród których warto wymienić status przełomowej terapii przyznany przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) trzem naszym innowacyjnym lekom do stosowania u ludzi. W obszarze Animal Health przygotowaliśmy grunt pod wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych rozwiązań dla zwierząt towarzyszących i gospodarskich, które planujemy na 2022 i 2023 rok – mówi Hubertus von Baumbach, prezes zarządu.

Jak podkreśla von Baumbach, firma wspiera także uchodźców poszukujących schronienia i osoby potrzebujące pomocy na Ukrainie, udzielając im krótko i długoterminowego wsparcia finansowego, przekazując darowizny i produkty lecznicze. – Wielu naszych pracowników angażuje się w pomoc, wykorzystując dodatkowe dni wolne od pracy na takie działania. Wszyscy mamy nadzieję, że ta dramatyczna sytuacja wkrótce się zakończy – tłumaczy prezes.

Wzrost we wszystkich jednostkach biznesowych

Przychody operacyjne na poziomie całej Grupy wzrosły w 2021 roku do 4,7 mld EUR (w 2020 r. wyniosły one 4,6 mld EUR). Dochód po opodatkowaniu wzrósł w ujęciu rocznym o 11,2 proc. do 3,4 mld EUR (w 2020 r. wyniósł 3,1 mld EUR). Na koniec roku 2021 wskaźnik kapitału własnego wynosił 48 proc. (w porównaniu z 47 proc. w 2020 r.).

– Wszystkie nasze jednostki biznesowe miały swój udział w solidnych wynikach finansowych w 2021 roku, co stanowi duże osiągnięcie, biorąc pod uwagę ogólną sytuację gospodarczą oraz związaną z pandemią. W związku z tym możemy dalej realizować szeroko zakrojone inwestycje, a przy tym umocniliśmy nasze ogólne podstawy finansowe i tym samym naszą niezależność — mówi Michael Schmelmer, członek zarządu odpowiedzialny za finanse i funkcje korporacyjne.

Jednostka Human Pharma – Istotne postępy w zakresie programu zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych

Prace badawczo-rozwojowe firmy w obszarze leków przeznaczonych do stosowania u ludzi obejmują ponad 100 projektów na etapie klinicznym i przedklinicznym. Sądząc po czynionych postępach, jeżeli chodzi o projekty na zaawansowanym etapie rozwoju, można szacować, że nawet 15 nowych leków zostanie wprowadzonych na rynek przed 2025 rokiem.

Badania powinny koncentrować się przede wszystkim na lepszym poznaniu powiązań pomiędzy różnymi chorobami. Dobrym przykładem w tym zakresie jest empagliflozyna, której zakres stosowania (początkowo została dopuszczona do stosowania u pacjentów z cukrzycą typu 2) z czasem został rozszerzony na pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca. Co więcej, jej stosowanie może być korzystne także w różnych przewlekłych schorzeniach nerek.

Tempa innowacji dowodzi także Spesolimab, swoiste przeciwciało monoklonalne przeciwko IL-36 stosowane w leczeniu uogólnionej postaci łuszczycy krostkowej (UŁK). To rzadka, a czasami nawet zagrażająca życiu choroba skóry, na którą nie ma obecnie na świecie żadnego zatwierdzonego leczenia. Lek ten uzyskał od amerykańskiej agencji FDA status przełomowej terapii (ang. Breakthrough Therapy).

Taki sam status - przełomowej terapii - przydzielono także dwóm innym badanym preparatom - opracowanym z myślą o pacjentach z idiopatycznym włóknieniem płuc (IPF) oraz inhibitorowi transportera glicynowego Gly-T1 do stosowania w leczeniu zaburzeń funkcji poznawczych w przebiegu schizofrenii (CIAS).

W tym samym obszarze chorobowym Boehringer Ingelheim współpracuje przy rozwoju cyfrowego środka terapeutycznego CT-155 jako leczenia wspomagającego farmakoterapię. Celem tego rozwiązania jest wsparcie pacjentów w modyfikacji zachowań i nabyciu nowych umiejętności.

Obiecujący antagonista MDM2-p53 jest z kolei obecnie najbardziej zaawansowaną cząsteczką w portfelu onkologicznym firmy. Aktualnie trwają badania klinicznego fazy II dotyczące rzadkiego mięsaka tkanek miękkich.

Wzrost sprzedaży leków do stosowania w cukrzycy i idiopatycznego włóknienia płuc

Przychody netto ze sprzedaży leków przeznaczonych do stosowania u ludzi wzrosły o 8,4 proc. do 15,3 mld EUR (w 2020 r. było to 14,4 mld EUR) i stanowiły 74 proc. całkowitych przychodów netto ze sprzedaży.

Stany Zjednoczone pozostają największym rynkiem zbytu dla Boehringer Ingelheim. Firma odnotowała tam przychody netto ze sprzedaży na poziomie 5,8 mld EUR (w 2020 r. było to 5,7 mld EUR), co stanowi wzrost o 5,9 proc.

Natomiast w regionie EUCAN (Europa, Kanada, Australia i Nowa Zelandia) przychody netto ze sprzedaży, z wyłączeniem przychodów z tytułu licencji wzrosły o 4,1 proc., do 4,4 mld EUR (w 2020 r. było to 4,2 mld EUR).

Na rynkach wschodzących, w tym w Chińskiej Republice Ludowej, Boehringer Ingelheim odnotował przychody netto ze sprzedaży na poziomie 3 mld EUR (w 2020 r. wyniosły one 2,8 mld EUR), co również oznacza wzrost (o 5,9 proc.).

Największy udział w przychodach netto ze sprzedaży nadal mają leki przeciwko chorobom układu krążenia, chorobom metabolicznym, a także chorobom układu oddechowego.

W jednostce Human Pharma największym składnikiem przychodów pozostaje wspomniana empagliflozyna, stosowana do obniżania poziomu glukozy we krwi u osób dorosłych z cukrzycą typu 2. Lek dodatkowo zmniejsza także ryzyko śmierci sercowej u dorosłych chorych na cukrzycę typu 2 z rozpoznaną chorobą układu sercowo-naczyniowego.

Drugi największy udział w przychodach firmy ma OFEV, który wygenerował przychody netto ze sprzedaży na poziomie 2,5 mld EUR (w 2020 r. było to 2,1 mld EUR), co stanowi wzrost o 25,4 proc.

W 2021 r. jednostka Animal Health istotnie zwiększyła swoją rentowność na bardzo konkurencyjnym rynku, odnotowując wzrost o 6,2 proc. i generując przychody netto ze sprzedaży na poziomie 4,3 mld EUR (w 2020 r. było to 4,1 mld EUR).

